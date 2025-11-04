Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Amiens vs Nice

3 - 5 (1-2 2-1 0-2) Le 05/10/2025 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Nice ]

Nice s'impose à Amiens

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 2ème journée retard de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Aigles de Nice.

Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Nicolas Leleu le 07/10/2025 à 07:13

FICHE TECHNIQUE



2466 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Herrault assistés de MM. Tchekachev et Yssembourg Buts :

Amiens : 09.24 Kieran Craig (ass Bastien Maia et Jackub Izacky) ; 27.38 Aleksandar Magovac (ass Antonin Plagnat et Rudy Matima) ; 37.47 Rudy Matima (ass Bastien Maia et Janis Svanenbergs)

Nice : ; 14.04 Charles-Antoine Roy (ass Mathieu Desgagnés) ; 18.29 Henrik Rommel (ass Jesper Larinmaa et Valentin Coffy) ; 20.09 Mathieu Desgagnés (ass Charles-Antoine Roy et Samuel Regis) ; 49.06 Henrik Rommel (ass Adam Nobes et Charles-Antoine Roy) ; 57.53 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier) Pénalités 4 minutes contre Amiens 6 minutes contre Nice





