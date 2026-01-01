Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Chamonix vs Bordeaux

5 - 1 (1-0 0-1 4-0) Le 19/02/2026 Chamonix [ Chamonix ] [ Bordeaux ]

Les pionniers s'imposent face aux Boxers

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 39ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face à Bordeaux

Chamonix, Hockey Hebdo Maxime Richier le 20/02/2026 à 18:00

FICHE TECHNIQUE



1900 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : 03.20 Jérémy Fortin (ass Albin Thyni Johansson et Tim Wahlgren) ; 48.25 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Santeri Koponen) ; 49.13 Saku Kivinen (ass Adam Raska et Matt Tugnutt) ; 53.57 Matt Tugnutt (ass Saku Kivinen et Santeri Koponen) ; 55.16 Stanislav Lopachuk (ass Malo Ville et Tim Wahlgren)

Bordeaux : ; 27.48 Tommy Giroux (ass Mathieu Pompéi et Pierre-Olivier Morin) Pénalités 14 minutes contre Chamonix 32 minutes dont 10 à Leborgne et Pompei contre Bordeaux





