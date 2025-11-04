Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Amiens vs Nice
3
-
5
(1-2 2-1 0-2)
Le 05/10/2025
Le Coliseum - Amiens
[
Amiens
]
[
Nice
]
Nice s'impose à Amiens
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 2ème journée retard de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Aigles de Nice.
Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo
Nicolas Leleu le 07/10/2025 à 07:13
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
2466 spectateurs
Arbitres
:
MM. Debuche et Herrault assistés de MM. Tchekachev et Yssembourg
Buts
:
Amiens :
09.24 Kieran Craig (ass Bastien Maia et Jackub Izacky) ; 27.38 Aleksandar Magovac (ass Antonin Plagnat et Rudy Matima) ; 37.47 Rudy Matima (ass Bastien Maia et Janis Svanenbergs)
Nice :
; 14.04 Charles-Antoine Roy (ass Mathieu Desgagnés) ; 18.29 Henrik Rommel (ass Jesper Larinmaa et Valentin Coffy) ; 20.09 Mathieu Desgagnés (ass Charles-Antoine Roy et Samuel Regis) ; 49.06 Henrik Rommel (ass Adam Nobes et Charles-Antoine Roy) ; 57.53 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier)
Pénalités
4 minutes contre Amiens
6 minutes contre Nice
58 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception