Arbitres : MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Barthe Buts :

Bordeaux : ; 23.31 Aina Benjamin Rambelo (ass Jérémy Beaudry) ; 39.17 Pierre-Olivier Morin (ass Kévin Dusseau et Nick Pageau)

Angers : 08.52 Cody Donaghey (ass Jordan Herve) ; 18.37 Téo Sarliève (ass Neil Manning et Jordan Herve) ; 26.14 Robin Gaborit (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey) ; 59.53 Jonathan Charbonneau (ass Orrin Centazzo) Pénalités 28 minutes dont 10 à Kindl et Pompei contre Bordeaux 10 minutes contre Angers



Absents Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier (prêté à Tours, licence bleue) – Alex Dubeau

Absents Angers : Matthew O'Connor – Ethan Cap – Matt Prapavessis – Philippe Halley – Kale Kerbashian – Nicolas Ritz – Sami Tavernier



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Jacob Smith (Angers)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Robin Gaborit (Angers)



Alors que le match n'a démarré que depuis trente petites secondes, Tommy Giroux s'offre le premier tir et permet à Jacob Smith de montrer tout son talent (0'30). Les deux équipes, bien organisées dans leur moitié de glace, laissent peu de place aux offensives, ce qui ne facilite pas les possibilités de tirs au cours des premiers instants. Cependant, les Ducs réagissent après un peu moins de trois minutes suite à une occasion de Noa Besson interrompue par une solide intervention de Quentin Papillon (2'44). Le match peine à trouver son rythme même si chacune des deux formations a envie de bien faire avec les armes à sa disposition. Cédric Di Dio Balsamo, excentré sur la gauche, manque le cadre, récupère le palet, se positionne à droite et enchaîne un deuxième tir bloqué par Quentin Papillon. Au même instant, les Ducs bénéficient d'un premier power-play car Jules Boscq, coupable d'avoir accroché un adversaire, est envoyé en prison (8'47). Cette supériorité numérique est bouclée en temps record par les visiteurs car Jordan Hervé trouve Dakota Donaghey dans l'axe. Le tir à ras de terre du défenseur angevin surprend Quentin Papillon (0-1 à 8'52).



Photographe © Stéphanie Prévot

En guise de réaction, le capitaine des Boxers Loik Poudrier décoche un gros tir devant la cage qui passe juste à droite (10'07). Quelques instants plus tard, au tour des bordelais de bénéficier d'un power-play car Lucien Onno, engagé dans une bagarre, se dirige en prison (12'05).

Les Boxers ne vont pas connaître la même réussite que leurs adversaires dans cet exercice et n'obtiennent qu'un tir de Maxim Lamarche qui passe au-dessus (12'45). La domination des Ducs s'intensifie dans les trois dernières minutes... Olivier Archambault récupère le palet près de la cage et pense battre Quentin Papillon mais son tir rebondit sur la transversale (17'20). À 1'23 de la pause, Jordan Hervé envoie une passe en profondeur vers Téo Sarliève. Avec un maximum de lucidité et une remarquable conduite du palet, le jeune attaquant donne le break aux Ducs en remportant son face à face (0-2 à 18'37).



Le premier acte du match s'achève réellement après un moment de dureté mettant aux prises Neil Manning à Jakub Kindl. Les deux joueurs écopent de deux minutes après ce fait de jeu, mais ce n'est pas tout. Le défenseur tchèque des Boxers n'en reste pas là et s'en prend légèrement à l'arbitre... Dix minutes supplémentaires d'attitude antisportive sont données à Jakub Kindl qui sort directement de la glace pour rejoindre les vestiaires, totalement furieux et presque incontrôlable. Loïc Farnier endosse le rôle de substitut en prison (18'53). Au terme des vingt premières minutes, Angers a concrétisé sa domination et compte assez logiquement deux longueurs d'avance.



Tirs BORDEAUX 3 ANGERS 9



2ème période :



Remonter un handicap de deux buts face à une équipe angevine déj très solide et qui joue bien le coup tactiquement, ne sera pas simple à réaliser. Néanmoins, au cours de ce deuxième tiers, il va y avoir un vrai regain d'énergie du côté des Boxers. Cela commence avec un bon tir de Julien Guillaume repoussé de l'épaule par Jacob Smith (23'20). Sur l'action qui suit, les joueurs d'Olivier Dimet trouvent les solutions pour revenir dans la partie. Jérémy Beaudry décoche un tir depuis le côté droit, bien suivi par Aina Rambelo qui prend le temps de récupérer un palet mal relancé pour marquer sans opposition dans le coin opposé des filets de Jacob Smith (1-2 à 23'31).



Mais pour les Boxers, sur les rares tentatives qui vont suivre, l'efficacité va à nouveau manquer. Une situation dont les Ducs tirent pleinement profit car Jonathan Charbonneau puis Dakota Donaghey mettent à contribution Quentin Papillon, auteur d'un incroyable sauvetage... Mais, sur le tir placé légèrement au-dessus de lui signé Robin Gaborit, il s'incline pour la troisième fois de la soirée (1-3 à 26'13).



Photographe © Stéphanie Prévot

Les occasions s'enchaînent aussi souvent que possible avec une passe de Tommy Giroux pour Mathieu Pompei qui manque le cadre par la gauche (27'30), ou encore une déviation de Loik Poudrier bloquée par Jacob Smith (28'06).



Peu après la mi-match, Téo Sarliève rejoint Neil Manning en prison (31'11). Le défenseur canadien des Ducs, averti précédemment, s'est retrouvé impliqué dans une bagarre avec Baptiste Bruche. Quelques minutes plus tard, Quentin Papillon remporte son face à face devant Daniel Viksten (34'46). Légèrement dominateurs (12 tirs contre 9), les Boxers reviennent au score à moins de cinquante secondes de la pause. Placé devant la cage, Pierre-Olivier Morin dévie une tentative de Nick Pageau et glisse le palet au fond des filets de Jacob Smith, qui ne peut que constater les dégâts (2-3 à 39'17).



Alors qu'il ne reste plus que vingt minutes rêglementaires, les Boxers réduisent l'écart de moitié au tableau d'affichage, mais les Ducs virent toujours en tête.



Tirs BORDEAUX 12 ANGERS 9



3ème période :



Dès le début du troisième acte, les joueurs de Jonathan Paredes monopolisent la moitié de glace girondine. Sur le côté gauche, Orrin Centazzo accélère sur le côté gauche et tire dans le petit filet (41'30). Moins d'une minute plus tard, Olivier Archambault décale parfaitement Jere Rouhiainen sur la gauche. Le tir de l'ancien défenseur des BDL de Grenoble est bloqué par Quentin Papillon (42'16). Le match se poursuit mais reste dans un faux rythme...



Photographe © Stéphanie Prévot

Il faut patienter environ sept minutes pour voir une nouvelle offensive d'envergure, bien évidemment au crédit des Ducs. Orrin Centazzo trouve Jonathan Charbonneau. Face au Top scoreur angevin, Quentin Papillon intervient (49'15). Face à une formation bordelaise, en difficultés, qui n'arrive pas à réagir, les Ducs multiplient les phases offensives afin de valider définitivement les trois points qu'ils sont venus chercher en Gironde. Téo Sarliève trouve d'abord la jambière du gardien des Boxers (50'39), puis la mitaine de ce dernier (52'55). Après le temps mort pris par Olivier Dimet (59'53) qui n'a pas permis à ses joueurs d'arracher la prolongation, les Boxers encaissent un dernier but, en cage vide, sur un tir venu de la droite signé Jonathan Charbonneau. Le Top scoreur des Ducs inscrit son neuvième but de la saison et scelle définitivement le sort des Boxers (2-4 à 59'53).



Comme si cela ne suffisait pas, Mathieu Pompei reçoit dix minutes de pénalité pour une attitude antisportive. Les Boxers s'inclinent à Mériadeck au bout d'une soirée à oublier. Avant le déplacement de vendredi, plusieurs éléments de la copie rendue hier soir seront à revoir. Bordeaux ne possède plus que cinq points d'avance sur Marseille, dans la lutte à distance pour la quatrième place.



Tirs BORDEAUX 6 ANGERS 10





Gardiens

Quentin Papillon 24 arrêts (59'08)

Jacob Smith 19 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ANGERS : 44 Dakota Donaghey



BORDEAUX :

1) 91 Pierre-Olivier Morin

2) 19 Mathieu Pompei

3) 76 Aina Rambelo



Prochain match

Anglet / Bordeaux (Vendredi 27 Février 20h30 Ligue Magnus J41)



