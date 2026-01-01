Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Bordeaux vs Amiens 5 - 1 (1-0 2-0 2-1) Le 30/01/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Amiens ] Les Boxers maîtrisent Amiens ! Revenus trois jours plus tôt d'un voyage grenoblois achevé par une courte défaite (3-2) malgré une réaction intéressante mais un peu tardive, les Boxers, dans leur patinoire Mériadeck à guichets fermés pour la 14ème fois de la saison, recevaient les Gothiques d'Amiens, toujours en lutte pour valider leur qualification en playoffs. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 31/01/2026 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Damongeot et Thiebault Buts :

Bordeaux : 08.56 Mathieu Pompéi (ass Jules Boscq et Nick Pageau) ; 28.58 Loïk Poudrier (ass Craig Puffer et Jakub Kindl) ; 29.54 Quentin Tomasino (ass Jakub Kindl et Loïk Poudrier) ; 42.18 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Mathieu Pompéi) ; 56.56 William Pelletier (ass Jérémy Beaudry et Tommy Giroux)

Amiens : ; 40.49 Aleksandar Magovac (ass Anthony Beauchamp et Mathieu Mony ) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 31 minutes dont 5+20 à Gibert contre Amiens





Absents Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier – Pierre-Olivier Morin (?)

Absents Amiens : Clément Fouquerel – Kristijan Cepon – Janis Svanenbergs (?) - Zachary Lavigne (forfait de dernière minute)



Le match représentait un réel enjeu pour les deux équipes car en cas de victoire, Bordeaux pouvait espérer se rapprocher de son objectif, à savoir la conservation de la quatrième place actuelle, alors que si Amiens venait à s'imposer en Gironde, comme ce fut le cas fin septembre dernier, les Gothiques pourraient se donner un peu d'air au classement, à sept journées du terme de la saison régulière, mais surtout avant la trêve de Février qui va concerner les Jeux Olympiques. Entre Boxers et Gothiques, que ce soit à Mériadeck ou au Coliséum, les confrontations offrent toujours beaucoup d'intensité et d'engagement. Celle-ci a-t-elle confirmé la rêgle des précédentes ?



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Taran Kozun (Amiens)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Aleksandar Magovac (Amiens)



Pendant approximativement les quatre premières minutes de la rencontre, les deux équipes font rapidement circuler le palet d'une zone à l'autre afin de mettre en place leur jeu offensif mais les occasions devant les cages respectivement gardées par Quentin Papillon et Taran Kozun, son vis-à-vis canadien, se font plutôt rares. Sur une passe venue de la droite, Aina Rambelo, lancé vers la cage des Gothiques, effectue une belle déviation mais celle-ci s'éloigne du cadre (4'38). Un peu plus tard, Quentin Tomasino, au niveau de la ligne bleue, décale Jules Boscq qui tire juste à gauche (6'01). Les Boxers font le siège autour de la cage gardée par Taran Kozun. Les relances des Gothiques ne sont pas non plus simplifiées à cause du gros pressing offensif bordelais sur le porteur du palet. Les visiteurs finissent par réagir avec une séquence bien construite achevée dans l'axe par Sean Richards qui vient se heurter à un énorme réflexe de Quentin Papillon (8'18). Les Boxers vont finalement trouver l'ouverture sur un shoot précis de Mathieu Pompei dévié dans le bon timing par Jules Boscq. Taran Kozun s'incline une première fois (1-0 à 8'56).



Photographe © Laurent Robert

Pour le défenseur bordelais, revenu au club cette semaine après un périple en Finlande, c'est une manière idéale de célébrer son come-back to Mériadeck. Au même instant, Quentin Papillon cède temporairement sa place à Alex Dubeau devant la cage girondine. Peu après la moitié du premier tiers-temps, William Pelletier, parti défier Taran Kozun en face à face, trébuche devant la cage suite à un cinglage de Justin Bergeron. Le défenseur canadien des Gothiques, ancien de l'UQTR, est sanctionné d'une prison et laisse son équipe en infériorité numérique (10'04). Quentin Papillon reprend finalement sa place devant les filets des Boxers alors que le power-play n'offre que deux occasions dangereuses : l'une au crédit de Maxim Lamarche bloquée par Taran Kozun (10'22) et l'autre, sur un tir puissant hors cadre de Jakub Kindl (11'46).

Quelques instants plus tard, au tour des Gothiques d'essayer de mettre du danger au cœur de la défense bordelaise. Sean Richards parvient à décocher un tir bloqué sans problèmes par Quentin Papillon (12'55). Les visiteurs bénéficient d'une nouvelle bonne munition à moins de six minutes de la pause lorsque Bastien Maïa, excentré sur la gauche, enchaîne un tir qui frôle à la fois la mitaine du gardien des Boxers, mais aussi le cadre (14'35). Après une dernière occasion d'Anthony Beauchamp, les Boxers conservent leur petit but d'avance au bout de vingt minutes accrochées et équilibrées.



Tirs BORDEAUX 8 AMIENS 8



2ème période :



Au retour des vestiaires, Amiens repart sur sa bonne dynamique de fin de période précédente. Bastien Maïa (20'22), puis Anthony Beauchamp (21'00) se procurent deux occasions intéressantes mais seule la réussite manque au duo d'attaque picard. Ce coup-ci, Amiens change provisoirement son gardien... Côme Soghomonian remplace Taran Kozun (22'54). William Lemay poursuit la domination de son équipe en ce début de deuxième acte mais il trouve le filet de protection situé au-dessus de la cage des Boxers (23'43). Tout comme Quentin Papillon dans la période précédente, Taran Kozun récupère définitivement sa place devant la cage amiénoise (24'32). Mathieu Pompei s'élance en solitaire pour défier le gardien des Gothiques mais celui-ci a le dernier mot. Arrivé en soutien, William Pelletier ne parvient pas à ajuster sa déviation (24'46).



Photographe © Stéphanie Prévot

Le match augmente en intensité et se durcit au fil des minutes. William Pelletier offre une première supériorité numérique après avoir été pris dans une bagarre (25'24). Au cours du power-play, les Gothiques n'inquiètent pas véritablement la défense bordelaise qui continue de faire preuve de vigilance. En revanche, Gauthier Gibert est rappelé par la patrouille arbitrale pour avoir commis une charge à la tête sur Julien Guillaume. L'attaquant bordelais reprend sa place mais le fautif écope d'une pénalité de match, 5 + 20 minutes (27'04). Le jeune Thomas Boisson prend le rôle de substitut en prison pendant les cinq premières minutes. Les Gothiques vont rapidement payer le prix de cette erreur. Servi par Craig Puffer, Jakub Kindl trouve au bon moment la déviation de son capitaine Loik Poudrier qui double la mise pour les Boxers (2-0 à 28'58). Moins d'une minute plus tard, juste avant la mi-match, sur une remarquable action en one-timer, Quentin Tomasino trompe Taran Kozun à ras de glace (3-0 à 29'53).



En moins d'une minute, Bordeaux creuse l'écart en concrétisant deux fois en supériorité numérique. Il faut attendre les quatre dernières minutes pour voir d'autres occasions de faire évoluer la marque au tableau d'affichage. Craig Puffer manque de peu le cadre en déviant une passe de Loik Poudrier (36'10). Peu après une dernière occasion picarde sur une ogive non cadrée expédiée par William Lemay (37'45), les Boxers monopolisent clairement la moitié de glace des Gothiques mais sans parvenir à aggraver la marque. Au moment d'attaquer la dernière ligne droite de la rencontre, trois buts séparent les deux équipes.



Tirs BORDEAUX 14 AMIENS 6



3ème période :



Le début du dernier tiers-temps est similaire à celui du deuxième. Amiens passe à l'offensive dans les premières secondes et finit par voir ses efforts récompensés. Sur un lancement de jeu entre le défenseur Mathieu Mony et l'attaquant Anthony Beauchamp, le capitaine Aleksandar Magovac lance la révolte en privant Quentin Papillon d'un blanchissage sur un tir à ras de glace légèrement excentré côté droit (3-1 à 40'49).



La suite va pourtant replonger les joueurs de Kévin Bergin dans le doute. Justin Bergeron part une seconde fois en prison après avoir fait trébucher un adversaire (41'54). Et là encore, les Boxers vont se montrer extrêmement efficaces au cours de ce nouveau power-play. Maxim Lamarche et Mathieu Pompei travaillent offensivement puis orientent le jeu vers Jérémy Beaudry. Le tir à mi-distance d'une grande précision du défenseur québécois se loge au fond des filets de Taran Kozun et lui offre son 16ème but de la saison (4-1 à 42'18).



Photographe © Laurent Robert

Quelques instants plus tard, Aina Rambelo trouve la mitaine de Taran Kozun (43'16) alors que Tommy Giroux bute sur la jambière du gardien canadien des Gothiques (45'10). Solides défensivement, les Boxers multiplient les vagues offensives en portant systématiquement un réel danger. Les Gothiques obtiennent ensuite un power-play suite à la faute de Jules Boscq (45'41) mais les deux minutes n'offrent rien de dangereux du côté des visiteurs. Une nouvelle bagarre opposant Mathieu Pompei à Kieran Craig, à gauche de la cage de Taran Kozun, éclate. Les deux joueurs sont sanctionnés d'une prison de deux minutes (50'15). Les Boxers terminent ce match aussi bien qu'ils l'ont entamé. Après avoir marqué leurs trois précédents buts en supériorité numérique, le cinquième de la soirée est bien inscrit à 5 contre 5. Au milieu d'une défense amiénoise bien présente autour de son gardien, Jérémy Beaudry décale Tommy Giroux. L'ancien attaquant des Gothiques offre la dernière réalisation de la soirée à William Pelletier, pour son retour au jeu, qui dévie parfaitement du revers (5-1 à 56'56).



Dans les ultimes secondes, Taran Kozun, le gardien des Gothiques, sauve la maison sur un face à face contre Quentin Tomasino (59'45). Sérieux, solides et très efficaces en power-play, les Boxers décrochent leur treizième succès consécutif à domicile en ayant fait la différence au cours d'un remarquable deuxième tiers-temps. Avec désormais neuf points d'avance sur Marseille, battu à Briançon dans un match fou, les joueurs d'Olivier Dimet se rapprochent à grands pas du verrouillage de la quatrième place. Pour les Gothiques d'Amiens, en revanche, si la huitième position est encore conservée ce soir, derrière, les Pionniers de Chamonix réduisent l'écart à six points.



Tirs BORDEAUX 9 AMIENS 10





Photographe © Stéphanie Prévot



Gardiens

Quentin Papillon 23 arrêts (58'52)

Taran Kozun 25 arrêts (58'22)

Côme Soghomonian 1 arrêt (1'38)



ETOILES DU MATCH

AMIENS : 29 Aleksandar Magovac



BORDEAUX :

1) 8 Jules Boscq

2) 71 Craig Puffer

3) 58 Jérémy Beaudry



Prochain match

Gap / Bordeaux (Vendredi 6 Février 20h Ligue Magnus J38)

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







