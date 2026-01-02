Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Amiens vs Anglet 5 - 3 (3-0 0-2 2-1) Le 02/01/2026 Média Sports Loisirs (La rédaction) [ Amiens ] [ Anglet ] Victoire dans la douleur pour Amiens face à Anglet Solides pendant vingt minutes puis bousculés, les Gothiques d’Amiens ont dû s’employer pour venir à bout d’Anglet (5-3) ce vendredi soir au Coliseum. Un succès précieux dans la course aux play-offs, acquis au terme d’un match longtemps indécis malgré une entame idéale. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB le 04/01/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Herrault et Peyre assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Amiens : 05.11 William Lemay (ass Janis Svanenbergs et Zachary Lavigne) ; 16.54 Anthony Beauchamp (ass Sean Richards et Justin Bergeron) ; 18.33 Kieran Craig (ass Zachary Lavigne et Janis Svanenbergs) ; 40.26 Antonin Plagnat (ass Justin Bergeron et Zachary Lavigne) ; 56.36 Mathieu Mony (ass Sean Richards et Bastien Maia)

Anglet : ; 24.50 Nikita Jevpalovs (ass Julien Munoz et Dominik Volejnicek) ; 36.46 Alexander Khovanov (ass Hugo Baron et Anton Vasilyev) ; 41.45 Nikita Jevpalovs (ass Anton Vasilyev et Alexei Polodyan) Pénalités 4 minutes contre Amiens 8 minutes contre Anglet Les Gothiques s’ouvrent 2026 dans la douleur face à un Hormadi accrocheur



Devant 3 220 spectateurs, Amiens a parfaitement lancé sa soirée en s’appuyant sur une efficacité offensive remarquable dans le premier tiers. Mais après avoir rapidement pris le large, les hommes de Kevin Raymond Bergin ont peu à peu laissé Anglet revenir dans la partie, au point de vivre une fin de rencontre sous tension avant la délivrance signée Mathieu Mony.





Photographe © Nicolas Leleu (Hockey Hebdo Archives) Pour leur premier rendez-vous de l’année 2026, les Gothiques d’Amiens savaient l’enjeu important face à un concurrent direct, l’Hormadi d’Anglet, avant la dernière ligne droite de la saison régulière. Septièmes au classement avant cette 29e journée, les Picards accueillaient des Basques pointant à la 9e place, avec l’objectif clair de sécuriser leur position dans la lutte pour les play-offs.Devant 3 220 spectateurs, Amiens a parfaitement lancé sa soirée en s’appuyant sur une efficacité offensive remarquable dans le premier tiers. Mais après avoir rapidement pris le large, les hommes de Kevin Raymond Bergin ont peu à peu laissé Anglet revenir dans la partie, au point de vivre une fin de rencontre sous tension avant la délivrance signée Mathieu Mony. 1er tiers : Amiens déroule (3-0) Les Gothiques frappent fort d’entrée. Profitant d’une supériorité numérique dès la 5e minute, William Lemay ouvre le score (5’11) au terme d’un long temps fort picard. Dominants dans les duels et plus incisifs, les Amiénois doublent la mise grâce à une superbe lucarne d’Anthony Beauchamp (16’54), avant que Kieran Craig n’enfonce le clou en powerplay à une minute de la sirène (18’33). Anglet, peu dangereux offensivement, rejoint les vestiaires groggy.

2e tiers : le réveil basque (0-2) Le scénario bascule au retour sur la glace. Moins précis et plus fébriles, les Gothiques reculent. Nikita Jevpalovs réduit l’écart (24’50) et redonne espoir à l’Hormadi, de plus en plus pressant. Amiens subit, multiplie les approximations et finit par craquer une seconde fois sur un tir puissant d’Aleksandr Khovanov sous la barre (36’46), lors d’une pénalité différée. Le Coliseum retient son souffle : 3-2 avant le dernier acte.



3e tiers : tension maximale jusqu’au bout (2-1)





Photographe © Nicolas Leleu (Hockey Hebdo Archives)



Conclusion

Amiens croit se rassurer dès l’entame grâce à Antonin Plagnat (40’26), parfaitement placé pour conclure un gros travail derrière la cage. Mais Anglet répond presque immédiatement : Jevpalovs s’offre un doublé (41’45) et maintient le suspense. Les deux équipes se rendent coup pour coup, les gardiens sont sollicités, et le match reste indécis jusqu’aux dernières minutes. À trois minutes du terme, Mathieu Mony libère enfin le Coliseum d’un tir lointain (56’36). Malgré une fin de match à cinq contre six, puis à quatre contre six, les Gothiques tiennent bon.





Photographe © Nicolas Leleu (Hockey Hebdo Archives) Sans briller sur la durée, Amiens assure l’essentiel. Ce succès 5-3 permet aux Gothiques de bien lancer leur année 2026 et de conserver une place précieuse dans le top 8. Anglet, combatif et jamais résigné, repart sans point mais avec des motifs d’espoir au vu de sa réaction après un premier tiers manqué. Analyse du match



À l’inverse, la résilience affichée en fin de rencontre, notamment en infériorité numérique avec le gardien adverse sorti, mérite d’être soulignée. Taran Kozun, solide malgré les trois buts encaissés, et Antonin Plagnat, élu meilleur joueur amiénois, ont joué un rôle clé.



Face à un adversaire direct pour les play-offs, Amiens prend trois points capitaux avant un déplacement périlleux à Rouen. Une victoire importante, mais qui confirme qu’il reste encore des ajustements à faire pour aborder la phase finale avec sérénité.



Photographe © Nicolas Leleu (Hockey Hebdo Archives)

Les moments forts de la rencontre en vidéo



Amiens VS Anglet

5 - 3







Vidéo réalisée par

Ce match illustre parfaitement les deux visages actuels des Gothiques. Capables de phases de jeu très abouties, notamment en supériorité numérique (2 buts sur powerplay), les Amiénois ont aussi montré une fragilité récurrente dès qu’ils baissent d’intensité. Le deuxième tiers, largement dominé par l’Hormadi, rappelle les difficultés déjà observées cette saison à gérer un avantage confortable.À l’inverse, la résilience affichée en fin de rencontre, notamment en infériorité numérique avec le gardien adverse sorti, mérite d’être soulignée. Taran Kozun, solide malgré les trois buts encaissés, et Antonin Plagnat, élu meilleur joueur amiénois, ont joué un rôle clé.Face à un adversaire direct pour les play-offs, Amiens prend trois points capitaux avant un déplacement périlleux à Rouen. Une victoire importante, mais qui confirme qu’il reste encore des ajustements à faire pour aborder la phase finale avec sérénité. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...