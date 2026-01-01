Retour PHOTOS et VIDEO sur la 33ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face à Anglet
Arbitres : MM. Bourreau et Goncalves assistés de MM Ugolini et Constantineau
Buts : Chamonix : ; 10.04 Adam Raska (ass Matt Tugnutt et Santeri Koponen) ; 12.18 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Matt Tugnutt) ; 28.30 Matt Tugnutt (ass Tim Wahlgren et Malo Ville) ; 37.12 Axel Tarabusi (ass Santeri Koponen et Jérémie Penz) ; 47.25 Matt Tugnutt (ass Santeri Koponen et Jérémie Penz) ; 47.36 Adam Raska (ass Stanislav Lopachuk et Jérémie Penz) ; 49.10 Malo Ville (ass Jérémy Fortin et Albin Thyni Johansson) Anglet : 00.48 Nikita Jevpalovs (ass Matthew Sredl et Alexei Polodyan) ; 20.55 Thomas Suire (ass Baptiste Manciot et Arnaud Faure)