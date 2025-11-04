Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Amiens vs Chamonix 5 - 3 (2-0 2-3 1-0) Le 19/12/2025 Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Chamonix ] Amiens s'impose face à Chamonix GALERIE PHOTOS de la 25ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'imposer à domicile face à Chamonix. Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographes © Nicolas Leleu le 22/12/2025 à 12:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Cregut assistés de MM. Maillard et Tchekachev Buts :

Amiens : 09.28 Ilies Djemel (ass Kieran Craig et Mathieu Mony ) ; 13.23 William Lemay (ass Janis Svanenbergs) ; 24.42 Virgile Gauffriau (ass Gauthier Gibert) ; 29.28 Rudy Matima (ass Ilies Djemel et Aleksandar Magovac) ; 44.14 Janis Svanenbergs (ass William Lemay et Antonin Plagnat)

Chamonix : ; 26.20 Stanislav Lopachuk (ass Gabin Ville et Tim Wahlgren) ; 38.34 Tim Wahlgren (ass Quentin Delmas et Raphaël Garnier) ; 38.56 Santeri Koponen (ass Gabin Ville et Camil Durand) Pénalités 9 minutes dont 5 à Craig contre Amiens 11 minutes dont 5 à Ville M. contre Chamonix



