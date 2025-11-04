Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Chamonix vs Angers
1
-
0
(0-0 1-0 0-0)
Le 21/11/2025
Chamonix
[
Chamonix
]
[
Angers
]
Chamonix fait tomber le leader !
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 18ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face aux Ducs d'Angers.
Chamonix, Hockey Hebdo
Photographes © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 22/11/2025 à 10:15
FICHE TECHNIQUE
1652 spectateurs
Arbitres
:
MM. Goncalves et Scolari assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud
Buts
:
Chamonix :
30.06 Jérémy Fortin (ass Isak Pantzare et Albin Thyni Johansson)
Angers :
Pénalités
8 minutes contre Chamonix
22 minutes dont 10 à Manning contre Angers
31 PHOTOS
Photographe : © Maxime Richier
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Maxime Richier
Photographe © Maxime Richier
Photographe © Maxime Richier
Photographe © Maxime Richier
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
