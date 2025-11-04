Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Chamonix vs Marseille

3 - 5 (1-0 0-3 2-2) Le 30/12/2025 Chamonix [ Chamonix ] [ Marseille ]

Marseille s'impose à Chamonix

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 28ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'incliner en à domicile face aux Spartiates de Marseille.

Chamonix, Hockey Hebdo Photographes © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 31/12/2025 à 18:10

FICHE TECHNIQUE



1900 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Bernoussi assistés de MM. Margry et Constantineau Buts :

Chamonix : 17.57 Saku Kivinen (ass Stanislav Lopachuk et Santeri Koponen) ; 40.26 Gabin Ville (ass Tim Wahlgren et Malo Ville) ; 44.23 Stanislav Lopachuk (ass Tim Wahlgren et Gabin Ville)

Marseille : ; 21.40 Jan Dufek ; 28.53 Maurin Bouvet (ass Tyler Welsh et Brett Thompson) ; 31.52 Yohan Coulaud (ass Jan Dufek et Brett Thompson) ; 45.08 Tyler Wong (ass Jan Dufek et Albin Lindgren) ; 59.01 Tyler Welsh (ass Maurin Bouvet) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Marseille





