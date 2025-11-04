Retour PHOTOS et VIDEO sur la 28ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'incliner en à domicile face aux Spartiates de Marseille.
Arbitres : MM. Baudry et Bernoussi assistés de MM. Margry et Constantineau
Buts : Chamonix : 17.57 Saku Kivinen (ass Stanislav Lopachuk et Santeri Koponen) ; 40.26 Gabin Ville (ass Tim Wahlgren et Malo Ville) ; 44.23 Stanislav Lopachuk (ass Tim Wahlgren et Gabin Ville) Marseille : ; 21.40 Jan Dufek ; 28.53 Maurin Bouvet (ass Tyler Welsh et Brett Thompson) ; 31.52 Yohan Coulaud (ass Jan Dufek et Brett Thompson) ; 45.08 Tyler Wong (ass Jan Dufek et Albin Lindgren) ; 59.01 Tyler Welsh (ass Maurin Bouvet)