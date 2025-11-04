Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Amiens vs Bordeaux
2
-
5
(0-2 2-1 0-2)
Le 21/11/2025
Coliseum d'Amiens
[
Amiens
]
[
Bordeaux
]
Bordeaux s'impose à Amiens
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 18ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Boxers de Bordeaux
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo
Photographe © Nicolas Leleu - Vidéo MAGNUS.TV le 25/11/2025 à 09:40
FICHE TECHNIQUE
3162 spectateurs
Arbitres
:
MM. Bourreau et Debuche assistés de MM. Fauvel et Thiebault
Buts
:
Amiens :
; 21.17 Sean Richards (ass William Lemay et Kieran Craig) ; 28.45 Ilies Djemel (ass Rudy Matima)
Bordeaux :
09.59 Nick Pageau (ass Julien Guillaume et William Pelletier) ; 17.20 Kévin Dusseau (ass Mathieu Pompéi et Craig Puffer) ; 25.36 Mathieu Pompéi (ass Craig Puffer et William Pelletier) ; 43.16 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin) ; 56.55 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin)
Pénalités
11 minutes dont 5 à Mony contre Amiens
15 minutes dont 5 à Pelletier contre Bordeaux
42 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
