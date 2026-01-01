Retour PHOTOS et VIDEO sur la 30ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Rouen s'imposer à domicile face à Amiens
Arbitres : MM. Laboulais et Peyre assistés de MM. Cady et Tchekachev
Buts : Rouen : 25.03 Anthony Rech (ass Chase Gresock et Michael Regush) ; 30.36 Loïc Lamperier (ass Tomas Simonsen et Florian Chakiachvili) ; 30.53 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Loïc Lamperier) ; 47.55 Anthony Rech (ass Pier-Olivier Roy et Chase Gresock) ; 53.47 Rolands Vigners (ass Charles Schmitt) ; 54.34 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen) Amiens :