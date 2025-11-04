 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Gap vs Rouen
5-4
(1-1 2-2 2-1)
Le 02/12/2025
Alp'arena de Gap
Gap  ] Rouen ]
Interview et Résumé Vidéo
 
Interview de Luciano Basile et de Carl Mallette et résumé VIDEO de la 22ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Rapaces de Gap s'imposer face aux Dragons de Rouen, leader du championnat.
 
Alp'arena de Gap, Hockey Hebdo GAP HOCKEY TV etMAGNUS.TV le 03/12/2025 à 18:45
FICHE TECHNIQUE

1793 spectateurs
Arbitres : MM. Baudry et Goncalves assistés de MM. Aumeras et Constantineau
Buts :
Gap : 13.45 Paul Siraudin (ass Dimitri Mikrogiannakis et Dakota Raabe) ; 26.44 Maxime Orlov (ass Dakota Raabe) ; 39.57 Daniels Murnieks (ass Luke Santerno et Teemu Pulkkinen) ; 48.33 Dimitri Mikrogiannakis (ass Ryan Gagnon et Paul Siraudin) ; 50.12 Luke Santerno (ass Aurélien Dorey et Radim Matus)
Rouen : ; 13.55 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Florian Chakiachvili) ; 20.25 James Phelan (ass Tommy Perret et Florian Chakiachvili) ; 24.33 Patrick Holway (ass Rolands Vigners et Julien Tessier) ; 47.39 Patrick Holway (ass Rolands Vigners et Simon Lafrance)
Pénalités
6 minutes contre Gap
8 minutes contre Rouen
Réactions de Luciano Basile et de Carl Mallette 
22ème journée du 2 dec. 2025
Réalisation - GAP HOCKEY TV




 





VIDEO réalisée par

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 