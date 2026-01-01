Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Bordeaux vs Anglet 8 - 2 (2-0 3-1 3-1) Le 09/01/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Anglet ] Bordeaux déroule sans trembler face à l'Hormadi d'Anglet ! Ce vendredi soir, en arrivant à Mériadeck pour disputer le troisième derby aquitain de la saison régulière 2025-2026, Boxers et Hormadi ont vécu des scénarios totalement opposés, deux jours auparavant, lors de la précédente journée. Si les Boxers de Bordeaux (4èmes avec 54 points) ont concédé une deuxième défaite sur les 17 derniers matchs (4-1 à Angers), l'Hormadi d'Anglet (9ème avec 30 points), de son côté, a dominé les Rapaces de Gap (5-3) dans sa patinoire de la Barre. Mais pour revenir à ce nouveau derby, comptant pour la 31ème journée, les deux équipes avaient clairement l'intention de se livrer le duel que l'on pouvait attendre, dans la patinoire Mériadeck... bien évidemment à guichets fermés. Les Boxers vont-ils poursuivre leur sans-faute dans les derbys cette saison ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 10/01/2026 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Martin assistés de MM. Damongeot et Fauvel Buts :

Bordeaux : 15.18 Tommy Giroux (ass Baptiste Bruche et Jérémy Beaudry) ; 18.32 Maxim Lamarche (ass Pierre-Olivier Morin et Tommy Giroux) ; 28.36 William Pelletier (ass Mathieu Pompéi et Jérémy Beaudry) ; 37.39 Quentin Tomasino (ass William Pelletier et Craig Puffer) ; 37.49 Kaylian Leborgne (ass Tom Guidoux et Alexis Dogemont) ; 56.33 Jérémy Beaudry (ass Mathieu Pompéi et William Pelletier) ; 57.10 Maxim Lamarche (ass Pierre-Olivier Morin et Kévin Dusseau) ; 59.26 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Tommy Giroux)

Anglet : ; 36.26 Fabien Kazarine (ass Nikita Jevpalovs et Matthew Sredl) ; 51.44 Samuel Rousseau (ass Matthew Sredl et Julien Munoz) Pénalités 12 minutes contre Bordeaux 66 minutes dont 5+20 à Vasilyev et Khovanov contre Anglet Absents Bordeaux : Jakub Kindl (?) – Enzo Carry (blessé) – Loik Poudrier (?)

Absents Anglet : Théo Frémond (blessé au genou) – Timothé Quattrone (en reprise) – Jérémy Maso (en reprise) – James Eyre (soins) – Rudolfs Polcs (suspendu)



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Mathieu Caron (Anglet)

Capitaines : Kévin Dusseau (Bordeaux) – Arnaud Faure (Anglet)



Dès le début de la rencontre, les Boxers prennent le contrôle du palet, bien déterminés à faire mal à leurs voisins du Pays Basque. Deux grosses occasions de Jérémy Beaudry (0'38), puis Alexis Dogémont (1'59) permettent à Mathieu Caron de lancer sa série d'arrêts. Les joueurs de Stéphane Barin laissent passer ce début d'orage et passent à l'offensive avec un tir puissant d'Aleksandr Khovanov, entre deux défenseurs, qui ne trouve pas le cadre (3'48). Les deux équipes continuent de mettre du rythme et tentent de poser leur jeu d'attaque, mais dans ce secteur là, Bordeaux se montre plus régulièrement devant la cage que la formation angloye. Pourtant, l'Hormadi s'offre une de ses plus belles occasions du premier tiers-temps peu avant la mi-période.

En récupérant une passe de Samuel Duerr, Hugo Baron accélère sur la gauche et parvient à décocher un tir parfaitement bloqué par Quentin Papillon (9'00). Quelques secondes plus tard, Samuel Rousseau ouvre le compteur de pénalités et part deux minutes en prison (9'31) après avoir accroché un adversaire. Pour les Boxers, ce premier power-play du match ne donne rien.



Photographe © Laurent Robert (archives) Ice Hockey Pictures

Au contraire, du côté basque, c'est le défenseur Matthew Sredl qui s'offre une des rares occasions d'ouvrir le score mais son tir manque le cadre (11'12). Peu après le retour du jeu à 5 contre 5, positionné devant la cage, Julien Munoz est un peu court pour dévier une passe et surprendre Quentin Papillon (11'40). Les Boxers s'installent de nouveau dans la moitié de glace de l'Hormadi et multiplient les assauts sous l'impulsion du trio Pierre-Olivier Morin – Tommy Giroux – Maxim Lamarche. Le gardien de l'Hormadi Mathieu Caron intervient pour mettre fin à une longue séquence (13'27). Coupable d'une crosse haute, Hugo Baron est sanctionné de deux minutes de pénalité (14'57). Ce coup-ci, les locaux négocient mieux leur supériorité numérique car Tommy Giroux dévie magnifiquement une passe de Jérémy Beaudry, le Top scoreur bordelais, dans le coin droit de la cage de Mathieu Caron (1-0 à 15'18).



Une fois l'ouverture du score en poche, les Boxers ne sont pas loin de doubler la mise... Lancé à grande vitesse devant la cage angloye, Mathieu Pompei bute sur Mathieu Caron (15'40). Deux minutes plus tard, les Boxers bénéficient déjà d'un troisième power-play suite à une première faute d'Anton Vasilyev (17'49). L'attaquant russe de l'Hormadi aura l'occasion de refaire parler de lui au cours du deuxième tiers-temps. Après un remarquable travail de Pierre-Olivier Morin et Tommy Giroux, Maxim Lamarche inscrit le deuxième but bordelais de la soirée sur un tir placé à droite du gardien canadien de l'Hormadi (2-0 à 18'32).



Au bout de vingt minutes très sérieuses et maîtrisées, les joueurs d'Olivier Dimet disposent de deux longueurs d'avance en ayant, à nouveau, fait parler leur efficacité en supériorité numérique.



Tirs BORDEAUX 14 ANGLET 4



2ème période :



Revenus sur la glace avec l'intention de montrer un autre visage suite aux consignes de Stéphane Barin dans le vestiaire, les joueurs de l'Hormadi démarrent un peu mieux ce deuxième acte. Après trois minutes, Aleksandr Khovanov part en solitaire défier Quentin Papillon mais le gardien bordelais remporte le face à face (23'23). La réaction bordelaise arrive une minute plus tard avec deux tentatives en seulement huit secondes... d'abord par Tommy Giroux (24'34), puis Ulysse Tournier, à la ligne bleue, finalement déviée par la crosse d'un joueur basque dans la mitaine de son gardien (24'42). Dans les instants qui suivent, Anglet exerce une grosse pression autour de la cage des Boxers avec pour objectif de réduire la marque. Quentin Papillon repousse un tir de Samuel Duerr, servi depuis le côté droit grâce à une belle passe diagonale (26'54). Anton Vasilyev prend à son tour ses responsabilités sans obtenir plus de réussite devant le gardien bordelais (27'28). Sur une nouvelle phase offensive construite par Mathieu Pompei et Jérémy Beaudry, omniprésent dans le jeu d'attaque des Boxers une nouvelle fois, William Pelletier alourdit la note basque avec un tir à mi-hauteur qui trouve les filets de Mathieu Caron (3-0 à 28'36).



Photographe © Laurent Robert (archives) Ice Hockey Pictures

Quelques secondes après la mi-match, Anton Vasilyev se dirige à proximité de la table de marque et déclenche une grosse bagarre en ne manquant pas de vouloir rêgler un compte avec un joueur bordelais, qu'il parvient à mettre au sol violemment. Plusieurs joueurs des deux équipes se joignent à cette bataille qui fait augmenter la tension d'un derby où tout se déroulait plutôt correctement jusqu'ici (30'19). Aleksandr Khovanov (5 + 20 minutes) et Anton Vasilyev (2 + 5 + 20 minutes) sont sanctionnés pour méconduite et dureté. Du côté bordelais, Loïc Farnier écope de deux minutes pour une charge avec la crosse. Le jeu reprend à 5 contre 3, en faveur de Bordeaux, pendant cinq minutes. À moins de quatre minutes de la pause, devant le banc de l'Hormadi, Quentin Papillon décide de sortir de sa cage pour aller dégager le palet face à Nikita Jevpalovs. Seulement, l'attaquant letton, plus rapide, envoie la rondelle en direction de Fabien Kazarine qui marque sans opposition et réduit le score pour les visiteurs (3-1 à 36'26).

Une minute plus tard, aidé du poteau gauche sur son tir qui fait suite à la récupération d'une passe millimétrée de Craig Puffer, Quentin Tomasino ne laisse aucune chance à Mathieu Caron (4-1 à 37'39).

Les Boxers parviennent à s'emparer du face-off et lancent une nouvelle attaque dirigée par Tom Guidoux et Alexis Dogémont. Depuis le côté gauche, Kaylian Leborgne termine l'action et trouve les filets d'un Mathieu Caron qui vit une soirée bien difficile à Mériadeck (5-1 à 37'49).



Il faut noter qu'en dix secondes, les Boxers ont ajouté deux buts qui font beaucoup de mal à l'Hormadi. Quentin Papillon ajoute un arrêt supplémentaire dans les dernières secondes en repoussant un tir dangereux signé Julien Munoz (39'16). Après deux périodes, Bordeaux conserve le contrôle du match, à la fois au tableau d'affichage, mais également dans le nombre de tirs (32-10).



Tirs BORDEAUX 18 ANGLET 6



3ème période :



L'Hormadi démarre ce dernier tiers-temps en supériorité numérique pendant 18 secondes. Ce laps de temps ne va pas changer grand chose car les basques subissent une nouvelle vague, non pas de froid, mais de tirs bordelais obligeant Mathieu Caron à redoubler de vigilance, ce qu'il fait d'ailleurs à merveille afin d'éviter le naufrage de son équipe. L'Hormadi lance ses dernières forces et réussit à se créer deux bonnes occasions par Dominik Volejnicek, servi sur le côté gauche, qui vise la lucarne opposée, mais Quentin Papillon s'interpose avec sa crosse (44'23). Ensuite, face à la cage, Fabien Kazarine récupère une bonne passe et enchaîne un tir qui passe légèrement à droite (45'13). L'Hormadi accentue sa domination dans ce début de dernière période en obtenant un nouveau face à face entre Julien Munoz et Quentin Papillon... aucun souci pour le gardien des Boxers, impérial dans cet exercice (46'13). Alors qu'il reste 9'41 à jouer, avec l'aide de Quentin Tomasino et William Pelletier, Nick Pageau décoche un tir à ras de glace et trompe Mathieu Caron. Le défenseur canadien semble convaincu d'avoir marqué mais les arbitres procèdent à une vérification vidéo sur demande du banc de l'Hormadi... Ce but est refusé aux Boxers (50'19). Avec courage, les visiteurs montrent un nouveau petit sursaut d'orgueil lorsque Matthew Sredl et Julien Munoz mettent Samuel Rousseau dans d'excellentes dispositions pour inscrire le deuxième but basque de ce derby. L'attaquant franco-canadien surprend Quentin Papillon grâce à une jolie finition idéalement placée (5-2 à 51'43).



Photographe © Laurent Robert (archives) Ice Hockey Pictures

Cette réduction du score redonne quelques espoirs à l'Hormadi car Ivan Esipov est tout proche de ramener ses partenaires à deux longueurs mais son tir passe juste à droite (52'01). L'indiscipline frappe à nouveau les bordelais car Jérémy Beaudry se dirige en prison pendant deux minutes pour avoir effectué un cinglage visant à stopper Alexei Polodyan irrégulièrement près de la cage (53'18). Dans les quatre dernières minutes, les Boxers, qui en ont gardé dans les patins, vont encore faire beaucoup de mal à la formation angloye. Derrière la cage de Mathieu Caron, l'attaquant canadien Mathieu Pompei récupère un mauvais dégagement et décale dans le bon timing Jérémy Beaudry. La suite est un modèle de précision sur lequel Mathieu Caron s'incline une sixième fois. Et ce n'est pas terminé (6-2 à 56'33).



Moins de quarante secondes plus tard, le calvaire se poursuit du côté des joueurs de Stéphane Barin. Maxim Lamarche récupère une passe de son capitaine Kévin Dusseau, se présente à quelques mètres de la cage et décoche un tir cadré que Mathieu Caron pense bloquer mais le palet lui échappe et termine au fond des filets, pour le plus grand désespoir du gardien de l'Hormadi (7-2 à 57'10).



Au cours des dernières secondes de ce derby à sens unique, les Boxers inscrivent un huitième et dernier but, le troisième en supériorité numérique. Le Top scoreur bordelais Jérémy Beaudry, comme Maxim Lamarche sur le but précédent, s'offre lui aussi un doublé, mais également son 13ème but de la saison, en ajustant un magnifique tir d'une grande précision placé dans la lucarne gauche (8-2 à 59'26).



Si Bordeaux repart d'un bon pied avec ce large succès face à son voisin régional de l'Hormadi d'Anglet, les basques vont largement regretter le nombre trop important de pénalités concédées. Au classement, à treize journées de la fin de la saison régulière, les Boxers consolident leur quatrième place avec 57 points, grâce à la défaite de Marseille chez les Brûleurs de Loups de Grenoble, alors qu'Anglet pointe toujours en neuvième position avec 30 points.



Tirs BORDEAUX 19 ANGLET 11



Photographe © Laurent Robert (archives) Ice Hockey Pictures



Gardiens

Quentin Papillon 19 arrêts (60'00)

Mathieu Caron 43 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ANGLET : 20 Samuel Rousseau



BORDEAUX :

1) 52 Maxim Lamarche

2) 19 Mathieu Pompei

3) 7 Tom Guidoux



Prochain match

Rouen / Bordeaux (Mardi 13 Janvier 20h Ligue Magnus J32)



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







