Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Amiens vs Nice
3-5
(1-2 2-1 0-2)
Le 05/10/2025
Le Coliseum - Amiens
Amiens  ] Nice ]
Nice s'impose à Amiens
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 2ème journée retard de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Aigles de Nice.
 
Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Nicolas Leleu le 07/10/2025 à 07:13
FICHE TECHNIQUE

2466 spectateurs
Arbitres : MM. Debuche et Herrault assistés de MM. Tchekachev et Yssembourg
Buts :
Amiens : 09.24 Kieran Craig (ass Bastien Maia et Jackub Izacky) ; 27.38 Aleksandar Magovac (ass Antonin Plagnat et Rudy Matima) ; 37.47 Rudy Matima (ass Bastien Maia et Janis Svanenbergs)
Nice : ; 14.04 Charles-Antoine Roy (ass Mathieu Desgagnés) ; 18.29 Henrik Rommel (ass Jesper Larinmaa et Valentin Coffy) ; 20.09 Mathieu Desgagnés (ass Charles-Antoine Roy et Samuel Regis) ; 49.06 Henrik Rommel (ass Adam Nobes et Charles-Antoine Roy) ; 57.53 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier)
Pénalités
4 minutes contre Amiens
6 minutes contre Nice

 
 
 
 
 






