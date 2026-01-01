 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Chamonix vs Bordeaux
5-1
(1-0 0-1 4-0)
Le 19/02/2026
Chamonix
Les pionniers s'imposent face aux Boxers
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 39ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face à Bordeaux
 
Chamonix, Hockey Hebdo Maxime Richier le 20/02/2026 à 18:00
FICHE TECHNIQUE

1900 spectateurs
Arbitres : MM. Goncalves et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Creux-Beaugiraud
Buts :
Chamonix : 03.20 Jérémy Fortin (ass Albin Thyni Johansson et Tim Wahlgren) ; 48.25 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Santeri Koponen) ; 49.13 Saku Kivinen (ass Adam Raska et Matt Tugnutt) ; 53.57 Matt Tugnutt (ass Saku Kivinen et Santeri Koponen) ; 55.16 Stanislav Lopachuk (ass Malo Ville et Tim Wahlgren)
Bordeaux : ; 27.48 Tommy Giroux (ass Mathieu Pompéi et Pierre-Olivier Morin)
Pénalités
14 minutes contre Chamonix
32 minutes dont 10 à Leborgne et Pompei contre Bordeaux

 
 
 
