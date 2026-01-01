Solides et efficaces, les Ducs d’Angers ont confirmé leur excellente dynamique en dominant nettement les Pionniers de Chamonix (6-2) lors de la 31e journée de Synerglace Ligue Magnus. Portés par un collectif bien huilé, les Angevins ont fait respecter la hiérarchie face à des Haut-Savoyards toujours en difficulté.
Angers (Iceparc), Hockey Hebdo
GB / Photographe Guillaume Munin le 11/01/2026 à 17:30
Arbitres : MM. Bourreau et Herrault assistés de MM. Maudet et Mercier-Landry
Buts : Angers : 02.44 Kale Kerbashian (ass Olivier Archambault et Jonathan Charbonneau) ; 12.50 Orrin Centazzo (ass Philippe Halley et Matt Prapavessis) ; 18.23 Jordan Herve (ass Cédric Di Dio Balsamo et Vincent Llorca) ; 30.03 Olivier Archambault (ass Kale Kerbashian et Jonathan Charbonneau) ; 35.44 Téo Sarliève (ass Jordan Herve et Romain Gutierrez) ; 56.37 Romain Gutierrez (ass Jordan Herve et Téo Sarliève) Chamonix : ; 10.49 Jérémy Fortin (ass Stanislav Lopachuk et Isak Pantzare) ; 57.42 Quentin Delmas (ass Dante Salituro et Malo Ville)
Pénalités
10 minutes contre Angers
10 minutes contre Chamonix
Angers en démonstration : les Ducs déroulent face à Chamonix à l’IceParc
Deuxième du championnat avant la rencontre, Angers recevait une équipe de Chamonix classée 10e et en quête de rédemption après quatre revers consécutifs. Dans une IceParc bien garnie (3 586 spectateurs), les Ducs ont rapidement pris le contrôle des débats, s’appuyant sur une entame efficace et une maîtrise constante du jeu. Malgré une activité offensive plus importante des Pionniers en termes de tirs, Angers a fait la différence par son réalisme et sa discipline collective pour s’imposer largement 6-2.
Les Ducs entrent immédiatement dans leur match. Profitant d’une pénalité chamoniarde dès la 2e minute, Kale Kerbashian ouvre le score en supériorité numérique (2’44). Chamonix réagit et parvient à égaliser par Jérémy Fortin (10’49), récompensant un court temps fort des visiteurs. Mais Angers ne doute pas longtemps : Orrin Centazzo redonne l’avantage aux siens (12’50), avant que Jordan Hervé ne fasse le break en fin de période (18’23). À la première sirène, les Angevins mènent logiquement 3-1.
Deuxième période : la maîtrise angevine
Angers poursuit sur le même rythme au retour des vestiaires. Olivier Archambault creuse l’écart dès la 30e minute, concluant une action collective bien construite. Malgré plusieurs situations de jeu spécial et une intensité plus marquée, Chamonix peine à concrétiser ses opportunités. Teo Sarlieve vient sanctionner cette inefficacité en inscrivant le cinquième but angevin à la 36e minute. Les Ducs contrôlent la rencontre et rentrent au vestiaire avec une confortable avance (5-1).
Troisième période : gestion et confirmation
La dernière période est davantage équilibrée, Angers gérant son avance tandis que Chamonix tente de sauver l’honneur. Romain Gutierrez inscrit le sixième but des Ducs à la 56e minute, avant que Quentin Delmas ne réduise l’écart pour les Pionniers (57’42). Une réaction tardive qui ne changera pas l’issue de la rencontre. Angers s’impose finalement 6-2 au terme d’un match globalement maîtrisé.
Avec cette quatrième victoire consécutive, les Ducs d’Angers confirment leur statut de prétendant sérieux en haut de tableau et consolident leur 2e place au classement. Chamonix, malgré une volonté certaine et un volume de tirs supérieur, concède une cinquième défaite de rang et reste englué dans le bas du classement.
Angers a livré une prestation aboutie, alliant efficacité offensive et rigueur défensive. Le réalisme des Ducs, notamment en début de match, a rapidement mis Chamonix sous pression. À l’inverse, les Pionniers ont payé leur manque de finition malgré 31 tirs cadrés. Jacob Smith s’est montré solide dans la cage angevine, tandis que le collectif a parfaitement répondu aux consignes de Jonathan Paredes.
Côté individuel, Lucien Onno s’est illustré par son impact et sa constance pour Angers, alors que Jérémy Fortin a été l’un des rares motifs de satisfaction chamoniards. Une rencontre qui illustre parfaitement l’écart actuel entre une équipe en pleine confiance et une autre en quête de repères.