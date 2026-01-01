Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Angers vs Nice 5 - 3 (2-1 2-1 1-1) Le 23/01/2026 Angers (IceParc) [ Angers ] [ Nice ] Angers une victoire aux forceps Solides et réalistes, les Ducs d’Angers ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant 5-3 face aux Aigles de Nice, vendredi soir à l’IceParc, lors de la 35e journée de Synerglace Ligue Magnus. Devant 3 586 spectateurs, les Angevins ont su faire la différence grâce à une meilleure efficacité offensive et un power-play décisif, malgré une opposition niçoise accrocheuse jusqu’au bout. Angers (IceParc), Hockey Hebdo GB / © Munin Photographie le 24/01/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Laboulais assistés de MM. Fauvel et Maillard Buts :

Angers : ; 17.56 Orrin Centazzo (ass Matt Prapavessis) ; 18.32 Marius Serer (ass Neil Manning) ; 21.01 Robin Gaborit (ass Orrin Centazzo et Philippe Halley) ; 31.06 Téo Sarliève (ass Romain Gutierrez et Olivier Archambault) ; 56.58 Cody Donaghey (ass Matt Prapavessis)

Nice : 05.15 Loïc Coulaud (ass Teemu Loizeau) ; 39.01 Teemu Loizeau (ass Jules Lefebvre et Jordan Mugnier) ; 45.42 Teemu Loizeau (ass Louis Cirgues) Pénalités 35 minutes dont 5 à Gutierrez et 10 à Llorca et Ritz contre Angers 30 minutes dont 10 à Loizeau et Cirgues contre Nice



Les Ducs d’Angers confirment leur rang face à Nice dans un IceParc en ébullition

Nice, longtemps dans le coup, a payé cher ses nombreuses pénalités face à un power-play angevin chirurgical. Malgré un dernier tiers disputé et une pression finale à six contre cinq, les Aigles repartent d’Angers sans point, mais avec des arguments à faire valoir.



1er tiers-temps : Angers renverse la vapeur

Deuxième du classement avant cette 35e journée, Angers accueillait une formation niçoise solidement installée dans le top 6. Dans une rencontre rythmée et engagée, les Ducs ont rapidement affiché leurs intentions, tout en devant composer avec la vivacité et le réalisme des Aigles. Menés en début de match, les Angevins ont su inverser la tendance grâce à une gestion plus propre des temps forts et une discipline offensive mieux exploitée. Les Aigles frappent les premiers dès la 6e minute par Loïc Coulaud (5:15), bien servi par Teemu Loizeau. Angers réagit en fin de période, profitant d'une supériorité numérique pour égaliser par Orrin Centazzo (17:56), avant de prendre l'avantage quelques secondes plus tard grâce à Marius Serer (18:32). Les Ducs virent en tête après vingt minutes (2-1).



2e tiers-temps : le power-play angevin fait la différence

Angers creuse l’écart dès la reprise par Robin Gaborit (21:01), puis accentue son avance sur une nouvelle supériorité numérique conclue par Teo Sarlieve (31:06). Nice réduit l’écart en fin de période par Teemu Loizeau (39:01), récompensant une séquence plus intense des Aigles. Score après quarante minutes : 4-2 pour Angers.



3e tiers-temps : Nice y croit, Angers conclut





Conclusion

Nice revient à une longueur grâce à un nouveau but de Loizeau en power-play (45:42). Les Aigles poussent, multiplient les tirs, mais Jacob Smith tient bon dans la cage angevine. À trois minutes du terme, Dakota Donaghey libère l’IceParc en inscrivant le cinquième but angevin (56:58). Malgré une tentative en cage vide et une fin de match tendue, le score n’évoluera plus.



Analyse du match Angers confirme sa solidité à domicile et conserve sa deuxième place au classement au terme de cette 35e journée. Nice, malgré une belle combativité et un Teemu Loizeau particulièrement en vue, repart bredouille d’un déplacement pourtant riche en occasions.

La clé de la rencontre réside dans l’efficacité spéciale des Ducs. Avec deux buts inscrits en supériorité numérique, Angers a su capitaliser sur l’indiscipline niçoise (30 minutes de pénalité). À l’inverse, Nice, pourtant dominateur au tir (40 tirs à 35), a manqué de tranchant dans les moments clés.

Jacob Smith, impérial durant soixante minutes, a également pesé lourd dans la balance, notamment lors du troisième tiers. Angers démontre une nouvelle fois sa capacité à gérer les temps faibles et à frapper au bon moment, là où Nice a laissé passer sa chance.



Vidéo des moments forts de la rencontre





Vidéo réalisée par







