1900 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Beaudry assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : 11.48 Malo Ville (ass Stanislav Lopachuk et Albin Thyni Johansson) ; 36.11 Jérémy Fortin (ass Albin Thyni Johansson et Santeri Koponen) ; 41.54 Stanislav Lopachuk (ass Tim Wahlgren et Albin Thyni Johansson)

Amiens : ; 51.46 Kieran Craig (ass Sean Richards et Bastien Maia) Pénalités 10 minutes contre Chamonix 18 minutes contre Amiens



Discipline et réalisme : Chamonix fait plier Amiens et relance la course aux play-offs





Dans une rencontre à fort enjeu entre deux concurrents directs pour la dernière place qualificative en play-offs, Chamonix a fait preuve de sérieux et d’efficacité. Face à une équipe d’Amiens diminuée et plombée par son indiscipline, les Pionniers ont su capitaliser sur leurs temps forts et gérer les moments clés, notamment grâce à un Tom Aubrun impeccable dans la cage.

Amiens, pourtant plus performant aux engagements, n’a jamais réellement trouvé son rythme offensif. En concédant 18 minutes de pénalité, les Gothiques ont passé trop de temps à défendre pour espérer prendre le contrôle de la rencontre. Malgré une réaction en fin de match, les Picards repartent de Haute-Savoie sans point, laissant Chamonix se rapprocher dangereusement au classement.



Crédit Photo © Maxime Richier



Le début de match est équilibré, mais la première infériorité numérique amiénoise va coûter cher. À 11’47, Malo Ville ouvre le score en supériorité numérique, bien servi par Lopachuk et Thyni (1-0). Chamonix impose un jeu discipliné, pendant qu’Amiens peine à installer une pression durable. Les Pionniers virent logiquement en tête à la première pause.



2e tiers : maîtrise chamoniarde

Le deuxième acte est haché par une succession de pénalités, principalement du côté amiénois. Malgré plusieurs situations de jeu spécial, Chamonix reste patient. À 36’11, Jeremy Fortin double la mise à égalité numérique, concrétisant la domination territoriale des locaux (2-0). Amiens résiste tant bien que mal, mais sans véritable danger offensif.



3e tiers : un sursaut insuffisant

Chamonix enfonce le clou dès la reprise par Stanislau Lopachuk à 41’53 (3-0). Les Gothiques réagissent enfin à 51’46 grâce à Kieran Craig, récompensant un sursaut d’orgueil (3-1). Malgré une tentative de pressing final avec la sortie du gardien, Amiens se heurte à un bloc chamoniard bien en place et à un Aubrun impérial jusqu’à la sirène finale.



Crédit Photo © Maxime Richier



Porté par son public et une prestation collective aboutie, Chamonix s’offre un succès précieux dans la lutte pour les play-offs. Avec cette victoire, les Pionniers confirment leur dynamique positive et mettent la pression sur Amiens, désormais sous la menace directe au classement.



Crédit Photo © Maxime Richier



La clé de la rencontre réside clairement dans la discipline. Avec seulement 10 minutes de pénalité contre 18 pour Amiens, Chamonix a su rester maître de ses émotions et exploiter les errances adverses. Comme l’a reconnu Kevin Bergin après la rencontre, les Gothiques ont payé une indiscipline chronique qui a cassé leur rythme et vidé l’équipe de son énergie.

Défensivement solides, réalistes offensivement et bien guidés par un Tom Aubrun impeccable durant 60 minutes, les Pionniers ont livré une prestation mature. À l’inverse, Amiens, malgré un engagement certain et un Craig une nouvelle fois décisif, manque de constance et voit les défaites s’enchaîner. À l’approche du sprint final, la marge d’erreur se réduit dangereusement pour les Gothiques.



Crédit Photo © Maxime Richier

Les moments forts de la rencontre





Vidéo réalisée par







