L’efficacité angevine fait la différence face à des Gothiques frustrés

Dans une IceParc bien garnie (3 586 spectateurs), Angers et Amiens s’affrontaient pour conclure l’année civile sur une note positive. Troisièmes au classement avant le coup d’envoi, les Ducs se devaient de réagir après une période plus irrégulière, tandis que les Gothiques, septièmes, cherchaient un succès référence pour rester au contact du top 6.

La rencontre a longtemps été plus équilibrée que ne le laisse penser le score final. Mais dans les moments clés, les Angevins ont su faire preuve de sang-froid et de réalisme, là où les Picards ont péché par manque de tranchant offensif.



Photographe © Munin Photographie Dans une IceParc bien garnie (3 586 spectateurs), Angers et Amiens s’affrontaient pour conclure l’année civile sur une note positive. Troisièmes au classement avant le coup d’envoi, les Ducs se devaient de réagir après une période plus irrégulière, tandis que les Gothiques, septièmes, cherchaient un succès référence pour rester au contact du top 6.La rencontre a longtemps été plus équilibrée que ne le laisse penser le score final. Mais dans les moments clés, les Angevins ont su faire preuve de sang-froid et de réalisme, là où les Picards ont péché par manque de tranchant offensif. 1er tiers : Amiens domine, Angers frappe au bon moment Le début de rencontre est clairement à rappel amiénois. Très actifs, les Gothiques bénéficient rapidement de longues séquences en supériorité numérique, dont une double pénalité, sans toutefois parvenir à tromper Jacob Smith, impeccable devant sa cage. Malgré plusieurs situations favorables, Amiens bute sur le portier angevin et un bloc défensif bien en place.

À l’inverse, Angers se montre patient et opportuniste. Juste avant la première sirène, une pénalité de Bastien Maïa offre un powerplay décisif aux Ducs. À sept secondes du terme, Jonathan Charbonneau trouve l’ouverture et permet aux locaux de virer en tête contre le cours du jeu (1-0, 19’53).



2e tiers : un sursaut vite contenu

Au retour des vestiaires, Angers impose davantage le tempo, mais ce sont les Gothiques qui frappent sur l’une de leurs premières incursions. Bien servi par William Lemay, Kieran Craig égalise et relance complètement la rencontre (1-1, 28’44).

Ce but ne perturbe pas les Angevins, qui continuent de presser. À la mi-match, Nicolas Ritz redonne l’avantage aux siens d’un tir précis, profitant d’un écran devant Taran Kozun (2-1, 32’41). Malgré quelques opportunités de part et d’autre, le score n’évolue plus avant la seconde pause.



3e tiers : la fraîcheur et le réalisme des Ducs

Le dernier acte débute sur un rythme soutenu, mais les jambes amiénoises semblent de plus en plus lourdes. Une pénalité de Craig coûte cher aux Gothiques : ancien de la maison, Philippe Halley ne se fait pas prier pour creuser l’écart en supériorité numérique (3-1, 48’29).

Amiens tente de réagir, mais manque de lucidité dans le dernier geste. Angers, plus frais et mieux organisé, enfonce le clou en fin de rencontre par Kale Kerbashian, bien servi par Gutierrez et Di Dio Balsamo (4-1, 56’59). Le sort de la rencontre est alors scellé.



Photographe © Munin Photographie Le dernier acte débute sur un rythme soutenu, mais les jambes amiénoises semblent de plus en plus lourdes. Une pénalité de Craig coûte cher aux Gothiques : ancien de la maison, Philippe Halley ne se fait pas prier pour creuser l’écart en supériorité numérique (3-1, 48’29).Amiens tente de réagir, mais manque de lucidité dans le dernier geste. Angers, plus frais et mieux organisé, enfonce le clou en fin de rencontre par Kale Kerbashian, bien servi par Gutierrez et Di Dio Balsamo (4-1, 56’59). Le sort de la rencontre est alors scellé. Conclusion



Photographe © Munin Photographie Grâce à cette victoire maîtrisée, Angers termine l’année sur une note positive et conforte sa troisième place au classement. Les Ducs confirment leur solidité collective et leur capacité à faire la différence dans les moments clés. Amiens, de son côté, enchaîne une nouvelle défaite frustrante et devra rapidement corriger ses lacunes offensives pour rester dans la course aux places qualificatives. Analyse du match

Jacob Smith s’est montré rassurant dans les cages angevines, tandis que Taran Kozun, malgré les quatre buts encaissés, a longtemps maintenu son équipe à flot. Collectivement, la fraîcheur physique et la discipline tactique des Ducs ont fait la différence dans un troisième tiers à sens unique.

Angers semble retrouver de la constance au bon moment, alors qu’Amiens devra rapidement retrouver de l’impact et de la justesse offensive pour éviter de voir le top 6 s’éloigner.



Photographe © Munin Photographie

La clé de la rencontre réside dans l’efficacité. Les Gothiques ont longtemps dominé territorialement, notamment en première période, mais leur inefficacité en supériorité numérique leur a coûté cher. À l’inverse, Angers a parfaitement exploité ses rares occasions en powerplay, inscrivant deux buts dans cet exercice.Jacob Smith s’est montré rassurant dans les cages angevines, tandis que Taran Kozun, malgré les quatre buts encaissés, a longtemps maintenu son équipe à flot. Collectivement, la fraîcheur physique et la discipline tactique des Ducs ont fait la différence dans un troisième tiers à sens unique.Angers semble retrouver de la constance au bon moment, alors qu’Amiens devra rapidement retrouver de l’impact et de la justesse offensive pour éviter de voir le top 6 s’éloigner.

LES MOMENTS FORTS DE LA RENCONTRE EN VIDEO







Vidéo réalisée par

