Angers en démonstration : les Ducs déroulent face à Chamonix à l’IceParc

Deuxième du championnat avant la rencontre, Angers recevait une équipe de Chamonix classée 10e et en quête de rédemption après quatre revers consécutifs. Dans une IceParc bien garnie (3 586 spectateurs), les Ducs ont rapidement pris le contrôle des débats, s’appuyant sur une entame efficace et une maîtrise constante du jeu. Malgré une activité offensive plus importante des Pionniers en termes de tirs, Angers a fait la différence par son réalisme et sa discipline collective pour s’imposer largement 6-2.

Première période : Angers frappe vite et fort Les Ducs entrent immédiatement dans leur match. Profitant d’une pénalité chamoniarde dès la 2e minute, Kale Kerbashian ouvre le score en supériorité numérique (2’44). Chamonix réagit et parvient à égaliser par Jérémy Fortin (10’49), récompensant un court temps fort des visiteurs. Mais Angers ne doute pas longtemps : Orrin Centazzo redonne l’avantage aux siens (12’50), avant que Jordan Hervé ne fasse le break en fin de période (18’23). À la première sirène, les Angevins mènent logiquement 3-1.

Deuxième période : la maîtrise angevine Angers poursuit sur le même rythme au retour des vestiaires. Olivier Archambault creuse l’écart dès la 30e minute, concluant une action collective bien construite. Malgré plusieurs situations de jeu spécial et une intensité plus marquée, Chamonix peine à concrétiser ses opportunités. Teo Sarlieve vient sanctionner cette inefficacité en inscrivant le cinquième but angevin à la 36e minute. Les Ducs contrôlent la rencontre et rentrent au vestiaire avec une confortable avance (5-1).

Troisième période : gestion et confirmation

La dernière période est davantage équilibrée, Angers gérant son avance tandis que Chamonix tente de sauver l’honneur. Romain Gutierrez inscrit le sixième but des Ducs à la 56e minute, avant que Quentin Delmas ne réduise l’écart pour les Pionniers (57’42). Une réaction tardive qui ne changera pas l’issue de la rencontre. Angers s’impose finalement 6-2 au terme d’un match globalement maîtrisé.

Conclusion

Avec cette quatrième victoire consécutive, les Ducs d’Angers confirment leur statut de prétendant sérieux en haut de tableau et consolident leur 2e place au classement. Chamonix, malgré une volonté certaine et un volume de tirs supérieur, concède une cinquième défaite de rang et reste englué dans le bas du classement.



Analyse



Côté individuel, Lucien Onno s’est illustré par son impact et sa constance pour Angers, alors que Jérémy Fortin a été l’un des rares motifs de satisfaction chamoniards. Une rencontre qui illustre parfaitement l’écart actuel entre une équipe en pleine confiance et une autre en quête de repères.



Angers a livré une prestation aboutie, alliant efficacité offensive et rigueur défensive. Le réalisme des Ducs, notamment en début de match, a rapidement mis Chamonix sous pression. À l'inverse, les Pionniers ont payé leur manque de finition malgré 31 tirs cadrés. Jacob Smith s'est montré solide dans la cage angevine, tandis que le collectif a parfaitement répondu aux consignes de Jonathan Paredes. Les moments forts de la rencontre

Angers VS Chamonix

6 - 2





