Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Nice vs Gap 4 - 1 (1-0 1-1 2-0) Le 23/11/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Gap ] Les Aigles en totale maîtrise Suite à la défaite cruelle concédée à Marseille à dix secondes du terme vendredi dernier, les Aigles ont parfaitement rebondi ce dimanche en prenant le meilleur sur les Rapaces. Grâce à ce succès, Nice consolide sa sixième place, profitant de la défaite de Chamonix à Bordeaux. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 24/11/2025 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1069 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Ernecq assistés de Mme Cheyroux et de M. Constantineau Buts :

Nice : 17.29 Mathieu Desgagnés (ass Nicholas Cherkowski et Robin Johansson) ; 38.15 Colin Morillon (ass Adam Nobes) ; 45.03 Nicolas Ruel (ass Jordan Mugnier) ; 49.27 Adam Nobes (ass Jesper Larinmaa et Jules Lefebvre)

Gap : ; 26.26 Ryan Gagnon (ass Daniels Murnieks) Pénalités 19 minutes dont 5 à Lefebvre contre Nice 34 minutes dont 5+5+20 a Santerno contre Gap Un premier tiers indiscipliné mais efficace



Les débuts sont compliqués pour les Aigles, rapidement sanctionnés à plusieurs reprises.

En dix minutes, Gap bénéficie de trois jeux de puissance (1ʳᵉ, 7ᵉ et 11ᵉ minute), mais ne parvient pas à ouvrir le score.



Photographe © Patrick Giaume (Archives)

La raison ? Un Alexis Shank impérial, auteur d’une douzaine d’arrêts dans ce premier acte.

Rarement mis en danger jusque-là, son vis-à-vis Gaëtan Richard voit malheureusement Nice frapper avant la pause.

Après un engagement remporté par Robin Johansson en zone défensive, Nicholas Cherkowski déborde Luke Santerno et file côté droit. Sa passe parfaite trouve Mathieu Desgagnés qui ouvre le score (18ᵉ).

Les deux équipes termineront ce premier tiers en infériorité numérique après un accrochage entre Régis et Hämäläinen.

Gap égalise, Nice répond

Le deuxième tiers met du temps à s’emballer, même si les Aigles montrent de meilleures intentions et installent la pression devant la cage de Richard.

Pourtant, ce sont les Rapaces qui égalisent.

Sur la droite de la zone offensive, Daniels Murnieks remporte un engagement. La rondelle revient à Ryan Gagnon qui, en solitaire, transperce la défense niçoise et trouve la lucarne (26ᵉ).



Photographe © Patrick Giaume (Archives)

L’action clé du match survient à la demi-heure de jeu : l’exclusion de Luke Santerno pour une charge incorrecte contre la bande sur Robin Johansson.

Une décision qui galvanise les Aigles.

Avant la pause, Nice reprend logiquement l’avantage : excellent pressing derrière la cage, récupération d’Adam Nobes qui contourne le but et trouve Colin Morillon plein axe. Le Marseillais conclut avec précision (38ᵉ).

Un troisième tiers maîtrisé

L’ultime période est plus fermée, mais ce sont les Niçois qui frappent à deux reprises dans les dix premières minutes.

À la 45ᵉ, Jordan Mugnier intercepte un palet en zone neutre et lance Nicolas Ruel en profondeur. Le capitaine ne tremble pas et glisse la rondelle entre les jambes de Richard pour faire le break.

Quatre minutes plus tard, Adam Nobes porte le coup fatal dans un angle très fermé (49ᵉ), concluant une prestation solide.



Photographe © Patrick Giaume (Archives)

Une victoire logique et rassurante

Nice s’impose logiquement face à Gap, confirme son sursaut et valide la belle prestation entrevue à Marseille malgré la défaite.

Les Aigles se déplaceront à Anglet cette semaine avant de conclure le mois de novembre à Jean Bouin avec la réception d’Amiens.



Photographe © Patrick Giaume (Archives) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur