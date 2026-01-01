Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 8 - 2 (5-0 1-1 2-1) Le 13/01/2026 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Les Pionniers rechutent à Cergy Après avoir certes carrément dévissé ces dernières semaines (12 défaites consécutives) mais aussi après avoir très récemment retrouvé des couleurs, en poussant les Dragons de Rouen, à Rouen, à devoir passer par une séance de tirs au but pour accéder à la finale de coupe de France et en obligeant, quelques jours plus tard à l’occasion de la dernière journée de championnat, ces mêmes normands à mettre le genou à terre lors de leur déplacement à Chamonix, les Pionniers débarquaient à l’Aren’ice de Cergy rassurés et avec certaines ambitions. Leur seule confrontation de la saison avec les Jokers de Cergy-Pontoise avait également de quoi les rasséréner (victoire 4 à 1). C’était sans compter sur le regain de forme des franciliens lesquels, après avoir connu eux aussi leur traversée du désert (11 défaites de rang), enchainent, mis à part la courte défaite contre Nice, les très belles performances sur leur glaçon depuis quelques matchs. Du coup cette rencontre où le 11ème recevait le 10ème et qui pouvait s’annoncer serrée ne l’a pas du tout été. Les Jokers ont balayé les Pionniers (8-2). Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 15/01/2026 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2227 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Rohwwedder assistés de MM. Lefevre et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : 05.18 Patrick Coulombe (ass Vincent Melin et Phileas Perrenoud) ; 11.07 Jake Stella (ass Bobby MacIntyre et Filip Bratt) ; 14.58 Bobby MacIntyre (ass Oscar Gustafsson et Ben Sokay) ; 16.43 Oscar Gustafsson (ass Ewen Jribi-Chauvière) ; 17.40 Colin Delatour (ass Phileas Perrenoud et Nikita Shalei) ; 34.46 Sayam Limtong (ass Paulin Hostein et Jake Stella) ; 49.29 Jake Stella (ass Ben Sokay et Filip Bratt) ; 55.15 Ben Sokay (ass Bobby MacIntyre)

Chamonix : ; 33.09 Dante Salituro (ass Matt Tugnutt et Santeri Koponen) ; 59.08 Saku Kivinen (ass Adam Raska) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Chamonix



Les Pionniers emportés par une avalanche francilienne



Chamonix avait pourtant bien commencé en pressant haut et après 30 secondes de Jeu Camil Durand de la droite à la bleue obligeait déjà Sebastian Ylönen à son premier arrêt sur un lancer ras de glace. Mais malgré les bonnes dispositions chamoniardes, les Jokers sont eux aussi biens rentrés dans le match, et sur un départ de Ben Sokay, ils obtiennent le premier avantage numérique de la rencontre quand Jérémie Penz accroche le canadien (03.38).



Même s’il connaissait un léger mieux lors des derniers matchs, le powerplay des cergypontains n’était pas ébouriffant (seulement le 10ème de la ligue avec 18.07% de conversion) et pourtant il fera merveille ce soir. Pour le coup, le jeu de penalty killing des hauts savoyards (le moins hermétique de la ligue avec 70.33% de pénalités tuées) sera en souffrance face aux unités spéciales franciliennes. Raphaël Garnier, le gardien chamoniard, repoussera bien une première tentative de Oscar Gustafsson mais en fin d’infériorité il ne pourra pas éviter l’ouverture du score. Bien servi à la pointe par son capitaine, Vincent Melin, plein axe, balance un gros lancer que Garnier écarte mais sur Patrick Coulombe permettant ainsi à l’emblématique capitaine des Jokers d’inscrire son deuxième but de la saison en convertissant le rebond qui était plutôt excentré (1-0, 05.18).



Avec ce but qui les place devant, les Jokers continuent à pousser et Garnier commence à bien être sollicité, par Sayam Limtong par exemple (06.50). Il faut néanmoins que les franciliens se méfient, ce que leur rappelle juste après Malo Ville parti tout seul en break away (07.05). Ylönen gagne le duel et prive Chamonix de l‘égalisation. Finalement c’est sur une autre de leurs actions offensives que les haut-savoyards se mettent dans la difficulté quand Jeremy Fortin pousse Melin contre la bande et est puni pour dureté (10.44). Petite poussette, grosse conséquence. Au terme d’un mouvement rondement mené par Filip Bratt et Bobby MacIntyre, Jake Stella est servi pratiquement derrière la ligne de but mais le contrôle et l’enchainement de l’attaquant qui pivote sur lui-même avant de surprendre Garnier sont remarquables (2-0, 11.07). Deux buts en supériorité numérique, les unités spéciales vertes sont à la fête.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Les Pionniers poussent pour recoller mais sont à deux doigts de ce faire punir sur un contre où Colin Delatour part défier Garnier mais voit son revers passer hors du cadre après sa feinte (13.00). C’était un palet de (3-0). Ce n’est que partie remise car sur un autre départ rapide initié par Sokay, Gustafsson file derrière le net d’où il remet à MacIntyre qui fait filoche (3-0, 14.58).



Le temps fort des cergyssois se poursuit même sur les poussées adverses. Sur un palet perdu en zone neutre par les Pionniers sous la pression de Ewen Jiribi-Chauviere, Gustafsson part seul inscrire son 12ème but de la saison (4-0, 16.43). Les Jokers sont sur un nuage et tout leur réussi alors que les chamoniards ne proposent pas beaucoup de tirs dangereux désormais. Le 5ème but arrive une minute plus tard quand Nikita Shalei confie le disque à Phileas Perrenoud lequel se recentre et lance à la cage. Son tir puissant n’attrape pas le cadre mais rebondit derrière le but pour revenir au premier poteau où Delatour glisse la rondelle au fond (5-0, 17.40).



S’ils sont à créditer d’un très gros premier vingt, les Jokers dont la réussite est presque insolente ont balayé les Pionniers.



Tirs cadrés : Chamonix avait pourtant bien commencé en pressant haut et après 30 secondes de Jeu Camil Durand de la droite à la bleue obligeait déjà Sebastian Ylönen à son premier arrêt sur un lancer ras de glace. Mais malgré les bonnes dispositions chamoniardes, les Jokers sont eux aussi biens rentrés dans le match, et sur un départ de Ben Sokay, ils obtiennent le premier avantage numérique de la rencontre quand Jérémie Penz accroche le canadien (03.38).Même s’il connaissait un léger mieux lors des derniers matchs, le powerplay des cergypontains n’était pas ébouriffant (seulement le 10de la ligue avec 18.07% de conversion) et pourtant il fera merveille ce soir. Pour le coup, le jeu de penalty killing des hauts savoyards (le moins hermétique de la ligue avec 70.33% de pénalités tuées) sera en souffrance face aux unités spéciales franciliennes. Raphaël Garnier, le gardien chamoniard, repoussera bien une première tentative de Oscar Gustafsson mais en fin d’infériorité il ne pourra pas éviter l’ouverture du score.Avec ce but qui les place devant, les Jokers continuent à pousser et Garnier commence à bien être sollicité, par Sayam Limtong par exemple (06.50). Il faut néanmoins que les franciliens se méfient, ce que leur rappelle juste après Malo Ville parti tout seul en break away (07.05). Ylönen gagne le duel et prive Chamonix de l‘égalisation. Finalement c’est sur une autre de leurs actions offensives que les haut-savoyards se mettent dans la difficulté quand Jeremy Fortin pousse Melin contre la bande et est puni pour dureté (10.44). Petite poussette, grosse conséquence.Deux buts en supériorité numérique, les unités spéciales vertes sont à la fête.Les Pionniers poussent pour recoller mais sont à deux doigts de ce faire punir sur un contre où Colin Delatour part défier Garnier mais voit son revers passer hors du cadre après sa feinte (13.00). C’était un palet de (3-0).Le temps fort des cergyssois se poursuit même sur les poussées adverses.Les Jokers sont sur un nuage et tout leur réussi alors que les chamoniards ne proposent pas beaucoup de tirs dangereux désormais.S’ils sont à créditer d’un très gros premier vingt, les Jokers dont la réussite est presque insolente ont balayé les Pionniers. Cergy : 12

Chamonix : 7

Chamonix tente tout mais Cergy tient bon



Le tiers débute sur les chapeaux de roues pour les cergypontains puisque au bout de 15 secondes bien lancé en profondeur MacIntyre laisse en retrait pour Gustafsson mais ce coup ci Garnier lui dit non. Mais ce retour tonitruant s’estompe assez vite car les Pionniers poussent comme des dingues et prennent le contrôle du puck pour assiéger le but de Ylönen qui multiplie les interventions.



Suite à une remise en jeu, Penz lance à la cage et la rondelle qui semble avoir été déviée touche la base du poteau (23.25). Sur l’action suivante, Chamonix part en contre et Dante Salituro fixe bien de dernier défenseur pour servir Ricards Grinbergs dont la reprise n’est malheureusement pas cadrée. Dommage car le letton avec le but au bout de la palette.



Chamonix pousse toujours et Cergy place ici ou là quelques banderilles mais d’un côté comme de l’autre les gardiens font se qu’il faut et les coéquipiers bloquent. Le match est propre pourtant sur une action en fond de territoire Salituro est puni pour cinglage sur Ylönen qui a répondu de la même façon (29.37). C’est Arthur Hostein qui va assurer la substitution en prison.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Une fois le puni blanc et le substitut vert de retour au jeu les geôliers ont à nouveau un peu de travail avec l’arrivée de Louis Petit qui a fait trébucher le jeune Come Laprun derrière le but de Garnier (32.39). Cette faute offensive francilienne permet au powerplay de Chamonix (le 7ème de la ligue avec 21.59%) de déjouer la vigilance de la boite verte dont le jeu en boxplay est d’ordinaire plutôt solide (2ème avec 82.89% d’annihilation de pénalités adverses). En deux coups de cuillère à pot le tour est joué. Santeri Koponen prend appui sur Matthew Tugnutt derrière le but qui remet à Salituro pour l’imparable conclusion (5-1, 33.09). Chamonix ouvre son compteur et c’est amplement mérité sur le jeu pratiqué dans ce tiers.



Cergy régit rapidement. Stella sert Paulin Hostein lequel envoie à la cage. Limtong en plein slot récupère la rondelle, pivote et trompe instantanément Garnier (6-1, 34.46). Les Jokers reprennent leur avance mais le bras de fer continue. Chamonix marque un nouveau but sur un rebond que les officiels invalideront après consultation de la VAR pour une passe à la main qui nous avait échappée vu des tribunes.



Pour la seconde pause les équipes se séparent avec le même retard de 5 buts pour les visiteurs.



Tirs cadrés : Le tiers débute sur les chapeaux de roues pour les cergypontains puisque au bout de 15 secondes bien lancé en profondeur MacIntyre laisse en retrait pour Gustafsson mais ce coup ci Garnier lui dit non. Mais ce retour tonitruant s’estompe assez vite car les Pionniers poussent comme des dingues et prennent le contrôle du puck pour assiéger le but de Ylönen qui multiplie les interventions.Suite à une remise en jeu, Penz lance à la cage et la rondelle qui semble avoir été déviée touche la base du poteau (23.25). Sur l’action suivante, Chamonix part en contre et Dante Salituro fixe bien de dernier défenseur pour servir Ricards Grinbergs dont la reprise n’est malheureusement pas cadrée. Dommage car le letton avec le but au bout de la palette.Chamonix pousse toujours et Cergy place ici ou là quelques banderilles mais d’un côté comme de l’autre les gardiens font se qu’il faut et les coéquipiers bloquent. Le match est propre pourtant sur une action en fond de territoire Salituro est puni pour cinglage sur Ylönen qui a répondu de la même façon (29.37). C’est Arthur Hostein qui va assurer la substitution en prison.Une fois le puni blanc et le substitut vert de retour au jeu les geôliers ont à nouveau un peu de travail avec l’arrivée de Louis Petit qui a fait trébucher le jeune Come Laprun derrière le but de Garnier (32.39). Cette faute offensive francilienne permet au powerplay de Chamonix (le 7de la ligue avec 21.59%) de déjouer la vigilance de la boite verte dont le jeu en boxplay est d’ordinaire plutôt solide (2avec 82.89% d’annihilation de pénalités adverses). En deux coups de cuillère à pot le tour est joué.Chamonix ouvre son compteur et c’est amplement mérité sur le jeu pratiqué dans ce tiers.Cergy régit rapidement.. Les Jokers reprennent leur avance mais le bras de fer continue. Chamonix marque un nouveau but sur un rebond que les officiels invalideront après consultation de la VAR pour une passe à la main qui nous avait échappée vu des tribunes.Pour la seconde pause les équipes se séparent avec le même retard de 5 buts pour les visiteurs. Cergy : 10

Chamonix : 12

Les Jokers contiennent les velléités des Pionniers



Deux équipes repartent tambour battant et se rendent coup pour coup avant que progressivement les Jokers n’entrent dans un temps fort sans pour autant parvenir à le concrétiser. Il leur faut un petit coup de pouce pour y parvenir quand sur une énorme occasion de but de Philip, Salituro qui visiblement aime jouer du bâton aujourd’hui, commet un répréhensible slashing (48.10).



Ce n’était vraiment pas le soir pour donner du grain à moudre aux unités spéciales vertes qui en profitent. Après avoir bien fait circuler le disque autour de la défense Bratt le donne à Sokay plein axe qui tire, Stella qui assurait le voile devant le gardien gratte le rebond et marque de près son second but du match (7-1, 49.29).

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Décidément rien ne va pour Chamonix qui ne parvient même pas à bonifier le powerplay obtenu suite à un « faire trébucher » de Tomas Pardo (52.17). Une fois au complet Cergy continu à dérouler et les deux complices Sokay et MacIntyre qui s’entendent comme larrons en foire frappent une ultime fois. Les canadiens bataillent contre la bande pour le gain d’un palet à la bleue et une fois l’objet gagné, MacIntyre le pousse pour Sokay qui se place et ajuste Garnier (8-1, 55.15).



L’addition commence à être bien lourde pour les Pionniers qui mettent toutefois un point d’honneur à presser haut et profitent du relâchement francilien. Adam Raska gratte un palet en fond de territoire pour le ressortir vers le cercle droit d’où Saku Kivinen trompe Ylönen (8-2, 59.08). Maigre consolation pour les chamoniards qui perdent le match et voient leurs adversaires, qui ont un match en retard, les rejoindre à égalité de points au classement.



Tirs cadrés : Deux équipes repartent tambour battant et se rendent coup pour coup avant que progressivement les Jokers n’entrent dans un temps fort sans pour autant parvenir à le concrétiser. Il leur faut un petit coup de pouce pour y parvenir quand sur une énorme occasion de but de Philip, Salituro qui visiblement aime jouer du bâton aujourd’hui, commet un répréhensible slashing (48.10).Ce n’était vraiment pas le soir pour donner du grain à moudre aux unités spéciales vertes qui en profitent.Décidément rien ne va pour Chamonix qui ne parvient même pas à bonifier le powerplay obtenu suite à un « faire trébucher » de Tomas Pardo (52.17). Une fois au complet Cergy continu à dérouler et les deux complices Sokay et MacIntyre qui s’entendent comme larrons en foire frappent une ultime fois.L’addition commence à être bien lourde pour les Pionniers qui mettent toutefois un point d’honneur à presser haut et profitent du relâchement francilien.). Maigre consolation pour les chamoniards qui perdent le match et voient leurs adversaires, qui ont un match en retard, les rejoindre à égalité de points au classement. Cergy : 7

Chamonix : 9

Meilleurs joueurs du match :



Matthew Tugnutt pour les Pionniers



Jake Stella pour les Jokers



Après cette belle soirée, les Jokers remontés à la 10ème place et avec le Hormadi de Anglet en point de mire (juste un point devant) peuvent se mettre à rêver d’une nouvelle ascension au classement. Il leur faudra cependant bien redescendre en température et bien récupérer car leur fin de semaine ne va pas être du gâteau. Ils repartent sur la route pour retrouver les Brûleurs de Loups de Grenoble. Nul doute que les isérois, toujours au coude à coude avec Angers et Rouen pour la première place, et qui ont modérément apprécié de se faire surprendre par les cergypontains dimanche dernier voudront prendre leur revanche et leur faire payer chèrement l’affront.



Les Pionniers ne font clairement pas une bonne opération ce soir mais bien qu’ils soient diminués en ce moment par diverses absences, ils peuvent néanmoins, à la faveur du résultat probable entre Grenoble et Cergy, espérer opérer un chassé-croisé si, de leur côté, ils font le boulot vendredi lors de la réception du Hormadi. Photographe (c) Bruno Gouvazé © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...