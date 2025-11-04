Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Bordeaux vs Chamonix 3 - 2 (2-1 0-1 1-0) Le 23/11/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Les Boxers en prennent une 8ème contre des Pionniers conquérants Lancés dans une folle série portée à sept succès d'affilée suite aux trois points récupérés au Coliséum d'Amiens deux jours plus tôt, les Boxers de Bordeaux accueillaient ce dimanche soir, les Pionniers de Chamonix, autre équipe en pleine forme en ce moment, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés une fois de plus (3500 spectateurs). Une belle bataille dans la course aux playoffs s'annonce sur le glaçon bordelais... Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 24/11/2025 à 09:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rohwedder assistés de MM. Cady et Haspot Buts :

Bordeaux : 08.13 Kaylian Leborgne (ass Nick Pageau) ; 19.17 William Pelletier (ass Jakub Kindl et Craig Puffer) ; 46.31 Pierre-Olivier Morin (ass Mathieu Pompéi et Jérémy Beaudry)

Chamonix : ; 12.16 Gabin Ville (ass Albin Thyni Johansson et Stanislav Lopachuk) ; 35.16 Gabin Ville (ass Tim Wahlgren et Isak Pantzare) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Chamonix



Absents Bordeaux : Quentin Papillon – Enzo Carry – Loïc Farnier – Loik Poudrier

Absents Chamonix : Quentin Delmas – Saku Kivinen – Charlie Simond



1ère période :



Gardiens : Alex Dubeau (Bordeaux) – Tom Aubrun (Chamonix)

Capitaines : Kévin Dusseau (Bordeaux) – Camil Durand (Chamonix)



En début de rencontre, pour que le rythme réel d'un match de Ligue Magnus puisse s'installer, il faut patienter plusieurs minutes. Bien que la circulation du palet demeure rapide et fluide, les occasions devant les cages se font relativement rares. Les Boxers sont récompensés de l'ouverture du score grâce à Kaylian Leborgne qui arrive à s'infiltrer entre deux défenseurs adverses pour envoyer un shoot dans un angle très fermé, sur la droite de Tom Aubrun (1-0 à 8'13).



Photographe © Lily Rose

Les joueurs d'Olivier Dimet intensifient leur domination avec une tentative venue du côté gauche de Tom Guidoux qui bute devant Tom Aubrun (10'16), puis un tir lointain à ras de glace signé Maxim Lamarche parfaitement bloqué par le gardien des Pionniers (11'16). Dans la minute qui suit, alors que Stanislav Lopachuk laisse échapper le palet vers une crosse bordelaise, Gabin Ville se lance dans une folle accélération depuis le milieu de la glace pour ensuite remporter son face à face qui l'oppose au gardien des Boxers Alex Dubeau (1-1 à 12'16).



Les Pionniers disposent plus tard du premier power-play de la rencontre après une projection contre la bande commise par Pierre-Olivier Morin (12'47). L'occasion la plus dangereuse des visiteurs est un tir de Tim Wahlgren sur la droite bloqué par Alex Dubeau (14'17). Le brouillard apparaît légèrement autour de Mériadeck mais pas suffisamment pour interrompre le jeu (15'12). À moins de quatre minutes de la pause, Matthew Tugnutt s'offre une bonne opportunité d'égaliser mais Alex Dubeau intervient au bon moment (16'32). Dans les dernières secondes d'une première période plutôt sérieuse, sur un bon service de Jakub Kindl, William Pelletier expédie un tir d'une grande précision en lucarne dans un angle fermé qui redonne l'avantage aux locaux (2-1 à 19'17).



Tirs BORDEAUX 7 CHAMONIX 4



2ème période :



Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se rendre coup pour coup en multipliant des attaques très bien construites. Tom Aubrun interrompt une grosse séquence des Boxers en bloquant le tir lointain de Jérémy Beaudry (21'57). La réplique des Pionniers arrive moins de vingt secondes plus tard sur une occasion de Malo Ville qui donne un arrêt supplémentaire à Alex Dubeau (22'14). Bordeaux repasse ensuite à l'offensive et Quentin Tomasino décoche une ogive au-dessus de la transversale (23'00). Au moment où les Pionniers bénéficient de leur second power-play, Santeri Koponen puis Matthew Tugnutt voient leurs tirs repoussés par Alex Dubeau, toujours vigilant (24'27).



Photographe © Lily Rose

Dans la moitié de glace des visiteurs, le brouillard gagne en intensité mais le jeu se poursuit. Repartis à la conquête de l'égalisation, les Pionniers obtiennent une occasion supplémentaire, par Tim Wahlgren, qui récupère la rondelle avant de frapper au-dessus (28'04). Quelques instants après la mi-match, Mathieu Pompei, servi sur le côté droit, trouve la mitaine de Tom Aubrun (31'53). Le gardien des Pionniers repousse ensuite de la jambière une occasion de Julien Guillaume sur laquelle Tom Guidoux ne parvient pas à ajuster sa déviation (33'25). Dominateurs en nombre de tirs dans ce deuxième tiers (11 - 6), les visiteurs reviennent à la marque une seconde fois. En conclusion d'un joli lancement de jeu entre Isak Pantzare et Tim Wahlgren, Gabin Ville s'offre un doublé avec un shoot puissant et imparable qui ne laisse aucune chance à Alex Dubeau (2-2 à 35'16).



Cette égalisation redonne de l'énergie aux chamoniards qui terminent fort cette avant-dernière période... À la bleue, Santeri Koponen décoche un tir dans la direction des filets mais Alex Dubeau sauve les siens (37'45). Alors qu'il reste exactement 27 secondes à jouer, Nick Pageau est sanctionné d'une prison (39'33). Les Boxers commenceront la dernière période en infériorité numérique.



Tirs BORDEAUX 6 CHAMONIX 11



3ème période :



Pendant 1'31, les Pionniers évoluent donc en supériorité numérique. Malo Ville lance les hostilités avec un tir bloqué par Alex Dubeau (41'08). Au tour des joueurs d'Olivier Dimet d'obtenir un premier power-play (45'11). Au cours de celui-ci, Jérémy Beaudry fixe Tom Aubrun mais préfère orienter le jeu vers Pierre-Olivier Morin qui termine en déviant le palet dans le coin droit de la cage après une belle action en triangle (3-2 à 46'31).



Photographe © Lily Rose

Alors que le match propose une opposition très équilibrée, les deux équipes continuent d'offrir quelques bonnes séquences offensives, notamment une déviation de Mathieu Pompei qui récupère une passe de son capitaine Kévin Dusseau pour buter sur Tom Aubrun (48'06). La fin de rencontre est plutôt dominée par les Pionniers... Dante Salituro, le Top scoreur, tire légèrement au-dessus de la cible (54'34) alors qu'Albin Thyni trouve les bras d'Alex Dubeau (56'19).

Poussés par leur public, les Boxers résistent et s'imposent d'un petit but contre des Pionniers, conquérants, qui ne sont pas passés loin de rentrer à la montagne avec une issue plus favorable. Un match très plaisant à regarder qui s'est joué sur quelques détails. Bordeaux enchaîne, régale et décroche un huitième succès d'affilée, une série en cours record et historique pour le club girondin, depuis sa montée en Ligue Magnus, il y a déjà dix ans (saison 2015-2016).



Au classement, les Boxers conservent la quatrième place, à un point du podium, mais avec une unité d'avance sur Grenoble.



Tirs BORDEAUX 6 CHAMONIX 6



Gardiens

Alex Dubeau 19 arrêts (60'00)

Tom Aubrun 16 arrêts (58'57)



ETOILES DU MATCH

CHAMONIX : 41 Gabin Ville



BORDEAUX :

1) 13 Julien Guillaume

2) 75 William Pelletier

3) 91 Pierre-Olivier Morin



Prochain match

Reims / Bordeaux (Mardi 25 Novembre 20h Coupe de France 8ème de Finale)



Photographe © Lily Rose



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo