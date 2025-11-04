Interview de Luciano Basile et de Carl Mallette et résumé VIDEO de la 22ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Rapaces de Gap s'imposer face aux Dragons de Rouen, leader du championnat.
Arbitres : MM. Baudry et Goncalves assistés de MM. Aumeras et Constantineau
Buts : Gap : 13.45 Paul Siraudin (ass Dimitri Mikrogiannakis et Dakota Raabe) ; 26.44 Maxime Orlov (ass Dakota Raabe) ; 39.57 Daniels Murnieks (ass Luke Santerno et Teemu Pulkkinen) ; 48.33 Dimitri Mikrogiannakis (ass Ryan Gagnon et Paul Siraudin) ; 50.12 Luke Santerno (ass Aurélien Dorey et Radim Matus) Rouen : ; 13.55 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Florian Chakiachvili) ; 20.25 James Phelan (ass Tommy Perret et Florian Chakiachvili) ; 24.33 Patrick Holway (ass Rolands Vigners et Julien Tessier) ; 47.39 Patrick Holway (ass Rolands Vigners et Simon Lafrance)