Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Chamonix vs Anglet
7-2
(2-1 2-1 3-0)
Le 16/01/2026
Chamonix
Chamonix  ] Anglet ]
Chamonix surclasse l'Hormadi
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 33ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face à Anglet
 
Chamonix, Hockey Hebdo Photographes © Maxime Richier - Video © Magnus.tv le 18/01/2026 à 10:15
FICHE TECHNIQUE

1690 spectateurs
Arbitres : MM. Bourreau et Goncalves assistés de MM Ugolini et Constantineau
Buts :
Chamonix : ; 10.04 Adam Raska (ass Matt Tugnutt et Santeri Koponen) ; 12.18 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Matt Tugnutt) ; 28.30 Matt Tugnutt (ass Tim Wahlgren et Malo Ville) ; 37.12 Axel Tarabusi (ass Santeri Koponen et Jérémie Penz) ; 47.25 Matt Tugnutt (ass Santeri Koponen et Jérémie Penz) ; 47.36 Adam Raska (ass Stanislav Lopachuk et Jérémie Penz) ; 49.10 Malo Ville (ass Jérémy Fortin et Albin Thyni Johansson)
Anglet : 00.48 Nikita Jevpalovs (ass Matthew Sredl et Alexei Polodyan) ; 20.55 Thomas Suire (ass Baptiste Manciot et Arnaud Faure)
Pénalités
6 minutes contre Chamonix
12 minutes contre Anglet

 
 
 
 
 
 






