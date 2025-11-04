Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Rouen vs Marseille 5 - 2 (1-2 2-0 2-0) Le 21/12/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Marseille ] LM : Les dragons fêtent leur anniversaire. 55 ans, c’est l’âge du club des dragons de Rouen et à cette occasion de nombreux ex joueurs porteurs de la tunique jaune et noir étaient présents pour rendre hommage à leur club avec qui ils ont marqué l’histoire. Petite fête donc qui laisser peut-être un bon présage pour un Rouen Marseille qui était important pour les deux formations en cas de succès. Rouen resterait en haut du classement et Marseille consoliderait sa quatrième place. Qui soufflera les bougies ? Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo La redaction / sl le 22/12/2025 à 22:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Rauline assistés de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 14.00 Tomas Simonsen (ass Simon Lafrance et Dylan Yeo) ; 24.26 Gutav Bouramman (ass Tommy Perret et Pier-Olivier Roy) ; 32.01 Anthony Rech (ass Pier-Olivier Roy et Gutav Bouramman) ; 49.25 Tomas Simonsen (ass Anthony Rech et Charles Schmitt) ; 59.24 Anthony Rech (ass Dylan Yeo et Michael Regush)

Marseille : 01.09 Emil Tavernier (ass Fabien Colotti et Jan Dufek) ; 13.22 Paul Joubert (ass Kim Stromberg et Alexandre Lavoie) Pénalités 4 minutes contre Rouen 19 minutes dont 5 à Bourgeois contre Marseille







Marseille surprend les dragons.



Si les dragons entrent parfaitement dans la rencontre, ils vont être cueillis sur un contre lors de la première incursion des spartiates en zone offensive.

Tavernier bien servi par Colotti sur la droite profite que Carruth soit quelque peu masqué pour trouver la lucarne au premier poteau (01.09 / 0-1 / Tavernier ass. Colotti et Dufek).

Photographe : Marine Romain Nullement abattu Rouen retourne au combat et Colomban gratte un palet derrière la cage, sert Nesa dans le slot mais Kasik répond présent (02.59).

Même lors d’un jeu de puissance Rouen va buter sur Kasik devant Lafrance (03.49). La domination rouennaise est forte mais les contres des spartiates sont redoutables. Cette fois c’est Marseille qui est en supériorité et ils vont être bien plus efficaces.

Le jeu de puissance est installé et la rondelle voyage bien, Stromberg sur la droite envoie un gros tir que Carruth ne peut que repousser. Joubert le plus prompt expédie le palet derrière la ligne (13.22 / 0-2 / Joubert ass. Stromberg et Lavoie).

Rouen ne va pas avoir le temps de cogiter puisqu’ils vont revenir au score 40 secondes plus tard.

Bien trouvé par Yeo, Lafrance se retrouve seul devant Kasik qui repousse la tentative de l’attaquant mais Simonsen bien placé ne manque pas le cadre (14.00 / 1-2 / Simonsen ass. Lafrance et Yeo).

Ce but rouennais déclanchait alors le lancé de peluches. En fin de tiers chaque formation eut sa chance mais ni Colotti devant Carruth et Roy devant Kasik ne feront changer le tableau d’affichage.



En préambule de cette rencontre les supporters pouvaient revoir sur le glaçon, le premier entraineur du club Vincent Legay, mais aussi Luc Tardif président de l'IIHF, Thierry Bocquet, Steve Marie, Frédéric Dereux, Stephane Lesiourd, Guy Fournier, Daniel Carlsson, Benoit Quessandier, Pierrick Maia, Julien Desrosiers, Marc-André Thinel, Carl Mallette, Fabrice Lhenry et par vidéo Eric Doucet, Franck Pajonkowski, Steven Woodburn, Mathieu Roy, Nicolas Besh, Pierre-Edouard Bellamre, Cam Barker et Patrice Fleutot qui rendit hommage à Claude Veret sous la houlette du nouveau président Monsieur Gaêtan Muller.

Les deux formations rentrent aux vestiaires avec l'avantage aux marseillais. Si les rouennais ont légèrement dominé le premier tiers c'est bien les visiteurs qui ont l'avantage au score.

Les dragons passent devant



Avec une unité de retard, Rouen investit la zone défensive des spartiates et il faut un bon Kasik pour annihiler les offensives normandes comme lors d’un cafouillage devant sa cage et lorsque Holway lui expédia une mine qu’il repoussa avec difficulté.

Sur une attaque bien construit, Roy sert Perret légèrement sur la gauche qui décoche une bonne frappe que Kasik repousse sur Bouramman qui glisse la rondelle sous le corps du gardien et égalise (24.26 / 2-2 / Bouramman ass. Perret et Roy).

Photographe : Marine Romain Après un challenge demandé par Marseille pour contester le but, il écope d’une pénalité, jeu de puissance qui ne changera rien Kasik se montrant impérial malgré les tentatives de Regush (25.32) et Lafrance (30.02).

Par la suite, le portier visiteur sera cette fois bien chanceux lorsque Gresock se présente seul face à lui et il vit le palet passer au-dessus de sa barre sur un grigri de l’attaquant normand. Rouen ne relâche pas sa pression et met les joueurs du coach Tardif à la faute.

Rouen récupère le palet sur la mise en jeu, Bouramman en hérite et trouve Rech derrière la cage qui veut remettre dans le slot et c’est le défenseur qui marque contre son camp (32.01 / 3-2 / Rech ass. Bouramman et Roy).

Carruth n’est pas resté sans rien faire et il faut toute la vigilance de Carruth pour s’opposer à Welsh étrangement seul dans le slot (34.46). Les gardiens seront encore mis en évidence et Phelan bien trouvé par Chakiachvili se demande encore comment Kasik a stoppé sa tentative (36.12).

Carruth qui ne voulait pas que Kasik soit la vedette sera tout aussi impérial devant Lavoie avec une belle mitaine (38.47).



C'est avec ce retournement de situation avec un avantage pour les dragons que sonne la sirène.

Rouen enfonce le clou.



Bien qu’ayant un but d’avance, les dragons ne tiennent pas à ce que les Marseillais reviennent dans la partie, du coup ils poursuivent la pression. Le jeu à trois avec Bouramman, Simonsen et Lamperier se voit mettre en échec par un superbe Kasik (41.10).

Photographe : Marine Romain Marseille subit et Marseille est pénalisé. Mais une nouvelle fois les artilleurs normands n’ont pas trouvé la solution. C’est même Welsh en contre qui porte le danger face à Carruth (45.10). Seul Nesa sur la gauche inquiéta quelque peu le portier visiteur (45.18).

Cette fois se sont les dragons qui sont pris par la patrouille et qui offrent à Marseille la possibilité d’égaliser. Sur ce jeu de puissance Carruth et ses boy’s vont mettre en échec les canonniers marseillais comme Lavoie, Dufek et Wong. Revenu à nombre égal Lafrance en angle fermé titille Kasik (48.37) et dans le camp opposé c’est Ruusu qui oblige Carruth à s’employer (49.12).

Sur la remontée de palet qui suit, Rech côté droit, voit Simonsen à l’opposer qui ne gâche pas l’offrande (49.25 / 4-2 / Simonsen ass. Rech et Schmitt).

Puis la partie va être quelque peu ternis.

Photographe : Marine Romain Si la faute sur Lamperier de Tavernier pour crosse haute et vraiment involontaire, le saignement du capitaine Normand incite les arbitres à infliger 4 minutes de pénalités (54.12), dans la foulée Bourgeois hérite lui d’une pénalité majeure (5 minutes) pour projection contre la bande (54.47) et Kasik sanctionné pour un retard de jeu (57.40).

Bref ça fait beaucoup pour les spartiates qui vont tenir longtemps bien longtemps mais pas assez. Rouen peu inspiré lors de ces nombreuses minutes de supériorité, ne trouvera la faille qu’à 36 seconde du buzzer.

C’est Rech esseulé au poteau gauche qui trompe Kasik pas assez rapide dans son replacement (59.24 / 5-5 / Rech ass. Yeo et Regush).



Rouen remporte une victoire mérité face à des marseillais qui auront montré de bien belles choses et qui méritent leur classement. Rouen pour ses 55 ans offre à ses supporters un bien beau cadeau d'anniversaire. Bien sûr tout ne fut pas parfait côté normand qui une nouvelle fois aura péché lors des jeux de puissance avec un % bien trop faible. Rien à reprocher dans l'attitude. Pour les spartiates l'indiscipline leur aura été fatale et heureusement pour Rouen que Rouen n'est pas performant dans ce domaine. Kasik aura été le Monsieur de ce match avec 41 shoots subit. Pour Marseille il faudra rebondir dès mardi avec la réception de Briançon et pour Rouen confirmer à Nice.







