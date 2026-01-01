Les Gothiques font tomber le Duc et stoppent l’hémorragie



Photographe © Nicolas Leleu Opposés à un Angers toujours en course pour les premières places, les Gothiques savaient que la tâche serait ardue. Privés de plusieurs éléments majeurs, les Amiénois ont pourtant livré une prestation pleine de maîtrise et de solidarité. Dominés territorialement mais cliniques sur leurs occasions, ils ont su faire la différence grâce à l’efficacité de leurs unités spéciales et à une défense disciplinée jusqu’aux dernières secondes, mettant fin à une série noire de six défaites consécutives. Premier tiers-temps : réalisme amiénois Dans un Coliseum marqué par le silence du kop pendant vingt minutes, Angers prenait logiquement l’initiative du jeu. Les Ducs monopolisaient le palet et forçaient Amiens à défendre bas. Mais sur l’une de leurs rares incursions offensives, les Gothiques frappaient les premiers : bien lancé en contre par Gibert, Zachary Lavigne ajustait Smith à 7’08 (1-0). Solides en infériorité numérique après la pénalité de Gauffriau, les Amiénois conservaient leur avance au terme d’un premier acte dominé mais stérile côté angevin.



Deuxième tiers-temps : Craig maintient Amiens en vie

Dès la reprise, Angers trouvait enfin l’ouverture sur un tir lointain d’Hervé (24’35). Les Ducs accentuaient leur emprise et prenaient l’avantage par Gutierrez (35’12), récompensant une domination plus nette. Alors que la période semblait tourner en faveur des visiteurs, un tournant survenait dans les toutes dernières secondes : en supériorité numérique, Kieran Craig profitait d’un service parfait de Maïa pour égaliser à cinq secondes de la sirène (39’55). Un but psychologiquement capital.



Troisième tiers-temps : les unités spéciales font la différence

Photographe © Nicolas Leleu Revenus à 2-2, les Gothiques abordaient le dernier tiers avec ambition malgré un faible total de tirs. Sérieux en infériorité numérique, ils résistaient aux tentatives angevines avant d’obtenir un powerplay décisif. À la 52’40, Craig, encore lui, déviait le palet pour inscrire un doublé et donner l’avantage à Amiens (3-2). La fin de match était tendue, Angers poussant fort, cage vide dans la dernière minute. Mais les Picards tenaient bon et validaient une victoire précieuse. Conclusion



Photographe © Nicolas Leleu Face à l’une des meilleures équipes du championnat, Amiens a su se montrer constant, discipliné et terriblement efficace. Cette victoire (3-2) met un terme à une série de six revers consécutifs et permet aux Gothiques de se relancer avant la trêve, tout en confortant leur 8ᵉ place au classement. Analyse Au-delà du score, ce succès s’explique par la maîtrise des unités spéciales : deux buts inscrits en supériorité numérique et des infériorités parfaitement gérées. Kieran Craig, auteur d’un doublé, a une nouvelle fois démontré son importance dans les moments clés. Défensivement, malgré la pression angevine et un volume de tirs largement en faveur des Ducs (23 à 13), les Gothiques ont su rester compacts et solidaires autour de Taran Kozun. Une victoire référence, tant sur le plan comptable que mental, face à un adversaire du Top 3.

