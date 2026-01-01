Arbitres : MM. Furet et Herrault assistés de MM. Fonteneau et Thiebault
Buts : Angers : 00.59 Olivier Archambault (ass Romain Gutierrez et Vincent Llorca) ; 20.53 Olivier Archambault (ass Romain Gutierrez et Daniel Viksten) ; 22.16 Jonathan Charbonneau (ass Robin Gaborit et Lucien Onno) ; 37.13 Téo Sarliève (ass Jordan Herve) ; 53.13 Téo Sarliève (ass Neil Manning et Noa Besson) Gap : ; 04.49 Radim Matus (ass Chad Langlais et Bohdan Panasenko) ; 23.24 Radim Matus (ass Luke Santerno et Chad Langlais)