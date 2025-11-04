Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Cergy-Pontoise vs Marseille 1 - 5 (0-4 1-1 0-0) Le 23/11/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Marseille ] Un Glassico à sens unique Une après-midi pimentée à Cergy attendait les Jokers de Cergy et les Spartiates de Marseille dans ce premier Glassico dans les terres du Val d’Oise. 3e, Marseille s’est déplacé chez le rival francilien (12e) pour un match qui s’annonçait épique. Quant aux Jokers, une victoire contre leurs rivaux leur apporterait un coup de pouce dans cette saison difficile. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Raphaël Dangueuger le 24/11/2025 à 19:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2550 spectateurs Arbitres : MM. Crédit et Rauline assistés de MM. Maudet et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : ; 30.48 Ben Sokay (ass Patrick Coulombe et Matthew Philip)

Marseille : 04.58 Tyler Welsh (ass Fabien Bourgeois et Kim Stromberg) ; 05.18 Tyler Welsh (ass Kalle Myllymaa et Bobbo Petersson) ; 09.00 Brett Thompson (ass Tyler Welsh et Fabien Bourgeois) ; 10.16 Brett Thompson (ass Alexandre Lavoie et Emil Tavernier) ; 37.08 Noa Nsonsa-Kitala (ass Maurin Bouvet et Yohan Coulaud) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Marseille



Marseille pré sent, Cergy absent



Après une très belle entrée de zone alors qu’il reste 17’12" à faire dans ce tiers, Marseille crée le 1er danger du match suivie d’une très bonne occasion plusieurs secondes plus tard avec un bon tir sur réception qui part de la gauche du portier cergyssois, Sebastian Ylonen. Ce dernier effectue un bel arrêt et le score reste égal. Marseille se montre d’ores et déjà agressifs et dangereux en ce début de match. À tel point qu’ils vont ouvrir le score alors qu’il reste 15’02" à faire au 1er tiers. L’ancien des Jokers, le numéro 71, Tyler Welsh déjoue Sebastian Ylonen en déviant un beau tir de la ligne bleue en provenance du défenseur marseillais Fabien Bourgeois (1-0, 04’58’’, assists N°74 BOURGEOIS Fabien, N°92 STROMBERG Kim).



Welsh enfonce le clou quelques secondes plus tard sur un but plein d’envie, comme il le fait si bien, sur un rebond qu’il prend lui-même après avoir dévié un tir de la ligne bleue (2-0, 05’18’’, assists N°21 MYLLYMAA Kalle, N°53 PETERSSON Bobbo).



Photographe © Bruno Gouvazé

Le score est déjà de 2 buts à zéro en faveur des Spartiates et ce Glassico ressemble davantage à une rencontre à sens unique. Cergy peine à se créer des occasions franches tandis que Marseille en profite pleinement. À 13’41" à faire dans cette période qui paraît déjà interminable, Benjamin Sokay est attrapé par la patrouille pour avoir effectué un faire trébucher, ce qui offre le 1er PowerPlay de la rencontre pour Marseille. Leur supériorité numérique est d’apparence inoffensive quand, à 13’ à faire, le 94 des verts et rouges, Jakub Muller, est à son tour chassé pour une charge contre la bande.

Cergy se retrouve donc dans une posture délicate en étant désormais à 3 contre 5. Comme si ce n’était pas suffisant, c’est maintenant Jake Stella, qui est puni pour une crosse haute qui aura fait débat. Logiquement, Ylonen et ses coéquipiers ne pourront rien faire et vont donc encaisser un 3e but en moins de 10 minutes. À 11’ à faire dans ce tiers signe de supplice pour les cergyssois, Brett Thompson inscrit son premier but du match sur un tir en pleine lucarne du côté du bouclier du gardien des Jokers (3-0, 09’, assists N°71 WELSH Tyler, N°74 BOURGEOIS Fabien).



Cette situation est vraiment signe du désarroi et d’injustice du côté de Cergy puisque le PowerPlay de Marseille peu dangereux et peu appliqué, d’autant plus qu’un joueur des Jokers a perdu sa crosse sur le 3e but marseillais. L’hémorragie ne s’arrêtera de sitôt pour les Jokers qui ne voient plus le jour. Les Spartiates inscrivent leur 4e but du tiers sur une entrée de zone tellement bien rodée qu’ils concrétisent immédiatemment. Ce but semble tout de même un peu farfelu puisque le palet dévie sur le corps de Brett Thompson, ce dernier inscrit donc son second but du match (4-0, 10’16’’, assists N°19 LAVOIE Alexandre, N°29 TAVERNIER Emil).



Marseille étrille Cergy et le tiers semble être interminable. 6’11" à faire dans ce tiers et le numéro 9 blanc passe proche du tour du chapeau après un superbe arrêt d’Ylonen au bout d’une longue séquence défensive où Marseille avait le contrôle total du palet. Une minute plus tard, Philip profite d’une erreur marseillaise sur la bleue de la zone défensive de Cergy et part en échappée grâce à sa vitesse. Il s’amène sur le côté et passe en force le dernier défenseur qui le gêne très bien. Malgré tout, le 18 des verts et rouges réussit à tirer mais le portier marseillais, Florian Gourdin, est solide sur la seule occasion franche de Cergy dans ce match. Peu avant la fin de période, Jake Stella passe proche de marquer avec un « wrap-around » qu’il rate. Quelques secondes après cette action, une faute du 53 de Marseille sera appelée pour accrocher à 20.1 secondes restantes. Cela amène donc le 1er PowerPlay du match pour les Jokers de Cergy.

Malheureusement, les Jokers devront attendre un peu plus longtemps pour réduire la marque, juste avant la sonnerie, Vincent Melin frappe le poteau et le score reste inchangé.



Tirs : Cergy (5), Marseille (12)



Cergy et Marseille se neutralisent



La suite du PowerPlay sera peu dangereuse avec quelques tirs qui n’inquiéteront pas les Spartiates de Marseille. Au retour à 5 contre 5, Cergy se montre enfin beaucoup plus présents et dangereux dans ce début de tiers. Les cergyssois s’illustrent avec une créativité offensive que nous n’avions pas vu depuis le début de la rencontre. Au cours de ce tiers, Cergy passe plusieurs fois proche de réduire l’écart, notamment une belle déviation de Arthur Hostein sur un tir de Paulin Hostein, mais également lors d’une belle entrée de zone qui mène à une nouvelle occasion, avec Sayam Limtong au bout cette fois-ci.

Mais Marseille ne rompt pas et se remet dans le droit chemin. Les minutes de ce 2e tiers défilent et le score reste inchangé alors qu’il reste 11’55" dans ce tiers. Alors qu’il y a encore 9’12" à faire dans cette 2e période, Benjamin Sokay frappe, comme la foudre, de manière inattendue et nettoie la lucarne du gardien marseillais côté mitaine après que son 1er tir soit bloqué par la défense spartiate (4-1, 30’48’’, assists N°5 COULOMBE Patrick, N°18 PHILIP Matthew).



Photographe © Bruno Gouvazé

La marque est réduite, ce qui pourrait relancer un peu ce match. Quelques minutes plus tard (7’04" encore à faire), Filip Bratt part presque seul et se fraye un chemin face au but. Enzo Cantagallo décide donc de faire une faute plutôt intelligente dans un moment crucial du match. Ce dernier prend le chemin du banc des pénalités pour cinglage. 2e PowerPlay pour Cergy. Comme à l’image du 1er PowerPlay cergyssois, cette 2e séquence de supériorité numérique est stérile malgré quelques bons tirs.

Peu avant la fin de ce 2e tiers, le jeune Noa Nsonsa-Kitala marque après qu’un tir de la bleue soit bloqué par la défense de Cergy, le palet revient en plein centre de la glace à quelques mètres de la cage cergyssoise. Le 97 blanc ne se fera pas prier pour ajuster Sebastian Ylonen sous son bouclier alors que ce dernier est totalement masqué (5-1, 37’08’’, assists N°15 BOUVET Morin, N°17 COULAUD Yohan).



Tirs : Cergy (9), Marseille (3)



Un 3e tiers maîtrisé



Le 3e tiers bat son plein et aucune des deux équipes ne semblent arriver à trouver la solution pour l’instant après la moitié du tiers d’effectuée. À 10’35" à faire dans le match, Filip Bratt envoie une mauvaise passe vers Sayam Limtong qui ne peut bien réceptionner. La situation crée un mauvais revirement mais, heureusement pour les Jokers, Dair a donc l’occasion d’aggraver le score. Ce dernier voit son tir prendre directement le chemin des plexiglass et le jeu s’arrête là puisque le palet sort de l’aire de jeu. La seule autre occasion de ce dernier tiers sera lorsqu’il restera encore 2’26" à jouer quand Emil Tavernier tire en plein ventre de Sebastian Ylonen en entrée de zone. Cela n’inquiétera pas le portier des Jokers et le score en restera là.



Tirs : Cergy (7), Marseille (3)



Photographe © Bruno Gouvazé



Hommes du match



Matthew Philip a été élu homme du match pour les Jokers de Cergy tandis que Tyler Welsh est l’homme du match côté Spartiates.



Hommes du match

Matthew Philip a été élu homme du match pour les Jokers de Cergy tandis que Tyler Welsh est l'homme du match côté Spartiates.







