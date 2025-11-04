Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Angers vs Bordeaux 3 - 4 (1-2 0-0 2-1 0-1) Après prolongation Le 28/11/2025 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Bordeaux ] Bordeaux s'impose chez les Ducs Retour PHOTOS et VIDEO sur la 20ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'incliner à domicile face aux Boxers de Bordeaux. Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie - Vidéo MAGNUS.TV le 29/11/2025 à 17:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Herrault assistés de MM. Damongeot et Fauvel Buts :

Angers : ; 18.40 Robin Gaborit (ass Jonathan Charbonneau et Philippe Halley) ; 43.01 Robin Gaborit (ass Matt Prapavessis et Jonathan Charbonneau) ; 46.12 Jonathan Charbonneau (ass Ethan Cap)

Bordeaux : 10.05 Pierre-Olivier Morin (ass Tommy Giroux et Jakub Kindl) ; 14.06 William Pelletier (ass Mathieu Pompéi et Maxim Lamarche) ; 58.33 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Tommy Giroux) ; 64.31 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Jérémy Beaudry) Pénalités 10 minutes contre Angers 35 minutes dont 5+20 à Kindl contre Bordeaux







