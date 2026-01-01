Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Cergy-Pontoise vs Gap 5 - 4 (2-0 0-2 2-2 1-0) Après prolongation Le 20/01/2026 Aren'Ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Cergy s’en sort par un trou de souris face à Gap Alors que la plupart des équipes entament progressivement le dernier quart de la saison régulière tous les matchs deviennent décisifs. Celui entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Rapaces de Gap l’était encore plus. Les franciliens, à la 11ème place avec 29 points en 31 matchs joués, voulaient non seulement accentuer leur avance sur leurs adversaires du soir mais aussi potentiellement revenir sur Anglet et Chamonix, deux autres mal classés à portée de fusil. De la même manière, les haut-alpins, derniers avec 25 points en autant de matchs joués voulaient ne pas se laisser distancer. Finalement, au terme d’un match globalement à la main des Rapaces, les Jokers s’en sortent presque miraculeusement, au mental, dans un scénario plein de rebondissements. La victoire (5-4) obtenue en prolongation leur permet provisoirement de mettre les gapençais à 5 points, de dépasser Anglet et de se positionner à un petit point de Chamonix. Aren'Ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 22/01/2026 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2581 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Maudet et Simon Buts :

Cergy-Pontoise : 12.16 Jake Stella (ass Bobby MacIntyre et Ben Sokay) ; 19.10 Paulin Hostein (ass Ben Sokay et Bobby MacIntyre) ; 56.38 Bobby MacIntyre (ass Patrick Coulombe et Ben Sokay) ; 57.09 Oscar Gustafsson (ass Jake Stella et Nikita Shalei) ; 60.36 Ben Sokay (ass Bobby MacIntyre et Filip Bratt)

Gap : ; 28.12 Dakota Raabe (ass Dimitri Mikrogiannakis et Daniels Murnieks) ; 31.14 Luke Santerno (ass Ryan Gagnon et Dakota Raabe) ; 43.48 Dakota Raabe (ass Luke Santerno et Daniels Murnieks) ; 50.27 Luke Santerno (ass Daniels Murnieks et Dakota Raabe) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 2 minutes contre Gap



Cergy s’en tire bien



Un peu comme en septembre dernier, lors de leur première venue de la saison à l’Aren’ice où ils l’avaient emporté (4-6), les Rapaces, très bien en place, entrent bien dans le match. Ils commencent plutôt fort en confisquant le palet et en obligeant Olivier Richard, lequel garde désormais le but francilien suite à la blessure de Sebastian Ylönen dont la saison est déjà terminée, à être immédiatement vigilant.



Ainsi Daniels Murnieks ne nous fait pas trop lanterner avant de gratifier l’assistance d’une belle occasion (03.30). Plus tard les Jokers parviennent enfin à se monter réellement dangereux par l’intermédiaire de Louis Petit qui, malheureusement pour les verts, perd son duel face à Gaëtan Richard, le portier blanc. Quoi qu’il en soit, Cergy parvient un peu à desserrer l’étreinte de Gap et à placer quelques offensives. Sur l’une d’entre elles, lors d’une bataille pour le puck derrière la cage de G. Richard, Ryan Gagnon est puni pour une projection contre la balustrade (11. 21). Les Rapaces payent cash cette faute car le powerplay de Cergy a beau n’être que 9ème de la ligue avec 20% de pénalités converties, cela s’avère suffisant pour prendre à défaut la boite défensive de Gap, la 8ème de la ligue avec 77,53% des pénalités concédées tuées. Sur une belle action des 2 complices, Bobby MacIntyre et Ben Sokay, le palet n’est pas bien repoussé par les gapençais ce qui profite à Jake Stella lequel marque instantanément de près (1-0, 12.16).

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Les Rapaces ne baissent pas les bras et sont toujours aussi solides dans les contacts. Sur une attaque de Cergy, Tomas Pardo finit le museau sur la glace. Alors que toute l’assistance imagine déjà la deuxième supériorité numérique cergyssoise, les officiels envoient le jeune attaquant en prison pour un plongeon (16.48). Une belle opportunité pour les haut-alpins de rendre la monnaie de leur pèce aux franciliens mais ils n’y parviennent pas. Les statistiques ont parfois la peau dure alors le solide jeu en boxplay francilien, le 2ème plus hermétique de la ligue avec 82,50% des pénalités adverses annihilées, jugule le jeu de puissance gapençais, seulement le 11ème de la ligue avec 16.35% de pénalités bonifiées.



Vraiment dommage pour les Rapaces car en toute fin de tiers les Jokers doublent la mise. Le duo MacIntyre/Sokay fait encore des siennes mais, même si leur belle action ne finit pas au fond, le disque ressort pour le jeune Paulin Hostein lequel, à la bleue, lâche un tir limpide qui surprend G. Richard (2-0, 19.10). Avec cette seconde réalisation personnelle de la saison, le jeune cergyssois place les siens dans une situation plutôt flatteuse tant les gapençais les ont vraiment contrariés durant ce premier vingt.



Gap : 9

Les Rapaces marchent sur les Jokers



Le moins que l’on puisse dire c’est que les haut-alpins n’ont pas lâché le morceau. Ils réaffirment d’emblée leur intention de revenir au score et étouffent complètement les Jokers. Même si ces derniers parviennent à riposter de façon sporadique, notamment sur un joli revers de Pardo (22.30), la maitrise du disque est complètement haut-alpine et nous assistons à un véritable jeu d’attaque défense.



L’organisation défensive des verts a beau être déployée avec beaucoup de rigueur et de solidarité pour préserver O. Richard, c’est de plus en plus compliqué pour Cergy qui finit par craquer avant la mi-tiers. D’abord sur une action de Dimitri Mikrogiannakis, aidé de Murnieks, qui permet à Dakota Raabe d’exploiter de près un rebond du revers (2-1, 28.12). Enfin récompensés par le 9ème but de la saison de l’américain, les Rapaces ne relâchent pas leurs serres sur des Jokers qui ont toutes les peines du monde à ressortir de leur camp. Vincent Melin tente bien de forcer le destin avec un gros lancer mais G. Richard veille au grain.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Les vagues blanches déferlant sur le but francilien, le prévisible finit par se concrétiser. Sur une nouvelle action chaude sur sa cage, O. Richard encaisse le but égalisateur. Raabe et Gagnon sont à l’origine d’un moment de panique sur le but francilien où le portier, à plat ventre et sans crosse, voit Luke Santerno, le top scorer gapençais, convertir l’offrande (2-2, 31.14). Rien ne semble pouvoir enrayer le momentum des visiteurs.



Cergy se bat mais c’est compliqué face à des Rapaces restant bien en place avec leur implacable forecheck aussi sur une incompréhension entre le gardien et son défenseur un palet libre traine devant le but francilien. Il faut un sauvetage de Sokay pour dégager en urgence. Dans le prolongement de cette phase défensive, le canadien est sanctionné pour un « faire trébucher » (32.06). Heureusement pour les cergypontains le jeu en infériorité numérique reste intraitable et la pénalité est tuée. Gap continue à presser jusqu’à la fin du tiers sans trop être mis en danger sauf sur une action de Phileas Perrenoud qui de la droite ne parvient à faire mouche.



Les 2 équipes regagnent le vestiaire dos à dos alors que les Rapaces ont clairement pris l’ascendant.



Gap : 13

Cergy arrache la prolongation



Dès la reprise les Jokers esquissent de nouvelles intentions mais rapidement les Rapaces reprennent leur gros pressing ainsi que les départs rapides quand ils récupèrent les palets sur les tentatives de sorties franciliennes. Dans ces conditions, Teemu Pulkkinen se procure une sacrée opportunité mais O. Richard a le dernier mot. Le gardien cergyssois ne fait que repousser l’échéance car peu après, sur un dégagement bégayé par les Jokers Murnieks et Santerno permettent à Raabe de lancer à la cage, le caoutchouc rebondissant comme sur un bumper de flipper sur l’infortuné Sokay avant de finir au fond du filet (2-3, 43.48).



Grace à ce but casquette, Gap passe devant mais cela provoque aussi quelques réactions de Cergy qui, par séquence, arrive à placer son jeu sans pour autant parvenir à mettre en danger G. Olivier. Les efforts déployés par les Jokers sont encore trop justes pour parvenir à reprendre le dessus et les gapençais frappent à nouveau. Cette fois, c’est à l’occasion d’un engagement offensif gagné par les haut-alpins, lors duquel Santerno hérite de l’objet dans le cercle gauche. Le but du break est marqué d’un tir ras de glace par l’attaquant, la rondelle filant entre les bottes de O. Richard (2-4, 50.27).

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Les affaires de Cergy sont alors bien mal engagées, d’autant que les Rapaces restent toujours dangereux. Les Jokers font néanmoins preuve de caractère et ne baissent pas la tête en plaçant un peu plus de banderilles. Bien leur en a pris car, à moins de 4 minutes de la fin, cette persévérance paye. Sur un tir lointain de Patrick Colombe MacIntyre converti le rebond excentré (3-4, 56.38). Rien n’est fait pour Cergy mais au moins arracher une prolongation redevient possible.



C’est ce qui se produit peu après sur une nouvelle action de Stella. Oscar Gustafsson est à la lutte avec un défenseur entre les cercles et il parvient, à l’énergie, à pivoter et à lâcher un tir ras de glace plein axe qui surprend G. Richard entre les jambières (4-4, 57.09). Avec cette égalisation inespérée Cergy bouscule les certitudes gapençaises.



Pourtant, alors que le plus dur (revenir de nulle part) semble fait, les franciliens se remettent dans l’embarras. Sur un débordement adverse Nikita Shalei ceinture quelque peu son vis-à-vis et doit aller s’acquitter de ses 2 minutes de punition pour ce « retenir » maladroit (57.57). Tout peut s’écrouler lors des 2 dernières minutes mais les Jokers, à l’énergie et poussés par le public, préservent leur but et tuent la pénalité pour s’offrir une prolongation.



Gap : 13

Overtime : Cergy plie l’affaire en deux coups de cuillère à pot



Les mouches avaient elles changées d’ânes, eux seuls le savent, mais ce sont des Jokers qui prennent d’emblée le contrôle du palet au démarrage de l’extra time. Sur la première attaque francilienne, Sokay déborde ses adversaires et tente, en vain, de conclure le match dans un face à face avec le gardien. Pas le temps de regretter cet échec car Gap reperd aussitôt le puck et cette fois Filip Bratt trouve MacIntyre qui redonne la rondelle à Sokay lequel cette fois ajuste G. Richard (5-4, 60.36).



Tirs cadrés : Cergy : 1

Gap : 0

Meilleurs joueurs du match :



Luke Santerno pour les Rapaces



Benjamin Sokay pour les Jokers



Cette victoire un peu tirée par les cheveux fait néanmoins du bien aux Jokers dont la fin de semaine va être bien remplie avec un déplacement chez les Boxers de Bordeaux qui voudront se venger de la lourde défaite subie lors de leur récent passage en Île-de-France.



Les Rapaces peuvent nourrir quelques regrets car même s’ils ne repartent pas bredouilles avec ce point glané, ils pouvaient, sur la prestation du jour légitimement espérer mieux. Il leur faudra encore beaucoup travailler pour espérer faire chuter les Brûleurs de loups de Grenoble lors de leur venue à l’Alp’Arena.

Luke Santerno pour les Rapaces

Benjamin Sokay pour les Jokers

Cette victoire un peu tirée par les cheveux fait néanmoins du bien aux Jokers dont la fin de semaine va être bien remplie avec un déplacement chez les Boxers de Bordeaux qui voudront se venger de la lourde défaite subie lors de leur récent passage en Île-de-France.

Les Rapaces peuvent nourrir quelques regrets car même s'ils ne repartent pas bredouilles avec ce point glané, ils pouvaient, sur la prestation du jour légitimement espérer mieux. Il leur faudra encore beaucoup travailler pour espérer faire chuter les Brûleurs de loups de Grenoble lors de leur venue à l'Alp'Arena.







