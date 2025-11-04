Retour PHOTOS et VIDEO sur la 20ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'incliner à domicile face aux Boxers de Bordeaux.
Arbitres : MM. Debuche et Herrault assistés de MM. Damongeot et Fauvel
Buts : Angers : ; 18.40 Robin Gaborit (ass Jonathan Charbonneau et Philippe Halley) ; 43.01 Robin Gaborit (ass Matt Prapavessis et Jonathan Charbonneau) ; 46.12 Jonathan Charbonneau (ass Ethan Cap) Bordeaux : 10.05 Pierre-Olivier Morin (ass Tommy Giroux et Jakub Kindl) ; 14.06 William Pelletier (ass Mathieu Pompéi et Maxim Lamarche) ; 58.33 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Tommy Giroux) ; 64.31 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Jérémy Beaudry)