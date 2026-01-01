Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Rouen vs Bordeaux 6 - 2 (1-1 1-1 4-0) Le 13/01/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Rouen, tout feu tout flamme. C’est dans une patinoire de nouveau à guichet fermé que les boxers viennent défier les dragons. Un match alléchant comme affiche avec deux formations qui trustent le haut du classement. Les boxers aimeraient s’imposer une nouvelle fois en terre normande comme lors de la dernière confrontation. Chez les boxers Papillon est préféré à Dubeau et Rambelo et Carry sont absents. Coté rouennais la nouvelle recrue Alexandre Lavoie sera sur la glaçon alors que le défenseur Yeo est forfait. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo La redaction / sl le 14/01/2026 à 22:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Metais assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 18.21 Tomas Simonsen (ass Florian Chakiachvili et Simon Lafrance) ; 31.13 Tommy Perret (ass James Phelan et Julien Tessier) ; 49.33 Michael Regush (ass Alexandre Lavoie et Florian Chakiachvili) ; 50.12 Julien Tessier (ass Charles Schmitt et Tommy Perret) ; 52.14 Florian Chakiachvili (ass Vincent Nesa et Robin Colomban) ; 53.48 Chase Gresock (ass Simon Lafrance)

Bordeaux : 12.10 Loïc Farnier (ass Tom Guidoux) ; 33.14 Maxim Lamarche (ass Tommy Giroux et Pierre-Olivier Morin) Pénalités 6 minutes contre Rouen 10 minutes contre Bordeaux



Un tiers bordelais.



Sans complexe, les boxers entrent bien dans la rencontre et se rendent maitre de la rondelle mettant ainsi les dragons sous pression. Pression qui va se traduire par une punition. Sur le jeu de puissance les artilleurs bordelais mettent Carruth à rude épreuve. Beaudry (04.14), Giroux (04.27) et Tomasino (05.19) ne trouveront pas la faille.

Revenus en nombre Rech va adresser le premier tir des locaux que Papillon dévie de la plaque (06.01). Bordeaux poursuit sa pression et Beaudry bien placé dans l’axe est contré au dernier moment par Roy (10.15). Kindl ne sera pas plus en réussite sa tentative étant déviée par la crosse de Carruth (10.54). Cette fois c’est Bordeaux qui va être pris par la patrouille.

Photographe : Marine Romain Rouen s’installe dans la zone offensive et une mauvaise passe va offrir un contre en or.

C’est Farnier qui intercepte le palet et file défier Carruth qu’il trompe en glissant le bout de caoutchouc entre les bottes (12.10 / 0-1 / Farnier ass. Guidoux).

Le reste du jeu de puissance n’apportera rien de bon pour les dragons. On entame les cinq dernières minutes et enfin les dragons réagissent. Sur un énorme cafouillage dans le slot, Papillon est tout heureux qu’aucun normand ne pousse la rondelle derrière la ligne (15.13). Puis c’est Gresock qui va toucher du fer, la barre repoussant son tir (17.05). A force de subir Bordeaux se met à la faute, la pénalité qui suit leur fera défaut. Bien installé dans la zone offensive, le palet circule bien et arrive à Simonsen qui de sa position favorite reprend en one timer la passe de Chakiachvili, Papillon repousse sur Simonsen qui reprend de volée un palet à mi-hauteur (18.21 / 1-1 / Simonsen ass. Chakiachvili et Lafrance).

Rouen aura une dernière occasion dans les ultimes secondes sur un beau jeu à trois Regush, Gresock et Chakiachvili, ce dernier sur le côté gauche à une cage ouverte mais son tir est dévié au dernier moment et passe au ras du poteau gauche (19.57).



Un premier tiers qui sur l’ensemble a été à l’avantage des boxers qui n’ont pas su mettre cette domination à profit au tableau d’affichage.



Réaction rouennaise, Bordeaux s’accroche.



Rouen revient sur le glaçon avec de bien meilleurs dispositions. La possession du palet est rouennaise mais Papillon n’est pas encore trop sollicité. Les hostilités sont amorcées par Bouramman à la bleue qui oblige Papillon à un bel arrêt (23.34), Rech ne sera pas plus heureux (24.11).

Mis sous pression Bordeaux est pris par la patrouille. Rech (25.01) puis Lamperier en break (25.39) ne trouvent pas la faille.

Photographe : Marine Romain Bordeaux a résisté mais la pression s’intensifie. Dans la même minute Lavoie, Regush à Lafrance font souffrir Papillon et ses coéquipiers.

Ça ne pouvait durer pour Bordeaux qui va craquer.

Sur un nouveau jeu à trois Tessier trouve Phelan qui envoie un gros lancé que Papillon détourne sur Perret qui a une cage grande ouverte et ne manque pas l’occasion (31.13 / 2-1 / Perret ass. Phelan et Tessier).

La joie va être de courte durée.

Sur un jeu de puissance et une fois installé en zone offensive, le palet arrive dans la crosse de Lamarche qui expédie un tir aussi puissant que précis et avec l’aide de la barre finit au fond du filet, Carruth étant quelque peu masqué (33.14 / 2-2 / Lamarche ass. Giroux et Morin).

Après visionnage vidéo le but sera validé. Cette égalisation ne remet nullement la domination normande qui repart à l’attaque. Rech gratte le palet en zone neutre et file en break que Papillon stoppe (33.34). En fin de tiers Rouen bénéficie d’un jeu de puissance qu’il ne mettra pas à profit la faute à un bon Papillon. L’ultime occasion est normande avec Tessier bien placé dans le slot ne trouve que Papillon (37.04).



Bien que le score soit de parité, le tiers est au bénéfice des rouennais qui auront nettement dominé ces 20 minutes.





Rouen à sens unique.



La dernière période commence comme le tiers médian, à savoir une domination normande. Sur une mauvaise relance de la défense visiteuse, Vigners idéalement placé tire à côté (42.43). Les actions et les shoots déferlent sur la cage de Papillon qui garde son équipe dans le match.

Photographe : Marine Romain Chakiachvili le long de la balustrade (44.15), Schmitt en faisant le tour de cage par la droite (44.48), Lamperier de près (46.04) ou encore Perret excentré sur la gauche (47.11) vont mitrailler Papillon. De son côté Carruth en est presque réduit au rôle de spectateur.

Pour les bordelais le match va durer 10 minutes de trop, car le tsunami normand va faire mal, les dragons vont marquer 4 buts en quatre minutes.

Le premier filet du tiers est l’œuvre de Regush qui sur une action rapide avec Lavoie se retrouve face à Papillon qu’il trompe imparablement (49.33 / 3-2 / Regush ass. Lavoie et Chakiachvili).

Moins d’un tour de pendule, sur une montée rapide de palet Perret et Schmitt travaille fort derrière la cage, Schmitt trouve seule devant la cage Tessier qui ne manque pas l’offrande (50.12 / 4-2 / Tessier ass. Schmitt et Perret).

Bordeaux n’y est plus. Lafrance va lui aussi avoir un break qu’il ne va pas convertir (50.36). Le feu d’artifice se poursuit. Rouen presse haut et Bordeaux n’arrive pas à sortir de sa zone défensive.

Le pressing de Colomban et Nesa porte ses fruits pour Chakiachvili sur le côté gauche qui propulse le palet au ras du poteau gauche (52.14 / 5-2 / Chakiachvili ass. Nesa et Colomban).

Photographe : Marine Romain Bordeaux va avoir une timide réaction par Dusseau qui met Carruth à contribution (52.39). Les mains de supporters sont encore chaudes qu’elles vont de nouveau chauffer.

Sur un jeu de puissance Lafrance trouve Gresock plein axe à l’entrée de la zone offensive et le break est concluant, son tir terrasse un Papillon impuissant (53.48 / 6-2 / Gresock ass. Lafrance).

C’est du délire dans la patinoire. L’ultime occasion est bordelaise avec Morin bien servi par Pompei mais Carruth ne flanche pas (56.46).



Rouen remporte un probant succès avec la manière. Si la mise en route fut quelque peu délicate, les deux autres tiers furent largement à l’avantage des rouennais. La prestation des dragons avec l’appui d’un public splendide, dans une patinoire devenue trop petite et indigne d’un club comme Rouen, est en tout point remarquable. Toutes les lignes offensives auront récolté des points, la défensive tout comme le portier auront fait une prestation de haut niveau. La semaine de repos va être la bienvenue afin de recharger des batteries déjà bien entamées pour repartir dans une seconde partie de janvier qui sera copieuse.

