Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Angers vs Gap
5-2
(1-1 3-1 1-0)
Le 26/02/2026
Ice Park d'Angers
Angers  ] Gap  ]
Victoire d'Angers face à Gap
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 39ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Angers s'imposer 5-2 face à Gap.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie le 01/03/2026 à 08:09
FICHE TECHNIQUE

5386 spectateurs
Arbitres : MM. Furet et Herrault assistés de MM. Fonteneau et Thiebault
Buts :
Angers : 00.59 Olivier Archambault (ass Romain Gutierrez et Vincent Llorca) ; 20.53 Olivier Archambault (ass Romain Gutierrez et Daniel Viksten) ; 22.16 Jonathan Charbonneau (ass Robin Gaborit et Lucien Onno) ; 37.13 Téo Sarliève (ass Jordan Herve) ; 53.13 Téo Sarliève (ass Neil Manning et Noa Besson)
Gap : ; 04.49 Radim Matus (ass Chad Langlais et Bohdan Panasenko) ; 23.24 Radim Matus (ass Luke Santerno et Chad Langlais)
Pénalités
8 minutes contre Angers
4 minutes contre Gap


 
 
 
 
 
 

Angers VS Gap
5 - 2


Vidéo réalisée par
 
 
 
 
