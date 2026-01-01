Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Rouen vs Nice 3 - 2 (1-0 1-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 30/01/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] Rouen s’impose en prolongation face Nice Les Dragons sont de retour sur l’île Lacroix après une très belle victoire sur la patinoire des spartiates. Pour ce match Mugnier garde les filets des Rouennais pour préserver Carruth pour l’échéance de dimanche. Shank est devant le filet de Nice pour cette partie. Rouen est toujours privé de Phelan. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 31/01/2026 à 20:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Maillard et Mercier-Landry Buts :

Rouen : 05.40 Chase Gresock (ass Pier-Olivier Roy et Julien Tessier) ; 32.57 Alexandre Lavoie (ass Dylan Yeo et Charles Schmitt) ; 61.00 Simon Lafrance (ass Anthony Rech et Patrick Holway)

Nice : ; 36.51 Samuel Regis (ass Henrik Rommel et Jesper Larinmaa) ; 57.01 Nicolas Ruel (ass Hugo Nogaretto) Pénalités 6 minutes contre Rouen 8 minutes contre Nice



Rouen ouvre le score



Les Rouennais mettent une grosse pression sur la cage de Shank des l’entame du match avec Rech puis Vigners mais le portier niçois est bien en place. Les Dragons tentent de mettre beaucoup de rythme dans ce début de partie avec un grand nombre de tir sur shank.

Photographe : Marine Romain Les Niçois jouent principalement en contre et ne parviennent pas à installer correctement leur jeu en zone offensive. Malgré cela ils mettent beaucoup de palet à la cage mais Mugnier réalise une très bonne partie ce soir et préserve son but.

Les Aigles de Nice finissent par céder sur un tir de loin de Roy qui trouve la déviation de Gresock qui se relève tout juste d’une grosse bataille devant le but (05.40 / 1-0 / Gresock ass Roy et Tessier).

Les Dragons sont proches de mettre un second but après un gros temps fort de Vigners qui sert Gresock mais celui-ci but sur le Rouennais et Rouen s’expose au contre de Johansson mais Mugnier s’interpose.

Simonsen à son tour joue de ces dribbles et fini par trouver un tir dans un angle très fermé une nouvelle fois le portier des Aigles est attentif et garde son équipe dans le match.

Sur la fin de tiers le jeu est plus ouvert et chaque équipe joue en contre d’un côté les niçois font parler la puissance de Johansson qui est très actif dans ce premier tiers et d’autre part les Rouennais jouent sur la vitesse de Perret et Lafrance.

C’est d’ailleurs sur un contre de Lafrance que la défense de Nice se met à la faute et offre un penalty aux Rouennais mais Lafrance a buté sur Shank.



Rouen double la mise



Photographe : Marine Romain Les Rouennais ressortent des vestiaires avec les mêmes intentions qu’en début de partie, Vigners a retrouvé ces jambes de début de saison et est très actif sur son côté.

Le bon rythme de jeu des Dragons est stoppé par l’exclusion de Nesa qui offre une situation de power play aux Aigles.

Après un gros travail préparatoire, Morillon bien placé lance mais bute sur Mugnier une nouvelle fois.

Les Dragons vont disposer deux contre a quelques le secondes d’intervalle le premier est mal négocié entre Lavoie et Simonsen, se dernier passe trop tardivement le palet à Lavoie qui ne parvient pas à le reprendre. Sur le contre suivant, Simonsen est repris irrégulièrement et offre une supériorité aux Dragons.

Le Power Play Rouennais s’installe mais ne parvient pas à trouver une bonne ouverture malgré un très bon travail de Regush.

Les Rouennais prennent moins de tir dans ce second tiers et offrent beaucoup de situation de tir aux niçois mais Mugnier est pour le moment très solide dans son but.

Photographe : Marine Romain Le défenseur Rouennais Holway est proche de nous offrir un magnifique but avec un run solitaire depuis la zone neutre jusqu’au portier avec une magnifique ramasse au sein de la défense ce qui pousse Lefebvre à se mettre à la faute.

Les Dragons vont parfaitement exploiter cette supériorité mais le but viendra à la sortie du banc des pénalités de Lefebvre, Yeo feinte un slap puissant pour trouver la déviation de Lavoie parfaitement placé à droite du gardien. (32.57 / 2-0 / Lavoie ass Yeo et Schmitt).

Les Aigles de Nice tente de réagir immédiatement avec une situation très chaude sur le but de Mugnier mais celui-ci fini par geler le palet.

L’intensité monte de la part des Niçois et Yeo fini par se mettre à la faute pour un coup de coude de frustration suite à une précédente faute qu’il estime non sifflé à son encontre.

Les Niçois dispose donc d’une belle opportunité de revenir au score dans la partie et après une bonne circulation du palet,

Les Niçois sont bien revenus dans le match après le second but des Dragons et sont devant au nombre de tir dans ce tiers.



Les Niçois s’offrent un point



Le dernier tiers est beaucoup moins intense que les deux premiers. Les Dragons semble avoir lever le pied et offrent de nombreuse situation de tir aux Niçois qui de leur côté poussent pour revenir au score.

Les Dragons parviennent à avoir le palet mais ne se montre pas dangereux sur le but de Shank à l’exception d’un tri de Vigners du revers qui s’écrase sur la barre.

Photographe : Marine Romain A l’inverse les Niçois mettent du rythme et se retrouvent très souvent en situation de tir. Johansson est proche de trouver l’ouverture sur une perte de palet des Dragons en zone défensive mais Mugnier s’interpose en deux temps et maintien son équipe devant.

Puis s’est au tour de Loizeau de se retrouver seul au centre de la zone offensive pour un tir puissant parfaitement capté par Mugnier de la mitaine.

On sent les Dragons dans la difficulté et les Niçois poussent de nouveau avec une très belle entrée en zone de Ruel côté banc qui profite d’un moment d’égarement de la défense pour lancer à la cage d’un tir puissant qui vient se loger en lucarne au premier poteau, Mugnier ne parvient pas à s’interposer. Nice revient à égalité dans le money time. (57.00 / 2-2 / Ruel ass Nogaretto).

Les Dragons vont tenter de réagir dans les 3 dernières minutes avec une vraie envie de scorer mais Shank parvient à préserver le score pour offrir 1 point à son équipe.



Lafrance offre la victoire à Rouen



La prolongation va être de courte durée sur le second changement de ligne de Rouen Rech est trouvé par Holway en profondeur, puis sert Lafrance parfaitement décalé qui feinte le portier pour le contourné et scorer en cage vide (61.00 / 3-2 / Lafrance ass Rech et Holway)

