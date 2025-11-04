Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Rouen vs Anglet 6 - 2 (2-0 3-1 1-1) Le 05/12/2025 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] Le réveil du Dragon Après deux défaites frustrantes face à Bordeaux dimanche et Gap mardi, les Dragons de Rouen sont de retour sur leur glace de l'île Lacroix pour affronter l'Hormadi d'Anglet dans le cadre de la 23ème journée de Synerglace Ligue Magnus. Les deux équipes se retrouvent déjà après leur duel en 8ème de finale de Coupe de France dix jours plus tôt (victoire de Rouen 8-2 sur la glace d'Anglet). Pour ce dernier match avant la trêve, les Normands sont toujours privés de Regush et Colomban en attaque. Côté basque, seul l'attaquant Jake Gagnon n'est pas de l'alignement partant. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 06/12/2025 à 22:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Herrault assistés de MM. Maillard et Thiebault Buts :

Rouen : 02.28 Patrick Holway (ass Loïc Lamperier et Rolands Vigners) ; 19.55 Simon Lafrance (ass Anthony Rech et Patrick Holway) ; 27.15 James Phelan (ass Florian Chakiachvili et Dylan Yeo) ; 33.30 Tomas Simonsen (ass Julien Tessier) ; 35.06 Simon Lafrance (ass Loïc Lamperier et Rolands Vigners) ; 49.26 Rolands Vigners (ass Anthony Rech et Gutav Bouramman)

Anglet : ; 39.09 Alexander Khovanov (ass Samuel Rousseau et Julien Munoz) ; 52.49 Alexei Polodyan (ass Anton Vasilyev et Matthew Sredl) Pénalités 4 minutes contre Rouen 6 minutes contre Anglet



Rouen se simplifie la vie



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Carl Mallette n’auront pas attendu longtemps pour se mettre à l’abri.

Photographe : Marine Romain Rouen démarre la rencontre du mieux possible en ouvrant le score en moins de trois minutes.

Le défenseur américain Patrick Holway est trouvé sur la droite du but par Lampérier et envoie le palet dans la lucarne d’un tir des poignets (02'28 / 1-0 / Holway ass. Lampérier et Vigners).

Les Dragons poursuivent leur domination tout au long de la période et se procurent d’autres situations dangereuses par l’intermédiaire de Simonsen et Lampérier. Anglet réplique par Fabien Kazarine mais Carruth reste vigilant. A cinq minutes de la pause, Greysock manque un face à face dans lequel Caron a eu l’occasion de briller.

Duerr initie ensuite une action en zone offensive mais le portier rouennais sort l’arrêt. Rouen monopolise le palet pendant la dernière minute et est récompensé à moins d’une seconde de la sirène par l’un des hommes en forme côté Normand.

Simon Lafrance décoche un tir depuis la droite qui fait résonner la transversale du but et franchit la ligne ensuite (19'59 / 2-0 / Lafrance ass. Rech et Holway).



Festival offensif pour plier le match



Visiblement sonnés par ce deuxième but concédé en toute fin de tiers, les hommes de Stéphane Barin ne parviennent pas à se remettre dans le match.

Photographe : Marine Romain Pire, en face les Dragons, même sans afficher une fraîcheur physique ou une intensité particulière, poursuivent leur domination et se procurent toutes les situations dangereuses.

Si Vigners, Holway et Simonsen échouent face au portier angloy, ce n’est pas le cas de James Phelan.

Il se montre patient avec la rondelle en passant devant la cage de droite à gauche, contourne la défense adverse avant de trouver le fond des filets (27'15 / 3-0 / Phelan ass. Chakiachvili et Yeo).

Après quasiment une moitié de match sans aucune pénalité, Munoz est envoyé en prison pour faire trébucher, ce qui n’arrange en rien les affaires de son équipe. Lors de cette première situation d’avantage numérique, Lampérier tente une déviation devant la cage, sans succès.

Ensuite Holway trouve Caron sur sa route, puis Rech lance à côté.

Peu de temps après le retour à forces égales, Simonsen part en échappée et loge le palet dans le petit filet droit (33'30 / 4-0 / Simonsen ass. Tessier).

Photographe : Marine Romain La rencontre semblant d’ores et déjà pliée, Stéphane Barin rappelle Mathieu Caron pour faire entrer son second gardien Nathael Fleuret. Malheureusement, cela ne freine pas le rythme des jaune et noir qui dominent toujours outrageusement cette période.

Lafrance s’offre alors un doublé en reprenant le palet devant la cage à bout portant sur un service de Lampérier depuis l’arrière du but (35'05 / 5-0 / Lafrance ass. Lampérier et Vigners).

Quelques secondes plus tard, Vigners manque de peu d’en rajouter un sixième pour les locaux. Ce sont finalement les visiteurs qui reprennent un peu de poil de la bête en fin de second tiers en parvenant à noircir le tableau d’affichage.

Suite à un joli jeu conclu par Alexander Khovanov, l’ancien capitaine de la sélection de Russie U20 aux championnats du monde junior en 2020 (39'09 / 5-1 / Khovanov ass. Rousseau et Munoz).

La période se termine à quatre contre cinq après une pénalité d’Avonde pour crosse haute.



Les Basques relèvent la tête



Pour finir cette rencontre, les Dragons ont probablement quelque peu levé le pied mais les joueurs de l’Hormadi ne se sont pas découragés et se sont enfin procuré quelques belles occasions, notamment Kazarine lors de la minute trente de supériorité numérique en entame de période.

Malheureusement pour les Basques, Eyre prend un 2+2 pour une crosse haute sur Vigners ayant causé un saignement.

Photographe : Marine Romain Lors de l’avantage numérique, Rouen pense inscrire un sixième but sur un tir lointain, mais celui-ci est annulé par les arbitres après révision vidéo.

A peine cinq secondes après la fin de la pénalité, Vigners est trouvé sur la gauche du but, recule vers le slot et feinte le gardien avant de loger le palet au fond (49'26 / 6-1 / Vigners ass. Rech et Bouramman).

L’addition aurait pu être encore plus salée mais Bouramman trouve le poteau droit quelques instants plus tard. C’est finalement Anglet qui aura le dernier mot en réduisant le score par Polodyan sur une déviation d’un tir de la bleue de Vasilyev (52'49/ 6-2 / Polodyan ass. Vasilyev et Sredl). Les dernières minutes sont ensuite plutôt ternes même si Yeo et Tessier se procurent des situations dangereuses.



Le job est fait pour les Dragons de Rouen qui s'imposent donc avec une belle marge (6-2) pour s'assurer de terminer en tête du classement à la trêve de décembre. Une pause bienvenue pour recharger les batteries avant une période des fêtes et surtout un mois de janvier bien rempli qui s'annoncent. En face, Anglet glisse à la 10ème place suite à la victoire de Briançon à Angers. L'Hormadi compte 24 points en 22 matchs et reste à la lutte pour une place en playoffs à mi-chemin dans cette saison régulière.







