Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Chamonix vs Angers

1 - 0 (0-0 1-0 0-0) Le 21/11/2025 Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ]

Chamonix fait tomber le leader !

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 18ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face aux Ducs d'Angers.

Chamonix, Hockey Hebdo Photographes © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 22/11/2025 à 10:15

FICHE TECHNIQUE



1652 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Scolari assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : 30.06 Jérémy Fortin (ass Isak Pantzare et Albin Thyni Johansson)

Angers : Pénalités 8 minutes contre Chamonix 22 minutes dont 10 à Manning contre Angers





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.

Réactions sur l'article