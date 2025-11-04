|
|Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Amiens vs Chamonix
|
|
|
|
|
|5
|-
|3
|(2-0 2-3 1-0)
|Le 19/12/2025
|Coliseum d'Amiens
|
|[ Amiens ]
|[ Chamonix ]
|Amiens s'impose face à Chamonix
|
|GALERIE PHOTOS de la 25ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'imposer à domicile face à Chamonix.
|
|
|Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo
|
Photographes © Nicolas Leleu le 22/12/2025 à 12:09
|
|
|
FICHE TECHNIQUE
|3220 spectateurs
|Arbitres : MM. Bernoussi et Cregut assistés de MM. Maillard et Tchekachev
|Buts :
Amiens : 09.28 Ilies Djemel (ass Kieran Craig et Mathieu Mony ) ; 13.23 William Lemay (ass Janis Svanenbergs) ; 24.42 Virgile Gauffriau (ass Gauthier Gibert) ; 29.28 Rudy Matima (ass Ilies Djemel et Aleksandar Magovac) ; 44.14 Janis Svanenbergs (ass William Lemay et Antonin Plagnat)
Chamonix : ; 26.20 Stanislav Lopachuk (ass Gabin Ville et Tim Wahlgren) ; 38.34 Tim Wahlgren (ass Quentin Delmas et Raphaël Garnier) ; 38.56 Santeri Koponen (ass Gabin Ville et Camil Durand)
|Pénalités
|9 minutes dont 5 à Craig contre Amiens
|11 minutes dont 5 à Ville M. contre Chamonix
|
|
|Photographe © Nicolas Leleu
|Photographe © Nicolas Leleu
|Photographe © Nicolas Leleu
|Photographe © Nicolas Leleu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
