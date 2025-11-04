Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Bordeaux vs Rouen 2 - 4 (0-0 1-1 1-3) Le 16/09/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Les Boxers cèdent dans la dernière ! Quatre jours après leur premier lourd revers à Grenoble (6-2), les Boxers de Bordeaux ont retrouvé Mériadeck afin de poursuivre le début d'une saison régulière infernale qui les voit enchaîner les trois ténors de la Ligue Magnus. Ce mardi soir, ce sont les Dragons de Rouen, quarts de finalistes l'an passé, qui étaient en Gironde pour confirmer leur joli succès (4-1) face aux Rapaces de Gap. Entre Boxers et Dragons depuis maintenant dix saisons que les deux clubs s'affrontent en championnat, quoi qu'il arrive, il y a toujours beaucoup d'engagement et de spectacle. Les joueurs d'Olivier Dimet espèrent récupérer leurs premiers points en 2025-2026, à trois jours d'une autre réception... celle des Ducs d'Angers. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 17/09/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3213 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Martin assistés de MM. Damongeot et Maudet Buts :

Bordeaux : 26.36 Mathieu Pompéi (ass Jérémy Beaudry et Tommy Giroux) ; 58.26 Kaylian Leborgne (ass Baptiste Bruche et Jérémy Beaudry)

Rouen : ; 29.10 Michael Regush (ass Loïc Lamperier et Florian Chakiachvili) ; 41.59 Johanès Avonde (ass Pier-Olivier Roy et Dylan Yeo) ; 45.14 Michael Regush (ass Anthony Rech et Chase Gresock) ; 52.18 Tomas Simonsen (ass Pier-Olivier Roy et Gutav Bouramman) Pénalités 14 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Rouen



Absents Bordeaux : Maxim Lamarche – Enzo Carry – Pierre-Olivier Morin

Absents Rouen : Mattéo Perdrix – James Phelan – Rolands Vigners



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – MacMillan Carruth (Rouen)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes rentrent rapidement dans le vif du sujet, sans le moindre moment d'observation. Les Boxers bénéficient d'une première opportunité sérieuse avec un tir de Baptiste Bruche sur le poteau gauche, l'arbitre laisse l'action se poursuivre mais la cage de MacMillan Carruth quitte son socle (1'13). Quelques instants plus tard, le capitaine bordelais Loik Poudrier se présente face à MacMillan Carruth mais le duel revient au nouveau gardien des Dragons (3'33).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Alors que les attaques des visiteurs ne sont pas encore suffisamment bien construites pour mettre Quentin Papillon et sa défense en danger, suite à une contre-attaque, Kévin Dusseau voit son tir bloqué par MacMillan Carruth (8'12). Les occasions bordelaises s'enchaînent avec un tir lointain de Kaylian Leborgne sur lequel Loïc Farnier se place pour essayer de récupérer le palet, mais là encore, le gardien des Dragons s'interpose (9'20). Dans la deuxième partie du tiers-temps, Bordeaux conserve le contrôle du jeu tout en gardant à l'esprit que l'équipe rouennaise possède aussi la qualité nécessaire pour marquer à tout moment. MacMillan Carruth se montre déterminant, à l'aide de son bras, sur une occasion d'un ancien de la maison, Quentin Tomasino (11'25). Peu de temps après les premières prisons de Dylan Yeo (13'11) et Adrian Saxrud-Danielsen (14'00), les Dragons passent à l'offensive... Quentin Papillon bloque un tir de Julien Tessier, l'une des tentatives rouennaises les plus dangereuses de ce premier acte (13'41).



Moins d'une minute plus tard, les Boxers offrent une nouvelle munition à Quentin Tomasino mais celui-ci bute sur MacMillan Carruth, déjà auteur d'un début de match solide (14'32). En fin de période, les deux formations s'offrent, à tour de rôle, plusieurs occasions d'ouvrir le score, mais les Boxers, comme les Dragons, ne font pas trembler les filets. Le score reste nul et vierge après une première période de haut niveau, qui n'a pas manqué d'intêret.



Tirs BORDEAUX 12 ROUEN 8



2ème période :



Les Boxers démarrent le deuxième tiers-temps sur un gros rythme avec une première opportunité rapide pour Jérémy Beaudry mais sa déviation de passe est bloquée par MacMillan Carruth (20'46). Dans les instants qui suivent, la réaction rouennaise arrive et va durer pendant deux longues minutes. Anthony Rech lance la série offensive avec un tir qui passe juste à droite. Dylan Yeo saisit sa chance à longue distance mais Quentin Papillon effectue un sauvetage spectaculaire pour ne pas concéder le premier but de la soirée.



Les Dragons s'installent progressivement dans la zone bordelaise (21'49). La pression exercée par les visiteurs s'intensifie au fil des secondes. Julien Tessier décoche un nouveau tir repoussé par Quentin Papillon (23'49). Pendant la supériorité numérique qui suit, pour une faute du défenseur bordelais Kévin Dusseau (23'53), les Dragons multiplient les assauts mais toujours sans réussite. Après avoir obtenu plusieurs grosses munitions pour ouvrir le score, les visiteurs cèdent les premiers à la fin d'une longue séquence bordelaise près de la cage de MacMillan Carruth. En conclusion d'un remarquable travail de Tommy Giroux et Jérémy Beaudry, Mathieu Pompei trouve les filets rouennais (1-0 à 26'36).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Il en faut bien plus pour véritablement faire mal aux Dragons qui, par ailleurs, ne vont pas avoir à attendre longtemps pour réagir. Florian Chakiachvili remonte la glace par la droite jusqu'à la ligne médiane à grande vitesse. Il transmet une bonne passe à Loïc Lampérier qui enchaîne directement vers Michael Regush. Le numéro 94 des Dragons ne se pose aucune question et place un tir qui oblige Quentin Papillon à s'incliner (1-1 à 29'10).



Une fois la mi-match passée, les Boxers obtiennent une occasion de reprendre l'avantage. Julien Guillaume, sur le côté gauche, décale Adrian Saxrud-Danielsen mais le tir du défenseur norvégien manque d'ajustement pour espérer surprendre MacMillan Carruth (31'58). Devant l'autre cage, Quentin Papillon bloque un gros tir de Loïc Lampérier (32'55). Malgré beaucoup de bonne volonté des deux côtés, dans un duel équilibré, avec une réelle envie de faire mal à l'adversaire, les deux équipes regagnent à nouveau les vestiaires, à la pause, sur un score nul, mais ce coup-ci avec un tableau d'affichage débloqué.



Tirs BORDEAUX 9 ROUEN 10







3ème période :



À la fin du deuxième tiers-temps, les Boxers ont commencé à ressentir de la fatigue physique. Celle-ci sera davantage visible au cours des vingt minutes qu'il reste à disputer. Simon Lafrance décale Anthony Rech sur la droite. L'attaquant international permet à Quentin Papillon d'ajouter un arrêt supplémentaire à sa statistique personnelle (41'29). Une demi-minute plus tard, devant la cage, Johanes Avonde profite d'une mauvaise relance bordelaise pour récupérer le palet et le glisser au fond des filets. Rouen prend l'avantage à ce moment-là (1-2 à 41'59).



Pour les Boxers, c'est le début d'un nouveau cauchemar. Après la dureté qui conduit Adrian Saxrud-Danielsen sur le banc de la prison (44'48), les Dragons négocient parfaitement le power-play dont ils disposent. Appuyé par un lancement de jeu d'Anthony Rech et Chase Gresock, l'inévitable Michael Regush place son palet dans le coin droit de la cage (1-3 à 45'14).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Alors que l'indiscipline frappe les deux équipes avec Kévin Dusseau (47'25) puis Dylan Yeo (49'47) en prison, les Boxers donnent ce qu'ils peuvent pour essayer de revenir dans le match. Quentin Tomasino voit son tir passer à gauche de la cible (50'06). Une nouvelle bagarre après la réponse de Kaylian Leborgne face à un défenseur rouennais. En voulant aider son camarade, par un coup de poing, Baptiste Bruche rejoint la prison, accompagné par Florian Chakiachvili (50'32). La tension s'installe sur le glaçon bordelais dans cette fin de match. À moins de huit minutes de la fin, servi par Pier-Olivier Roy en profondeur, Tomas Simonsen remonte la glace, prend la défense de vitesse et remporte son face à face devant Quentin Papillon grâce à un tir à mi-hauteur placé au ras du poteau droit (1-4 à 52'18).



Cette fois-ci, les derniers espoirs bordelais sont définitivement éteints. Chase Gresock part à son tour en prison et donne aux Boxers un dernier power-play (56'54). Remonter trois buts en 3'06 de jeu, telle est la mission des joueurs d'Olivier Dimet. Les locaux ne réussissent à en inscrire qu'un seul sur une action qui se déroule de la droite vers la gauche. Baptiste Bruche récupère le palet et l'oriente sur sa gauche en direction de Kaylian Leborgne. Le tir à mi-hauteur de l'ancien attaquant amiénois surprend MacMillan Carruth et se loge sur la gauche dans un petit espace entre le poteau et sa jambière (2-4 à 58'26).



Les Boxers terminent ce match avec leur cage vide suite à la sortie de Quentin Papillon (58'42) mais cela ne permet pas aux joueurs de Csaba Szekely d'alourdir la note. Les Dragons réalisent un très bon coup en s'imposant (4-2) en Gironde alors que les Boxers enchaînent un deuxième revers en autant de matchs, sans récupérer le moindre point mais avec également des difficultés défensives qu'il va falloir résoudre prochainement. Vendredi soir, place à la réception des Ducs d'Angers, déjà crédités de six points, qui ont disposé du champion de France en titre grenoblois (6-3).



Tirs BORDEAUX 12 ROUEN 7



Photographe : © Stéphanie Prévot





Gardiens

Quentin Papillon 21 arrêts (58'42)

MacMillan Carruth 31 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ROUEN : 30 MacMillan Carruth



BORDEAUX :

1) 14 Quentin Tomasino

2) 58 Jérémy Beaudry

3) 19 Mathieu Pompei



Prochain match

Bordeaux / Angers (Vendredi 19 Septembre 20h15 Ligue Magnus J3)





