 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Nice vs Rouen
2-5
(0-1 0-3 2-1)
Le 23/12/2025
Patinoire Jean Bouin de Nice
Nice ] Rouen ]
Les Aigles ont tenu tête au leader
 
Avant les fêtes de fin d’année, les Aigles de Nice recevaient Rouen à la patinoire Jean Bouin pour une affiche de prestige. Devant un public une nouvelle fois au rendez-vous, les Niçois ont livré une prestation engagée face au leader du championnat, dans une rencontre intense et animée.
 
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 24/12/2025 à 18:48
FICHE TECHNIQUE

1196 spectateurs
Arbitres : MM. Goncalves et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Robert
Buts :
Nice : ; 52.24 Colin Morillon (ass Henry McKinney et Nicholas Cherkowski) ; 56.04 Nicholas Cherkowski (ass Colin Morillon et Robin Johansson)
Rouen : 08.51 Michael Regush (ass Anthony Rech et Charles Schmitt) ; 29.21 Simon Lafrance (ass Dylan Yeo et Tomas Simonsen) ; 36.33 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Michael Regush) ; 38.17 Tomas Simonsen (ass Simon Lafrance et Florian Chakiachvili) ; 58.05 Tommy Perret (ass Tomas Simonsen et James Phelan)
Pénalités
6 minutes contre Nice
8 minutes contre Rouen
Un début de match disputé, Rouen plus efficace

La rencontre débute sur un rythme mesuré. Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score avant la dixième minute, profitant d’une situation offensive bien menée sur le côté gauche.
Malgré ce but concédé, Nice reste organisé et parvient à contenir les offensives normandes. Les vingt premières minutes sont globalement à l’avantage de Rouen, sans pour autant mettre les Aigles en grande difficulté.

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus : 27ème journée : Nice vs Rouen - Les Aigles ont tenu tête au leader
Photographe © Patrick Giaume (Archines)

Progressivement, les Niçois se montrent plus entreprenants et commencent à solliciter le gardien rouennais, jusque-là peu inquiété. La résistance niçoise tient une partie du deuxième tiers, mais Rouen fait ensuite la différence grâce à son efficacité en supériorité numérique. Lafrance, Lamperier et Simonsen permettent aux visiteurs de creuser l’écart, illustrant la qualité du jeu de puissance du leader du championnat.

Des Aigles combatifs jusqu’au bout

Portés par l’ambiance de Jean Bouin, les hommes de Marc André Levesque entament le dernier tiers avec détermination. Malgré une occasion manquée en double infériorité numérique autour de la 45ᵉ minute, Nice continue de pousser.

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus : 27ème journée : Nice vs Rouen - Les Aigles ont tenu tête au leader
Photographe © Patrick Giaume (Archines)

Les efforts sont récompensés à la 52ᵉ minute lorsque Morillon réduit l’écart. Quelques instants plus tard, les Aigles exploitent à leur tour une situation de supériorité numérique : Cherkowski inscrit un nouveau but niçois, relançant complètement la rencontre et faisant vibrer la patinoire.

En toute fin de match, Nice tente le tout pour le tout avec la sortie de son gardien. Malgré cette prise de risque assumée, Rouen scelle finalement le score avec un but en cage vide.

Une prestation encourageante pour Nice

Si Rouen s’impose finalement, les Aigles de Nice n’ont pas à rougir de leur prestation face au leader. Solides, combatifs et soutenus par leur public, les Niçois confirment les progrès réalisés depuis le début de saison. Actuellement sixièmes du championnat, ils concluent cette année sur une note positive, au plus haut niveau du classement, pour la satisfaction du club et de ses supporters.

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus : 27ème journée : Nice vs Rouen - Les Aigles ont tenu tête au leader
Photographe © Patrick Giaume (Archines)


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 