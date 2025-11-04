Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Amiens vs Bordeaux

2 - 5 (0-2 2-1 0-2) Le 21/11/2025 Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Bordeaux ]

Bordeaux s'impose à Amiens

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 18ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Boxers de Bordeaux

Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographe © Nicolas Leleu - Vidéo MAGNUS.TV le 25/11/2025 à 09:40

FICHE TECHNIQUE



3162 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Debuche assistés de MM. Fauvel et Thiebault Buts :

Amiens : ; 21.17 Sean Richards (ass William Lemay et Kieran Craig) ; 28.45 Ilies Djemel (ass Rudy Matima)

Bordeaux : 09.59 Nick Pageau (ass Julien Guillaume et William Pelletier) ; 17.20 Kévin Dusseau (ass Mathieu Pompéi et Craig Puffer) ; 25.36 Mathieu Pompéi (ass Craig Puffer et William Pelletier) ; 43.16 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin) ; 56.55 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin) Pénalités 11 minutes dont 5 à Mony contre Amiens 15 minutes dont 5 à Pelletier contre Bordeaux





