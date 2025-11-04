Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Cergy-Pontoise vs Anglet 8 - 0 (5-0 1-0 2-0) Le 23/12/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Anglet ] Le Hormadi : cadeau de noël de Sokay aux Jokers Après leur récente défaite chez les Ducs d’Angers, les Jokers de Cergy-Pontoise, redescendus à la dernière place au classement pour l’occasion, recevaient le Hormadi de Anglet pour un nouveau match à forts enjeux. Face à des basques, 9ème au classement avec 27 points gagnés en 25 matchs, les franciliens devaient absolument rafler un maximum de points pour éviter de se faire distancer. Les 2 précédentes confrontations de la saison entre les 2 équipes laissaient présager d’une rencontre plutôt ouverte. Si les cergypontains étaient allés gagner à La Barre en septembre lors de la deuxième journée (4-7), les angloys leur avaient rendu la monnaie de leur pièce en s’imposant (2-3) à l’issue d’une séance de tirs de barrages à l’Aren’ice en octobre dernier. Il n’en fut rien du tout, dans un match dominé de la tête et des épaules, bien aidés aussi par un Benjamin Sokay en feu, les franciliens se payent le Hormadi sans bavure (8-0). Sacré cadeau de Noël pour Cergy qui en avait bien besoin. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 25/12/2025 à 13:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2429 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Laboulais assistés de MM. Cady et Lefevre Buts :

Cergy-Pontoise : 05.00 Ben Sokay (ass Colin Delatour et Vincent Melin) ; 06.58 Arthur Hostein (ass Lucas Girre et Tomas Pardo) ; 11.53 Oscar Gustafsson (ass Phileas Perrenoud et Patrick Coulombe) ; 12.20 Ben Sokay (ass Paulin Hostein et Jakub Muller) ; 17.44 Ben Sokay (ass Matthew Philip et Paulin Hostein) ; 21.13 Ben Sokay (ass Bobby MacIntyre et Patrick Coulombe) ; 44.11 Vincent Melin (ass Matthew Philip et Bobby MacIntyre) ; 51.16 Ben Sokay (ass Phileas Perrenoud et Sébastian Ylonen)

Anglet : Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Anglet



Cergy tue le suspens



Dés l’entame de match, l’attaque des Jokers essaie de se montrer à son avantage. Il est vrai que pour les franciliens, derniers au classement avec 18 points gagnés en 23 matchs joués, ils disposent d’une offensive qui, malgré les nets progrès constatés depuis quelques temps, reste globalement à la peine à ce stade de la saison (10ème attaque avec 55 buts marqués). Cergy aurait tort de s’en priver car en face le Hormadi n’affiche pas non plus une robustesse défensive ébouriffante (11ème défense avec 89 buts concédés) et surtout est actuellement privé de son gardien numéro 1, le canadien Mathieu Caron. C’est donc le jeune rochelais de 20 ans, Nathael Fleuret son backup, arrivé d’Angers à l’intersaison qui garde le but angloy.



Malgré le bon début de Cergy c’est Anglet qui a une première grosse occasion par Nikita Jevpalovs qui voit son lancer décoché du milieu du slot bloqué par un sacrifice de Jake Stella. Colin Delatour riposte mais Fleuret réalise un premier arrêt. Il en réalise un nouveau, énorme cette fois, quand, sur un service de derrière le net de Jakub Müller, Matthew Philip démarqué devant lui reprend instantanément. Les franciliens semblent cependant dans de bonnes dispositions et un peu plus tard Patrick Coulombe puis Stella mettent à leur tour le portier blanc à contribution.



Finalement c’est sur un avantage numérique concédé après que Rudolfs Polcs ait été jugé coupable d’une charge avec la crosse sur Louis Petit (03.56) que les cergypontains brisent l’égalité. Cela n’allait pourtant pas de soi car le powerplay des Jokers (seulement le 10ème de la ligue avec 16.13% de conversion) faisait face au solide jeu de penalty killing basque (3ème de la ligue avec 81.82 % de pénalités tuées et surtout 4 buts marqués en désavantage numérique). Il n’empêche que le jeu de puissance cergyssois parvient à s’installer et à faire tourner le palet jusqu’à ce que Delatour ne le ressorte en pointe à Vincent Melin qui ouvre sur la gauche pour Benjamin Sokay. Le canadien s’avance dans le cercle droit et ajuste Fleuret (1-0, 05.00). Les locaux se placent donc pour débuter la course en tête et Sokay inscrit son 6ème but de la saison.



Les angloys réagissent avec un tir de Fabien Kazarine que Ylönen, en partie masqué, parvient à repousser. Malheureusement pour le Hormadi, les jeunes pousses cergyssoises jouent juste et doublent la mise sur un enchainement très fluide. Quand Lucas Girre lance Tomas Pardo, celui-ci, de derrière la cage, ressort le puck pour Arthur Hostein lequel, du haut de ses 17 ans, allume Fleuret (2-0, 06.58). Deuxième but de la saison pour A. Hostein et petite marge de sécurité pour les Jokers.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Anglet essaie bien de revenir mais les verts ne laissent pas beaucoup de place pour le faire et quand un blanc parvient à se démarquer, comme Alexey Polodyan ou Samuel Duerr par exemple, Ylönen fait le job. Finalement ce sont les JoKers qui frappent encore par 2 fois. D’abord sur un but un peu heureux quand après une circulation de palet entre Coulombe et Phileas Perrenoud, Oscar Gustafsson en angle fermé voit son tir finir au fond (3-0, 11.53). Avec ce but détourné dans ses filets par un angloy le suédois positionne son équipe dans un fauteuil. Ensuite, 37 secondes plus tard, suite à un beau travail de Müller et surtout de Paulin Hostein, Sokay profite de l’apathie de la défense blanche pour contrôler et mystifier de près d’une jolie feinte le jeune portier (4-0, 12.20). Stéphane Barin le coach de Anglet demande immédiatement un temps mort pour remettre les têtes à l’endroit.



Cela ne suffit pas car Cergy domine outrageusement. Pourtant à 5 minutes de la pause, sur un palet bafouillé par Cergy, Dominik Volejnicek se fait la valise dans le dos de tout le monde mais le tchèque perd son duel face à Ylönen. Moins d’une minute plus tard c’est Jevpalovs qui enrhume toute la défense verte mais tombe, lui aussi sur le même os. Comme un signe que cela ne veut pas ce soir pour Anglet, peu après, la nasse verte se referme en zone neutre sur les blancs. Matthew Philip confie le disque à Sokay qui fait le reste tout seul. Il s’infiltre au cœur de la défense basque et place l’objet hors de portée de Fleuret (5-0, 17.44). Les Jokers n’avaient pas été à pareille fête depuis le début de saison.



Le Hormadi obtient toutefois un avantage numérique sur une faute offensive des verts. Sur un lancement de jeu, Petit et Stella trouvent sur leur route un angloy en plein replis et le déséquilibrent. Pas sûr, vu des tribunes, que Petit soit le coupable mais c’est lui qui file en prison pour un « retenir » (18.30). Anglet dont le jeu de puissance est plutôt moyen (7ème avec 21.82 % de conversion) va devoir jouer très fin pour trouver la faille face au jeu de penalty killing cergyssois, l’un des plus hermétique de la ligue (2ème avec 82.26 % de pénalités tuées). Les statistiques sont vérifiées, Cergy ne donne rien pendant la minute et demie restant à jouer avant la première pause.



Nombre de tirs cadrés : Dés l’entame de match, l’attaque des Jokers essaie de se montrer à son avantage. Il est vrai que pour les franciliens, derniers au classement avec 18 points gagnés en 23 matchs joués, ils disposent d’une offensive qui, malgré les nets progrès constatés depuis quelques temps, reste globalement à la peine à ce stade de la saison (10attaque avec 55 buts marqués). Cergy aurait tort de s’en priver car en face le Hormadi n’affiche pas non plus une robustesse défensive ébouriffante (11défense avec 89 buts concédés) et surtout est actuellement privé de son gardien numéro 1, le canadien Mathieu Caron. C’est donc le jeune rochelais de 20 ans, Nathael Fleuret son backup, arrivé d’Angers à l’intersaison qui garde le but angloy.Malgré le bon début de Cergy c’est Anglet qui a une première grosse occasion par Nikita Jevpalovs qui voit son lancer décoché du milieu du slot bloqué par un sacrifice de Jake Stella. Colin Delatour riposte mais Fleuret réalise un premier arrêt. Il en réalise un nouveau, énorme cette fois, quand, sur un service de derrière le net de Jakub Müller, Matthew Philip démarqué devant lui reprend instantanément. Les franciliens semblent cependant dans de bonnes dispositions et un peu plus tard Patrick Coulombe puis Stella mettent à leur tour le portier blanc à contribution.Finalement c’est sur un avantage numérique concédé après que Rudolfs Polcs ait été jugé coupable d’une charge avec la crosse sur Louis Petit (03.56) que les cergypontains brisent l’égalité. Cela n’allait pourtant pas de soi car le powerplay des Jokers (seulement le 10de la ligue avec 16.13% de conversion) faisait face au solide jeu de penalty killing basque (3de la ligue avec 81.82 % de pénalités tuées et surtout 4 buts marqués en désavantage numérique).. Les locaux se placent donc pour débuter la course en tête et Sokay inscrit son 6but de la saison.Les angloys réagissent avec un tir de Fabien Kazarine que Ylönen, en partie masqué, parvient à repousser. Malheureusement pour le Hormadi, les jeunes pousses cergyssoises jouent juste et doublent la mise sur un enchainement très fluide.Deuxième but de la saison pour A. Hostein et petite marge de sécurité pour les Jokers.Anglet essaie bien de revenir mais les verts ne laissent pas beaucoup de place pour le faire et quand un blanc parvient à se démarquer, comme Alexey Polodyan ou Samuel Duerr par exemple, Ylönen fait le job. Finalement ce sont les JoKers qui frappent encore par 2 fois.. Avec ce but détourné dans ses filets par un angloy le suédois positionne son équipe dans un fauteuil.. Stéphane Barin le coach de Anglet demande immédiatement un temps mort pour remettre les têtes à l’endroit.Cela ne suffit pas car Cergy domine outrageusement. Pourtant à 5 minutes de la pause, sur un palet bafouillé par Cergy, Dominik Volejnicek se fait la valise dans le dos de tout le monde mais le tchèque perd son duel face à Ylönen. Moins d’une minute plus tard c’est Jevpalovs qui enrhume toute la défense verte mais tombe, lui aussi sur le même os. Comme un signe que cela ne veut pas ce soir pour Anglet, peu après, la nasse verte se referme en zone neutre sur les blancs.Les Jokers n’avaient pas été à pareille fête depuis le début de saison.Le Hormadi obtient toutefois un avantage numérique sur une faute offensive des verts. Sur un lancement de jeu, Petit et Stella trouvent sur leur route un angloy en plein replis et le déséquilibrent. Pas sûr, vu des tribunes, que Petit soit le coupable mais c’est lui qui file en prison pour un « retenir » (18.30). Anglet dont le jeu de puissance est plutôt moyen (7avec 21.82 % de conversion) va devoir jouer très fin pour trouver la faille face au jeu de penalty killing cergyssois, l’un des plus hermétique de la ligue (2avec 82.26 % de pénalités tuées). Les statistiques sont vérifiées, Cergy ne donne rien pendant la minute et demie restant à jouer avant la première pause. 17 pour Cergy

9 pour Anglet

Cergy gère et accentue son avance



Les Jokers tuent facilement les 30 secondes de désavantage numérique résiduelles puis remettent la main sur le palet. Anglet a du mal et surtout se fait encore trouer par ce diable de Sokay. Sur un lancement de jeu sur la gauche Coulombe confie le puck à Bobby MacIntyre qui trouve d’une magnifique diagonale Sokay au second poteau dont la déviation fait encore filoche (6-0, 21.13).



Pour le Hormadi la cabane semble tombée sur le chien. Les basques peinent à se montrer dangereux alors que pour les Jokers, qui conservent la maitrise du palet, les enchainements se poursuivent sans pour autant se concrétiser par des occasions majeures. Peu avant la mi-période les angloys ont enfin une occasion d’ouvrir leur compteur. Sur une remise en retrait Jamie Eyre lâche un gros tir qui touche la base externe du poteau de Ylönen puis Thomas Suire, bien servi dans la foulée, voit son tir stoppé par le portier vert.



Photographe (c) Bruno Gouvazé



Cergy a le match en main mais perd un palet sur une séquence offensive du coup Petit est à nouveau puni pour avoir coincé et fait trébucher Polodyan qui s’échappait contre la balustrade (36.21). Cette nouvelle chance n’est pas franchement mieux jouée par Anglet qui reste muet en avantage numérique, d’autant plus que Polodyan en gâche la fin en faisant trébucher Perrenoud (37.59). Les Jokers ont une occasion par Filip Bratt que repousse Fleuret durant le 4 contre 4 avant de pouvoir s’installer ensuite en avantage numérique. Les franciliens jouent même à 5 contre 3 quand Matthew Sredl fait trébucher à son tour Perrenoud (39.07). Le Hormadi tient cependant le coup jusqu’à la pause.





Nombre de tirs cadrés : Les Jokers tuent facilement les 30 secondes de désavantage numérique résiduelles puis remettent la main sur le palet. Anglet a du mal et surtout se fait encore trouer par ce diable de Sokay.Pour le Hormadi la cabane semble tombée sur le chien. Les basques peinent à se montrer dangereux alors que pour les Jokers, qui conservent la maitrise du palet, les enchainements se poursuivent sans pour autant se concrétiser par des occasions majeures. Peu avant la mi-période les angloys ont enfin une occasion d’ouvrir leur compteur. Sur une remise en retrait Jamie Eyre lâche un gros tir qui touche la base externe du poteau de Ylönen puis Thomas Suire, bien servi dans la foulée, voit son tir stoppé par le portier vert.Cergy a le match en main mais perd un palet sur une séquence offensive du coup Petit est à nouveau puni pour avoir coincé et fait trébucher Polodyan qui s’échappait contre la balustrade (36.21). Cette nouvelle chance n’est pas franchement mieux jouée par Anglet qui reste muet en avantage numérique, d’autant plus que Polodyan en gâche la fin en faisant trébucher Perrenoud (37.59). Les Jokers ont une occasion par Filip Bratt que repousse Fleuret durant le 4 contre 4 avant de pouvoir s’installer ensuite en avantage numérique. Les franciliens jouent même à 5 contre 3 quand Matthew Sredl fait trébucher à son tour Perrenoud (39.07). Le Hormadi tient cependant le coup jusqu’à la pause. 12 pour Cergy

6 pour Anglet

Le Hormadi boit le calice jusqu’à la lie



Les angloys tuent le reliquat de pénalité et poussent en ce début de troisième tiers pour enfin sauver l’honneur mais rien n’y fait. Ils manquent même d’encaisser un nouveau but quand Sayam Limtong récupère un palet en zone neutre pour se démarquer sur la droite et parvient à lancer à la cage. Malheureusement pour le jeune francilien sa tentative heurte le poteau et ne trouve personne au rebond. Il ne faudra toutefois pas attendre très longtemps pour voir les filets du Hormadi trembler. Dans la minute suivante, MacIntyre et Philip ressortent le puck sur la gauche et trouve Melin lancé dans le cercle, le défenseur francilien se recentrant sur le but et rabattant le caoutchouc derrière la botte de Fleuret au second poteau (7-0, 44.11). Ce but, plein de sang-froid, son 6ème de la saison, permet à Melin d’inscrire son 13ème point.



Peu après, Arnaud Faure, le capitaine de Anglet, essaie bien de forcer le destin mais sa belle tentative à la bleue est cueillie de la mitaine par Ylönen. Preuve que rien ne va pour le Hormadi, sur un joli lancement de jeu, Sredl s’infiltre plein axe au milieu de la tenaille formée par Nikita Shalei et Müller avant de finir le nez sur la glace. Alors que Shalei s’apprête à endosser la tenue du prisonnier, c’est l’attaquant qui est sanctionné pour plongeon (45.02). Il n’y aura pas de conséquences car malgré un bon jeu de puissance cergyssois, Fleuret multiplie les gros arrêts et parvient à sortir indemne du désavantage numérique.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Frustration ou maladresse, lui seul le sait, un peu plus tard c’est Polcs qui commet une faute offensive, un coup de coude sur Coulombe, et file en prison. Cette fois Cergy bonifie l’avantage, sur un lancement rapide de Ylönen relayé par Perrenoud, Sokay trouve la place entre les bottes de Fleuret et inscrit son 5ème but de la rencontre (8-0, 51.16). Ce sera le dernier du match, ni la faute de A. Hostein qui fait trébucher Kazarine (55.09) ni l’obstruction de Polodyan sur Perrenoud (59.09) ne permettront aux unités spéciales de bonifier les avantages numériques obtenues. A la sirène finale les Jokers ont la banane car avec ce blanchissage remarquable ils enregistrent une victoire, seulement leur 6ème de la saison, et même s’ils restent derniers au classement pourront la savourer pendant la mini trêve des confiseurs.



Nombre de tirs cadrés : Les angloys tuent le reliquat de pénalité et poussent en ce début de troisième tiers pour enfin sauver l’honneur mais rien n’y fait. Ils manquent même d’encaisser un nouveau but quand Sayam Limtong récupère un palet en zone neutre pour se démarquer sur la droite et parvient à lancer à la cage. Malheureusement pour le jeune francilien sa tentative heurte le poteau et ne trouve personne au rebond. Il ne faudra toutefois pas attendre très longtemps pour voir les filets du Hormadi trembler.. Ce but, plein de sang-froid, son 6de la saison, permet à Melin d’inscrire son 13point.Peu après, Arnaud Faure, le capitaine de Anglet, essaie bien de forcer le destin mais sa belle tentative à la bleue est cueillie de la mitaine par Ylönen. Preuve que rien ne va pour le Hormadi, sur un joli lancement de jeu, Sredl s’infiltre plein axe au milieu de la tenaille formée par Nikita Shalei et Müller avant de finir le nez sur la glace. Alors que Shalei s’apprête à endosser la tenue du prisonnier, c’est l’attaquant qui est sanctionné pour plongeon (45.02). Il n’y aura pas de conséquences car malgré un bon jeu de puissance cergyssois, Fleuret multiplie les gros arrêts et parvient à sortir indemne du désavantage numérique.Frustration ou maladresse, lui seul le sait, un peu plus tard c’est Polcs qui commet une faute offensive, un coup de coude sur Coulombe, et file en prison.. Ce sera le dernier du match, ni la faute de A. Hostein qui fait trébucher Kazarine (55.09) ni l’obstruction de Polodyan sur Perrenoud (59.09) ne permettront aux unités spéciales de bonifier les avantages numériques obtenues. A la sirène finale les Jokers ont la banane car avec ce blanchissage remarquable ils enregistrent une victoire, seulement leur 6de la saison, et même s’ils restent derniers au classement pourront la savourer pendant la mini trêve des confiseurs. 14 pour Cergy

7 pour Anglet

Meilleurs joueurs du match :



Thomas Suire pour le Hormadi



Benjamin Sokay pour les Jokers



Le mini break de noël devra être mis bien à profit par les Jokers car ensuite se profile une semaine à 3 matchs. Les Jokers se rendront chez le leader Rouen, avant de recevoir les Diables Rouges de Briançon qui ne leur réussissent pas toujours ces derniers temps, avant de finir chez les Spartiates de Marseille. Pour gagner des points avec un tel programme il va leur falloir se re trousser les manches et rééditer la performance.



Pour le Hormadi de Anglet, le planning de reprise est a priori moins copieux, encore que… Si les angloys débuteront par le gros morceau, la réception des Brûleurs de loups de Grenoble, ils se déplaceront ensuite chez les Gothiques d’Amiens avant de finir à la maison face aux Rapaces de Gap, deux adversaires réputés largement à leur portée.

Photographe (c) Bruno Gouvazé pour le Hormadipour les JokersLe mini break de noël devra être mis bien à profit par les Jokers car ensuite se profile une semaine à 3 matchs. Les Jokers se rendront chez le leader Rouen, avant de recevoir les Diables Rouges de Briançon qui ne leur réussissent pas toujours ces derniers temps, avant de finir chez les Spartiates de Marseille. Pour gagner des points avec un tel programme il va leur falloir se re trousser les manches et rééditer la performance.Pour le Hormadi de Anglet, le planning de reprise est a priori moins copieux, encore que… Si les angloys débuteront par le gros morceau, la réception des Brûleurs de loups de Grenoble, ils se déplaceront ensuite chez les Gothiques d’Amiens avant de finir à la maison face aux Rapaces de Gap, deux adversaires réputés largement à leur portée. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur