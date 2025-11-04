Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Rouen vs Marseille 4 - 1 (3-0 0-1 1-0) Le 19/09/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Marseille ] LM : Un troisième succès pour les dragons. Ce sont les spartiates de Marseille qui viennent défier les dragons sur leur glaçon avec le ferme intention de repartir vainqueur. Au début de cette rencontre les deux formations totalisaient deux succès, un seul après allait rester invaincu. Si du côté marseillais seul Da Costa faisait défaut, les absences rouennaises sont plus nombreuses. Phelan (suspendu), Tessier (malade) et Vigners (personnel) n’était pas sur le glaçon. C’est donc Avonde et le jeune Lechevallier qui complétaient l’effectif. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 20/09/2025 à 20:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Cregut assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Rouen : 09.54 Chase Gresock (ass Charles Schmitt et Dylan Yeo) ; 12.01 Loïc Lamperier (ass Michael Regush et Florian Chakiachvili) ; 16.44 Anthony Rech (ass Tomas Simonsen et Patrick Holway) ; 58.44 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili)

Marseille : ; 32.31 Kim Stromberg (ass Alexandre Lavoie et Albin Lindgren) Pénalités 8 minutes contre Rouen 4 minutes contre Marseille



Rouen impressionnant.



Dès le palet sur la glace, Rouen investit la zone défensive des spartiates, la pendule n’a pas encore fait un tour que Gresock au premier poteau, bien servi par Bouraman côté droit donnait déjà des sueurs froides à Kasik (00.48).

Photographe : Marine Romain Les occasions rouennaises déferlent et il faut toute la vista de Kasik pour mettre en échec Chakiachvili (02.45), Lamperier et Regush (03.01). Marseille acculé dans sa zone va enfin sortir et adresse son premier tir par Lavoie que Carruth bloque sans soucis (04.28). Rouen poursuit son pressing et en quasiment tout le temps en possession du puck.

Yéo sonne une nouvelle occasion mais Kasik toujours là (09.29). Le portier marseillais ne pourra rien faire sur le numéro de solo de Gresock.

Il récupère le palet coté doit dans le rond d’engagement passe derrière la cage, poursuit dans le rond d’engagement gauche, revient dans l’axe puis de nouveau sur la droite et dans un trou de souris trompe Kasik imparablement. Du travail d’artiste (09.54 / 1-0 / Gresock ass. Schmitt et Yeo).

Marseille sous pression se met à la faute. Il ne faut que 30 secondes aux dragons pour faire mouche.

Photographe : Marine Romain Le jeu de puissance est installé, Regush à la manœuvre, trouve Lamperier au poteau droit, fixe Kasik et lui glisse la rondelle entre les jambières (12.01 / 2-0 / Lamperier ass. Regush et Gresock).

Il faut une faute rouennaise pour que Marseille s’incruste dans la zone défensive des normands. Le jeu de puissance ne sera guère fructueux puisque seul Dufek ne mettra Carruth en difficulté en déviant le palet de la crosse (15.36).

Revenu à égalité en nombre de joueurs, Rouen va punir Marseille de son inefficacité en jeu de puissance.

Simonsen et Holway attire toute la défense marseillaise sur la droite ce qui laisse absolument seul Rech côté gauche qui ne se fait pas prier pour ajuster Kasik (16.44 / 3-0 / Rech assisté Simonsen et Holway).

Bouraman en fin de tiers sera proche du 4-0 mais dans un réflexe Kasik sauve les siens (17.17).



Un tiers outrageusement dominé par les dragons face de bien piètres visiteurs surement pas descendus du bus. Le repos va faire du bien pour Rouen de récupérer et pour Marseille de se remettre dans la partie.



Rouen punit, Marseille score.



Le repos a, comme pressentit, fait du bien aux marseillais qui rentre sur le glaçon avec de bien meilleurs intentions, il ne pouvait pas faire plus mal qu’au premier. Sur l’engagement Dair gagne le palet et shoot sur Carruth qui bloque (20.05). Le jeu devient alerte et le palet va d’un camp à l’autre. Lafrance intercepte un palet en zone offensive et cherche la lucarne droite mais le filet tremble du mauvais côté (21.20).

Puis c’est Welsh qui déborde sur la droite et trouve Nsonsa dans le slot mais Carruth intervient (21.49). Marseille bien plus en jambe offre un bien meilleur spectacle ce qui pour le public plus agréable.

Photographe : Marine Romain Rouen réplique à Marseille et Marseille réplique à Rouen et se sont les gardiens qui font le show. Holway met Kasik en difficulté par un gros tir (28.55) puis c’est Petersson à la bleue oblige Carruth à intervenir de sa crosse (31.01).

Cette fois c’est Rouen qui est pris par la patrouille et Dufek en profite par un gros tir sur lequel Roy se sacrifie en se couchant et écope de deux minutes pour retard de jeu (32.13). Il n’en fallait pas plus aux spartiates pour revenir dans la course.

Le 5 contre trois en bien exécuté et c’est Stromberg qui est trouvé par Lavoie, seul dans le slot, qui ne laisse aucune chance à Carruth (32.31 / 3-1 / Stromberg ass. Lavoie et Lindgren).

Rouen accumule les pénalités ce qui met la défensive normande à rude épreuve. Bouvet (33.41), Ruusu (37.00) et Dufek (39.31) seront mis en échec par le mur Carruth.



Un tiers bien plus équilibré qui nous aura fructifié de beaux mouvements et de beaux arrêts des deux portiers. Marseille par un double jeu de puissance aura eu raison de la défensive rouennaise.



Rouen conclue.



Marseille poursuit sur sa lancée du second tiers et se montre dangereux par Thompson qui part en break son tir est dévié par le casque de Carruth (41.11). Le cerbère jaune et noir gagne un nouveau duel face à Petersson (43.15). Rouen en ce début de tiers souffre quelque peu, surement dû à un effectif amoindrit et aussi à un petit virus qui touche l’effectif du coach Mallette.

Photographe : Marine Romain Un sursaut des dragons sur une grosse séquence de jeu voit Holway à la finition par un puissant tir que Kasik repousse non sans mal (46.46). L’orage passé Marseille reprend le contrôle du palet et pousse fort mais la défensive rouennaise fait front et se montre particulière solidaire. Marseille bien que maître du palet n’arrive pas à se mettre idéalement en position pour faire mouche.

A l’exception de Welsh d’un gros tir (51.25) et puis Nsonsa d’un tir vicieux (52.40) qui se heurte à Carruth. Rouen voit un répit par le biais d’un jeu de puissance mais celui ne sera guère convainquant. On arrive dans les derrières minutes et moment que choisit coach Tardif pour sortir Kasik (58.08).

Ce genre de situation est rarement fructueuse et ça sera le cas.

Lamperier dans sa propre zone défensive hérite du palet et envoi celui dans la cage complètement déserte (58.44 / 4-1 / Lamperier ass. Chakiachvili).



Rouen remporte un précieux succès non sans difficulté. Si Rouen aura dominé le premier tiers, le second aura été bien plus équilibré et le dernier à l’avantage des visiteurs. Un troisième succès donc en trois rencontres qui permet aux dragons de rester en tête du classement à égalité avec Angers qui sera le prochain match des normands. Rouen avec un mur devant son filet, une défensive accrocheuse et vaillante et une attaque, bien que décimée, à la hauteur des attentes, a su par son jeu agréable mettre la formation marseillaise à trois points.



