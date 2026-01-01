Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Rouen vs Angers 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) Le 05/02/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Les dragons en taille patron. Quatre jours après avoir remarquablement gagné la coupe de France face à Grenoble, gros morceau de la ligue, c’est un autre ténor du championnat, les ducs d’Angers, qui se présente à l’ile Lacroix pour un match en retard de la 19ème journée. Pour ce sommet les dragons sont toujours privé de Phelan ainsi que de Chakiachvili et Rech pour cause de jeux olympiques et du côté des ducs Di Dio Balsamo, Tavernier, O’Connor, Villard, Karbashian et Archambeault sont absent et Ritz est aux jeux olympiques. La recrue rouennaise Noa Goncalves-Nivelais est, lui présent. En préambule de la rencontre, la coupe de France fut montrée au public en s'offrant un tour d'honneur. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo La redaction / sl le 06/02/2026 à 22:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Laboulais assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Rouen : 18.15 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Patrick Holway) ; 26.36 Rolands Vigners (ass Julien Tessier et Charles Schmitt) ; 40.35 Alexandre Lavoie (ass Patrick Holway et Simon Lafrance)

Angers : ; 48.38 Robin Gaborit (ass Cody Donaghey et Matt Prapavessis) Pénalités 4 minutes contre Rouen 35 minutes dont 5+20 à Manning contre Angers



Les dragons virent en tête.



Prévenu que les dragons attaquent fort d’entrée de rencontre, Angers ne s’en laisse pas conter et sont les premiers en action. C’est l’ancien dragon Hervé qui adresse le premier tir que Carruth dévie tranquillement (00.10). Rouen réagit grâce à Lafrance qui par deux fois titille Smith (01.10 et 01.26).

Déjà 5 minutes de jeu et sans que les gardiens soient réellement inquiétés, le jeu est rapide et va d’un camp à l’autre. Au fur et à mesure que le temps s’écoule, les attaquants normands se montrent bien plus présent et mettent Smith et sa défensive à rude épreuve.

Photographe : Marine Romain Que ce soit Tessier (05.30), Gresock (06.31) et Regush (06.48) ainsi que Colomban (06.58) s’active mais rien ne rentre. Angers subit et effectue des contres rapides et précis comme celui conclue par Garborit que Carruth dévie de la plaque (07.01). La pression rouennaise est plus intense sans que les canonniers normands ne fassent mouche.

Une erreur sur un changement de ligne angevin va offrir un jeu de puissance aux locaux mais Schmitt (13.00) et Vigners (13.31) ne feront trembler le filet. Pas le temps de bénéficier du retour en nombre que les ducs sont de nouveau pénalisé pour retard de jeu.

Nouvelle possibilité aux rouennais mais là encore Simonsen à gauche (13.40) et Gresock à droite (13.55) ne trouve la solution. En fin de tiers Angers va très mal négocier un 3 contre 1, Viksten choisira le tir plutôt que la passe, mauvais choix (17.03).

La réponse normande va être fatale. Le troisième jeu de puissance va sera le bon.

Bien installé suit au face-off gagné, Simonsen dans sa position préférée sur la gauche, ne tire pas mais trouve à l’autre poteau Lafrance qui ne manque l’offrande (18.15 / 1-0 / Lafrance ass. Simonsen et Holway).



Rouen rentre au vestiaire avec une unité d’avance quelque peu mérité puisque la domination au niveau des occasions de but fut rouennaise. Angers n’aura pas été inerte mais aura eu du mal à mettre Carruth en grosse difficulté.

Prévenu que les dragons attaquent fort d’entrée de rencontre, Angers ne s’en laisse pas conter et sont les premiers en action. C’est l’ancien dragon Hervé qui adresse le premier tir que Carruth dévie tranquillement (00.10). Rouen réagit grâce à Lafrance qui par deux fois titille Smith (01.10 et 01.26).Déjà 5 minutes de jeu et sans que les gardiens soient réellement inquiétés, le jeu est rapide et va d’un camp à l’autre. Au fur et à mesure que le temps s’écoule, les attaquants normands se montrent bien plus présent et mettent Smith et sa défensive à rude épreuve.Que ce soit Tessier (05.30), Gresock (06.31) et Regush (06.48) ainsi que Colomban (06.58) s’active mais rien ne rentre. Angers subit et effectue des contres rapides et précis comme celui conclue par Garborit que Carruth dévie de la plaque (07.01). La pression rouennaise est plus intense sans que les canonniers normands ne fassent mouche.Une erreur sur un changement de ligne angevin va offrir un jeu de puissance aux locaux mais Schmitt (13.00) et Vigners (13.31) ne feront trembler le filet. Pas le temps de bénéficier du retour en nombre que les ducs sont de nouveau pénalisé pour retard de jeu.Nouvelle possibilité aux rouennais mais là encore Simonsen à gauche (13.40) et Gresock à droite (13.55) ne trouve la solution. En fin de tiers Angers va très mal négocier un 3 contre 1, Viksten choisira le tir plutôt que la passe, mauvais choix (17.03).La réponse normande va être fatale. Le troisième jeu de puissance va sera le bon.Rouen rentre au vestiaire avec une unité d’avance quelque peu mérité puisque la domination au niveau des occasions de but fut rouennaise. Angers n’aura pas été inerte mais aura eu du mal à mettre Carruth en grosse difficulté.

Rouen double la mise.



La pause n’aura éteint les velléités offensives de dragons et Lafrance, très en vue, s’infiltre plein axe son tir est dévié par Smith dans la crosse de Simonsen qui manque l’immanquable avec une cage grande ouverte (20.39).

Photographe : Marine Romain Puis c’est au tour de Perret de se distingué côté droit en propulsant la rondelle sous la barre de Smith mais après visionnage vidéo le but sera refusé pour hors-jeu minime mais réel de Perret (21.55).

Angers va sortir du bois par Viksten qui fait une bonne entrée de zone et sert sur le gauche Gutierrez, son tir sera arrêté par la mitaine de Carruth (24.40). L’alerte passée, Lavoie trouve lancé en pleine vitesse Lafrance qui cherche à propulser le palet entre les jambes de Smith qui ne se laisse pas surprendre (25.25).

Sur un pénalité différée, Rouen va punir Angers. Smith, pris dans une feinte de Tessier, concède un trébuché, l’armada offensive des normands va donner le tournis aux ducs et c’est Vigners qui finit le travail sur le côté gauche dans une cage ouverte, l’infortuné Smith n’ayant pas pu se remettre sur ses appuis (26.36 / 2-0 / Vigners ass. Tessier et Schmitt).

Photographe : Marine Romain Angers va avoir l’occasion de réduire le score suite à un jeu de puissance. Gutierrez (28.33) et Centazzo (29.49) butteront sur Carruth bien présent. Les dragons s’en sortent sans dommage.

Puis Centazzo file en break et au moment de tirer se fait accroché illicitement par Yeo revenu à sa hauteur (31.31).

Le tir de pénalité qui s’en suit verra Carruth mettre en échec l’essai de Charbonneau.

Les dragons ont eu chaud.

Par la suite Rouen va imposer un3 grosse séquence de possession de palet sans que Bouramman (32.31) Gresock (33.18) et Lampérier (34.01) ne trompe Smith.

La fin de tiers sera à l’avantage des ducs qui par Centazzo (34.33) et Halley (34.38) seront mis en échec par la mitaine de Carruth. Donaghey ne sera pas plus en réussite suite à un puissant lancé plein axe (36.24).



Avec deux buts d’avance à la sirène, Rouen va pouvoir voire venir sans pour autant se reposer sur cet acquis. Angers n’est pas second du championnat pour rien et même s’ils sont manifestement un peu moins en jambe que les dragons, ils n’en restent pas moins dangereux.



Rouen triple, Angers réduit.





Il ne fallait pas s’assoir en retard dans ce troisième tiers, avec une réalisation au bout de 35 secondes.

Sur une montée rageuse de Lavoie, il entre en zone offensive, un relais avec Holway qui avait suivi et lui remet dans la foulée au poteau gauche, son tir passe sous la jambière de Smith (40.35 / 3-0 / Lavoie ass. Holway et Lafrance).

Angers ne baisse pas les bras, surtout Centazzo qui sur la droite oblige le gardien rouennais à s’employer en détournant de la plaque (41.05). Ensuite Goncalves-Nivelais s’enfonce plein axe et trouve Vigners qui feinte Smith pour Tessier qui trouve le poteau droit (42.51).

Photographe : Marine Romain Rouen est toujours actif et Lamperier (44.35) comme Regush dans le slot (44.39) ne peuvent conclure. Rouen obtient un avantage numérique mais les artificiers rouennais ne parviendront pas à Tromper Smith.

Angers ne rentrera pas en Anjou avec un zéro pointé. Installés en zone offensive, Donaghey adresse un tir puissant que Carruth ne peut que repousser dans la crosse du capitaine Gaborit qui expédie la rondelle hors de portée du retour de Carruth (48.38 / 3-1 / Gaborit ass. Donaghey et Papravessis).

Manning sera chassé du glaçon (50.33) en écopant d’un 5+20 que les dragons ne parviendront à fructifier au tableau d’affichage malgré plusieurs tentatives. La fin de tiers verra coach Parades sortir son gardien et malgré les nombreuses tentatives angevines, la défensive rouennaise va tenir bon.



Rouen remporte un précieux succès face à des angevins légèrement décevant dans la globalité. Par ce succès Rouen reprend la tête du classement avec deux points d’avance sur Grenoble et trois sur les hôtes du jour. Les prochaines rencontres des dragons vont être importantes, si ce vendredi ils se rendent chez les jokers, ils se verront affronter Angers chez eux le 16 et recevoir Grenoble le 19.





La pause n’aura éteint les velléités offensives de dragons et Lafrance, très en vue, s’infiltre plein axe son tir est dévié par Smith dans la crosse de Simonsen qui manque l’immanquable avec une cage grande ouverte (20.39).Puis c’est au tour de Perret de se distingué côté droit en propulsant la rondelle sous la barre de Smith mais après visionnage vidéo le but sera refusé pour hors-jeu minime mais réel de Perret (21.55).Angers va sortir du bois par Viksten qui fait une bonne entrée de zone et sert sur le gauche Gutierrez, son tir sera arrêté par la mitaine de Carruth (24.40). L’alerte passée, Lavoie trouve lancé en pleine vitesse Lafrance qui cherche à propulser le palet entre les jambes de Smith qui ne se laisse pas surprendre (25.25).Angers va avoir l’occasion de réduire le score suite à un jeu de puissance. Gutierrez (28.33) et Centazzo (29.49) butteront sur Carruth bien présent. Les dragons s’en sortent sans dommage.Puis Centazzo file en break et au moment de tirer se fait accroché illicitement par Yeo revenu à sa hauteur (31.31).Le tir de pénalité qui s’en suit verra Carruth mettre en échec l’essai de Charbonneau.Les dragons ont eu chaud.Par la suite Rouen va imposer un3 grosse séquence de possession de palet sans que Bouramman (32.31) Gresock (33.18) et Lampérier (34.01) ne trompe Smith.La fin de tiers sera à l’avantage des ducs qui par Centazzo (34.33) et Halley (34.38) seront mis en échec par la mitaine de Carruth. Donaghey ne sera pas plus en réussite suite à un puissant lancé plein axe (36.24).Avec deux buts d’avance à la sirène, Rouen va pouvoir voire venir sans pour autant se reposer sur cet acquis. Angers n’est pas second du championnat pour rien et même s’ils sont manifestement un peu moins en jambe que les dragons, ils n’en restent pas moins dangereux.Il ne fallait pas s’assoir en retard dans ce troisième tiers, avec une réalisation au bout de 35 secondes.Angers ne baisse pas les bras, surtout Centazzo qui sur la droite oblige le gardien rouennais à s’employer en détournant de la plaque (41.05). Ensuite Goncalves-Nivelais s’enfonce plein axe et trouve Vigners qui feinte Smith pour Tessier qui trouve le poteau droit (42.51).Rouen est toujours actif et Lamperier (44.35) comme Regush dans le slot (44.39) ne peuvent conclure. Rouen obtient un avantage numérique mais les artificiers rouennais ne parviendront pas à Tromper Smith.Manning sera chassé du glaçon (50.33) en écopant d’un 5+20 que les dragons ne parviendront à fructifier au tableau d’affichage malgré plusieurs tentatives. La fin de tiers verra coach Parades sortir son gardien et malgré les nombreuses tentatives angevines, la défensive rouennaise va tenir bon.Rouen remporte un précieux succès face à des angevins légèrement décevant dans la globalité. Par ce succès Rouen reprend la tête du classement avec deux points d’avance sur Grenoble et trois sur les hôtes du jour. Les prochaines rencontres des dragons vont être importantes, si ce vendredi ils se rendent chez les jokers, ils se verront affronter Angers chez eux le 16 et recevoir Grenoble le 19. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo