Retour PHOTOS et VIDEO sur la 39ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu Chamonix s'imposer à domicile face à Bordeaux
Arbitres : MM. Goncalves et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Creux-Beaugiraud
Buts : Chamonix : 03.20 Jérémy Fortin (ass Albin Thyni Johansson et Tim Wahlgren) ; 48.25 Tim Wahlgren (ass Malo Ville et Santeri Koponen) ; 49.13 Saku Kivinen (ass Adam Raska et Matt Tugnutt) ; 53.57 Matt Tugnutt (ass Saku Kivinen et Santeri Koponen) ; 55.16 Stanislav Lopachuk (ass Malo Ville et Tim Wahlgren) Bordeaux : ; 27.48 Tommy Giroux (ass Mathieu Pompéi et Pierre-Olivier Morin)
Pénalités
14 minutes contre Chamonix
32 minutes dont 10 à Leborgne et Pompei contre Bordeaux