 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Chamonix vs Angers
1-0
(0-0 1-0 0-0)
Le 21/11/2025
Chamonix
Chamonix  ] Angers  ]
Chamonix fait tomber le leader !
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 18ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face aux Ducs d'Angers.
 
Chamonix, Hockey Hebdo Photographes © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 22/11/2025 à 10:15
FICHE TECHNIQUE

1652 spectateurs
Arbitres : MM. Goncalves et Scolari assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud
Buts :
Chamonix : 30.06 Jérémy Fortin (ass Isak Pantzare et Albin Thyni Johansson)
Angers :
Pénalités
8 minutes contre Chamonix
22 minutes dont 10 à Manning contre Angers


 
 
 
 
 
 





VIDEO réalisée par


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 