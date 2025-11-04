Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Rouen vs Bordeaux 2 - 3 (1-1 0-1 1-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 30/11/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Les Boxers mettent fin à la belle semaine des Dragons ! Les Dragons sont de retour sur l’île Lacroix après trois déplacements et autant de victoire. Les Boxers sont également sur une très belle série de victoire et comptent bien la poursuivre. Après une belle sortie à Marseille Lucas Mugnier est remplacé par Mac Carruth qui est de retour dans le groupe. Dubeau est quant à lui aligné dans la cage de Bordeaux. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 02/12/2025 à 17:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Herrault assistés de MM. Lefebvre et Simon Buts :

Rouen : 01.33 Loïc Lamperier (ass Chase Gresock et Pier-Olivier Roy) ; 42.31 Charles Schmitt (ass Rolands Vigners et Dylan Yeo)

Bordeaux : ; 03.01 Jakub Kindl (ass Kaylian Leborgne et Aina Benjamin Rambelo) ; 37.46 Julien Guillaume (ass Jérémy Beaudry et Jakub Kindl) ; 65.00 Jérémy Beaudry Pénalités 4 minutes contre Rouen 6 minutes contre Bordeaux



Les Dragons ouvrent le score



Dès l’entame de match les Dragons sont au avant-poste et sur une récupération de Roy en zone défensive il parvient à trouver Gresock dans l’entre jeu qui temporise un instant et remet le palet dans la course de Lampérier qui coupe la trajectoire devant Dubeau qui ne parvient pas à s’interposer (01.33 / 1-0 / Lampérier ass. Gresock et Roy.

Les Dragons prennent l’avantage dans ce match, mais pour une courte durée.

Photographe : Marine Romain Sur une perte de palet à la bleue, Leborgne se saisi du palet pour entrer en zone offensive et trouve Kindl seul en au centre qui trompe Carruth d’un lancer précis et puissant (03.01 / 1-1 / Kindl ass. Leborgne et Rambelo).

Les Boxers recollent rapidement au score et poursuivent leur grosse pression sur le but Rouennais mais la défense et son portier son bien en place. S’en suit une phase d’attaque de Rouen sur plusieurs minutes.

Les Dragons se retrouvent à de nombreuses reprises en position avantageuse notamment lorsque Dubeau se retrouve au sol avec un défenseur mais les Rouennais ne parviennent pas à faire rentrer le palet.

Les Boxers essayent de mettre de la vitesse dans le jeu pour déstabiliser les Dragons mais ne parviennent pas à faire le geste juste pour permettre à un coéquipier de scorer, à l’image de Tomasino qui est repris au dernier moment pas la défense des Dragons avant de se retrouver en face à face avec le portier.

Les Dragons ont deux belles ouvertures en fin de tiers avec un contre mal négocié entre Lafrance et Vigners qui ne parvient pas à tirer et enfin entre Lafrance et Rech qui se solde par une pénalité en faveur de Rouen.

Suite à cette exclusion de Pelletier, le power play des Dragons se met en position ne parvient pas à prendre un mettant en difficulté le portier.



Les deux équipes rentre aux vestiaires sur un score de parité.



Bordeaux prend les devants



Au retour des vestiaires les Rouennais mettent une grosse pression sur la cage de Dubeau d’abord par Tessier après une première déviation de Gresock qui a été repoussée.

Puis Nesa sur une belle passe de Avonde mais Dubeau s’interpose.

Photographe : Marine Romain Rouen est sur un temps fort des les premières minutes de ce second tiers, avec une période très intense ou Phelan se retrouve au sol suite à une charge de Dusseau qui sera exclu à l’issue de l’action, puis un amas de joueur jouant le palet devant la cage mais le portier des Boxers fini par s’interposer.

Les Dragons disposent d’une nouvelle supériorité numérique mais ne parviennent pas à scorer.

Après cette grosse période, les Dragons perde le contrôle du palet et finissent pas se retrouver sanctionner par Yeo pour dureté. Le power play des Boxers est redoutable depuis quelques matchs, la défense Rouennaise est prévenue.

Le duo Perret Colomban est très actif et Colomban parvient à récupérer un palet dans la crosse de son adversaire pour aller jusqu’au but ou Dabeau réalise un gros arrêt.

La fin d’infériorité est éprouvante pour les Dragons avec un arrêt de Carruth sur Tomasino puis sur un autre tir alors qu’il avait perdu se crosse.

Les Dragons ont fait le dos rond durant cette phase de jeu et reprennent le contrôle du jeu, Lampérier trouve la barre suite à un gros travail de Simonsen et quelques secondes plus tard Lafrance trouve le poteau.

Malgré 17 tirs dans ce tiers les Dragons ne prennent pas l’avantage alors que Boxers fini par scorer en toute fin de tiers sur un des 6 tirs pris dans le tiers.

Sur un palet mal sorti de la zone défensive, Beaudry met le palet dans le trafic devant Carruth et trouve une déviation de Guillaume. Le palet fini sa course en pleine lucarne (37.46 / 1-2 / Guillaume ass. Beaudry et Kindl).



Rouen recolle au score



Les Boxers se retrouvent en supériorité dès l’entame de la dernière période Holway étant exclu à la fin de la période précédente. Mais le power play ne parvient pas à trouver la faille.

Photographe : Marine Romain A l’image du premier tiers les Dragons marquent rapidement dans ce dernier tiers avec un travail de Yeo pour Vigners qui remet à Schmitt en mouvement qui place un tir au ras de la glace dans une très bel angle, Dubeau est battu. (42.31 / 2-2 / Schmitt ass. Vigners et Yeo).

Après ce retour au score des Rouennais le jeu va s’inverser légèrement avec une petite domination de Bordeaux qui prends énormément de tirs à l’image de Rouen dans le précédent tiers.

Les Dragons semble fatigué malgré un beau sursaut dans le second tiers. Il faut attendre les 6 dernières minutes pour voir de nouveau une action dangereuse des Dragons avec Lafrance qui se retrouve seul face au portier suite à une mise au jeu mais ne parvient pas à tromper Dubeau.

Les Boxers poussent aussi de leur côté avec une période très chaude sur le but de Carruth qui se retrouve à son tour au sol mais le joueur de bordeaux en met trop et le palet fini au-dessus du but.

La dernière minute voit Bordeaux toucher le poteau sur une mise en jeu très bien travailler mais les deux équipes vont aller en prolongation.



Rouen en manque d’efficacité



Le duel entre les deux équipes se poursuit en prolongation avec une belle opportunité des le début de celle-ci pour Bordeaux mais Carruth remporte son duel, s’en suit une supériorité numérique pour Rouen mais Dubeau réalise une grosse prestation est met en échec les tentatives Rouennaises.

Le dénouement se fera en fusillade.



Beaudry imperturbable



Photographe : Marine Romain Gresock ouvre la séance et se heurte à Dubeau tout comme Giroux sur Carruth

Lafrance et Bruche à leur tour son en échec

Rech marque sur sa tentative et Beaudry lui répond d’une belle feinte pour faire tomber Carruth et le contourner

Simonsen et Puffer sont en échecs tout comme Lamperier et Pelletier

C’est finalement Beaudry qui relance la série et trompe Carruth sur la même feinte, Rech lui répond du lucarne puissante, Beaudry se présente de nouveau et trompe une nouvelle fois Carruth du même côté mais d’un tir plus appuyé. Rech y retourne aussi mais se retrouve battu par le portier en état de trance à la suite de son arrêt.



Victoire de Bordeaux qui continue sa belle série et place à un déplacement à Gap qui est sur une mauvaise pente pour les Dragons. Dès l’entame de match les Dragons sont au avant-poste et sur uneLes Dragons prennent l’avantage dans ce match, mais pour une courte durée.Les Boxers recollent rapidement au score et poursuivent leur grosse pression sur le but Rouennais mais la défense et son portier son bien en place. S’en suit une phase d’attaque de Rouen sur plusieurs minutes.Les Dragons se retrouvent à de nombreuses reprises en position avantageuse notamment lorsque Dubeau se retrouve au sol avec un défenseur mais les Rouennais ne parviennent pas à faire rentrer le palet.Les Boxers essayent de mettre de la vitesse dans le jeu pour déstabiliser les Dragons mais ne parviennent pas à faire le geste juste pour permettre à un coéquipier de scorer, à l’image de Tomasino qui est repris au dernier moment pas la défense des Dragons avant de se retrouver en face à face avec le portier.Les Dragons ont deux belles ouvertures en fin de tiers avec un contre mal négocié entre Lafrance et Vigners qui ne parvient pas à tirer et enfin entre Lafrance et Rech qui se solde par une pénalité en faveur de Rouen.Suite à cette exclusion de Pelletier, le power play des Dragons se met en position ne parvient pas à prendre un mettant en difficulté le portier.Les deux équipes rentre aux vestiaires sur un score de parité.Au retour des vestiaires les Rouennais mettent une grosse pression sur la cage de Dubeau d’abord par Tessier après une première déviation de Gresock qui a été repoussée.Puis Nesa sur une belle passe de Avonde mais Dubeau s’interpose.Rouen est sur un temps fort des les premières minutes de ce second tiers, avec une période très intense ou Phelan se retrouve au sol suite à une charge de Dusseau qui sera exclu à l’issue de l’action, puis un amas de joueur jouant le palet devant la cage mais le portier des Boxers fini par s’interposer.Les Dragons disposent d’une nouvelle supériorité numérique mais ne parviennent pas à scorer.Après cette grosse période, les Dragons perde le contrôle du palet et finissent pas se retrouver sanctionner par Yeo pour dureté. Le power play des Boxers est redoutable depuis quelques matchs, la défense Rouennaise est prévenue.Le duo Perret Colomban est très actif et Colomban parvient à récupérer un palet dans la crosse de son adversaire pour aller jusqu’au but ou Dabeau réalise un gros arrêt.La fin d’infériorité est éprouvante pour les Dragons avec un arrêt de Carruth sur Tomasino puis sur un autre tir alors qu’il avait perdu se crosse.Les Dragons ont fait le dos rond durant cette phase de jeu et reprennent le contrôle du jeu, Lampérier trouve la barre suite à un gros travail de Simonsen et quelques secondes plus tard Lafrance trouve le poteau.Malgré 17 tirs dans ce tiers les Dragons ne prennent pas l’avantage alors que Boxers fini par scorer en toute fin de tiers sur un des 6 tirs pris dans le tiers.Les Boxers se retrouvent en supériorité dès l’entame de la dernière période Holway étant exclu à la fin de la période précédente. Mais le power play ne parvient pas à trouver la faille.A l’image du premier tiers les Dragons marquent rapidement dans ce dernier tiers avecAprès ce retour au score des Rouennais le jeu va s’inverser légèrement avec une petite domination de Bordeaux qui prends énormément de tirs à l’image de Rouen dans le précédent tiers.Les Dragons semble fatigué malgré un beau sursaut dans le second tiers. Il faut attendre les 6 dernières minutes pour voir de nouveau une action dangereuse des Dragons avec Lafrance qui se retrouve seul face au portier suite à une mise au jeu mais ne parvient pas à tromper Dubeau.Les Boxers poussent aussi de leur côté avec une période très chaude sur le but de Carruth qui se retrouve à son tour au sol mais le joueur de bordeaux en met trop et le palet fini au-dessus du but.La dernière minute voit Bordeaux toucher le poteau sur une mise en jeu très bien travailler mais les deux équipes vont aller en prolongation.Le duel entre les deux équipes se poursuit en prolongation avec une belle opportunité des le début de celle-ci pour Bordeaux mais Carruth remporte son duel, s’en suit une supériorité numérique pour Rouen mais Dubeau réalise une grosse prestation est met en échec les tentatives Rouennaises.Le dénouement se fera en fusillade.Gresock ouvre la séance et se heurte à Dubeau tout comme Giroux sur CarruthLafrance et Bruche à leur tour son en échecRech marque sur sa tentative et Beaudry lui répond d’une belle feinte pour faire tomber Carruth et le contournerSimonsen et Puffer sont en échecs tout comme Lamperier et PelletierC’est finalement Beaudry qui relance la série et trompe Carruth sur la même feinte, Rech lui répond du lucarne puissante, Beaudry se présente de nouveau et trompe une nouvelle fois Carruth du même côté mais d’un tir plus appuyé. Rech y retourne aussi mais se retrouve battu par le portier en état de trance à la suite de son arrêt.Victoire de Bordeaux qui continue sa belle série et place à un déplacement à Gap qui est sur une mauvaise pente pour les Dragons. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo