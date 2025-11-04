Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 4 - 2 (2-0 1-1 1-1) Le 30/12/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Les Dragons terminent l’année par une victoire ! Les Dragons retrouvent les Jokers de Cergy pour cet ultime match de l’année 2025. Les Jokers sortent d’une très belle prestation avec une victoire 8-0 sur Anglet ponctué d’un quintuplé de Sokay. L’objectif est de finir l’année en haut du classement pour les Dragons qui devront se déplacer à Grenoble dès le 2 janvier. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 31/12/2025 à 19:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Laboulais assistés de MM. Fauvel et Yssembourg Buts :

Rouen : 13.30 Tommy Perret (ass James Phelan et Julien Tessier) ; 17.17 Patrick Holway (ass Tommy Perret et Florian Chakiachvili) ; 24.09 Julien Tessier (ass Pier-Olivier Roy et Anthony Rech) ; 57.33 Tommy Perret (ass James Phelan et Dylan Yeo)

Cergy-Pontoise : ; 35.39 Oscar Gustafsson (ass Filip Bratt et Phileas Perrenoud) ; 59.16 Louis Petit (ass Phileas Perrenoud et Nikita Shalei) Pénalités 8 minutes contre Rouen 4 minutes contre Cergy-Pontoise



Les Dragons prennent l’avantage



Dès l’entame du match les Dragons mettent beaucoup de rythme en attaque et passent très peu de temps en zone défensive. Les lignes quelque peu modifiées se trouvent bien et les enchainements sont propres même si la finition n’y est pas à l’image de Rech et Lafrance qui ont deux très belles occasions mais Ylonen ne cède pas.

Photographe : Marine Romain Les Jokers n’ont pas la maitrise du palet et sortent difficilement de leur camp dans ce début de tiers. Les Dragons réalise un pressing très haut des la perte de palet ce qui met en difficulté les relances de Cergy.

Sur un très bon pressing de Phelan et Tessier, Perret récupère un palet au centre de la zone offensive et vient tromper Ylonen entre les jambières d’un tir à bout portant (13.30 / 1-0 / Perret ass. Phelan et Tessier).

La bonne organisation défensive des Dragons à la perte du palet fini par payer.

Les Jokers ont laissé passer l’orage de ce début de tiers et ont plusieurs occasions de revenir dans la partie mais c’est sans compter sur Mac Carruth dans les cages rouennaises qui ne laisse aucun rebond.

Les Dragons finissent par prendre le large dans cette fin de tier avec une très belle et rapide circulation de palet en zone offensive entre Perret, Chakiachvili et Holway.

Ce dernier se retrouve parfaitement décaler à droite du but et parvient à temporiser son tir sur le plongeon de Le Lem devant lui pour trouver un super tir à mi-hauteur à droite du portier. (17.17 / 2- 0 / Holway ass. Perret et Chakiachvili).

Les Rouennais sont tout proche de scorer de nouveau quelques secondes plus tard avec une passe lumineuse de Lafrance pour Simonsen qui trouve le poteau.



Cergy et Rouen font jeu égale



Photographe : Marine Romain Les Dragons débutent le second tiers en infériorité numérique suite à l’exclusion en fin de tiers de Lampérier pour retenir.

La défense Rouennaise est bien en place et le power play des Jokers ne trouve pas la faille. Les Jokers sont mieux rentrés dans ce tier avec des intentions offensives plus claires.

Malgré les efforts, les Jokers encaissent un nouveau but.

Suite à un tir de la bleue de Roy qui trouve une déviation de Tessier dans le slot pour tromper Ylonen (24.09 / 3-0 / Tessier ass. Roy et Rech).

Le quatrième but est tout proche d’arriver sur un superbe enchainement entre Phelan Perret et Tessier mais un manque de réussite dans le dernier geste laisse le score inchangé et permet à Cergy d’y croire encore puisqu’ils inscrivent un but quelques secondes plus tard.

Sur un palet mal dégagé en zone défensive, le palet est remis derrière la cage de Carruth et rebondi dans la bande pour revenir au pied du poteau.

Gustaffsson bien placé tente à plusieurs reprises de tirer et fini par trouver une petite faille entre le poteau et le portier qui était malgré bien présent le long du poteau (25.39 / 3-1 / Gustafsson ass. Bratt et Perrenoud).



Photographe : Marine Romain Philip est tout proche de ramener Cergy à une longueur des Dragons sur un contre, il se retrouve seul face à Carruth qui remporte son duel bien aidé par le retour de Rech.

Cergy est beaucoup plus dangereux dans ce tiers avec une nouvelle opportunité à 10 minutes de jeu, Carruth se retrouve au sol et parvient à geler le palet en réalisant un arrêt assez peu académique mais spectaculaire.

La fin de tiers est compliquée pour les Rouennais qui se retrouvent à 3 contre 5 pendant 1 minutes 25 mais la défense est bien en place et bloque toutes possibilités de tir des Jokers.



Finalement les Dragons finissent par tuer les deux pénalités sans encaisser le moindre but.

Lafrance est tout proche de réaliser le coup parfait en fin de période avec un contre à 1 minute de la fin mais celui-ci se heurte à Ylonen qui malgré le score réalise une grosse partie.



Rouen en gestion dans le dernier tiers



Les Jokers corsent le jeu des le retour des vestiaires avec des mises en échecs plus prononcés et des duels avec plus d’intensités. La possession est clairement en la faveur de Cergy sur les premières minutes du tiers même si les Dragons réalisent quelques beaux enchainements à l’image du one timer de Regush sur une passe de Rech en fin d’infériorité numérique.

Photographe : Marine Romain Les jokers continuent de pousser pour revenir au score et s’offrir un final haletant mais Carruth est bien présent et ne concèdent pas de rebond. Cergy se voit refuser un but après 14 minutes de jeu dans ce tiers ce qui aurait permis de recoller au score mais les arbitres sont unanimes, le gardien a été gêné et le but est refusé.

Pardo a son tour se retrouve dans une position adéquate pour scorer mais Carruth ferme la boutique et bloque le tir à bout portant.

Dans les ultimes minutes de ce tiers, Ylonen sort pour laisser place à un attaquant supplémentaire et sur un palet mal négocié en zone offensive.

Phelan trouve Perret seul en zone neutre qui score en cage vide et donne définitivement la victoire à Rouen (57.53 / 4-1 / Perret ass. Phelan et Yeo).

Les jokers vont néanmoins réduire la marque dans la dernière minute.

Un superbe enchainement entre Shalei, Perrenoud et Petit, se dernier parvient à inscrire un très beau but en lucarne pour sceller le score du match (59.16 / 4-2 / Petit ass. Perrenoud et Shalei).



