Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Nice vs Chamonix 4 - 2 (0-0 2-2 2-0) Le 24/02/2026 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Chamonix ] Les Aigles renversent Chamonix à Jean-Bouin Les Aigles de Nice se sont imposés face aux Pionniers de Chamonix (4-2) au terme d'une rencontre engagée et longtemps indécise mardi soir à Jean-Bouin. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 26/02/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1135 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Robert Buts :

Nice : ; 37.34 Jordan Mugnier (ass Loïc Coulaud et Teemu Loizeau) ; 39.41 Jordan Mugnier (ass Hugo Nogaretto et Jesper Larinmaa) ; 43.26 Henrik Rommel (ass Hugo Nogaretto et Nicholas Cherkowski) ; 58.57 Teemu Loizeau (ass Jesper Larinmaa et Samuel Regis)

Chamonix : 20.38 Santeri Koponen (ass Isak Pantzare et Malo Ville) ; 23.07 Malo Ville (ass Stanislav Lopachuk et Tim Wahlgren) Pénalités 8 minutes contre Nice 10 minutes contre Chamonix



Le premier tiers, équilibré, voit les deux formations se neutraliser malgré plusieurs situations de part et d'autre et de bonnes interventions des gardiens. Il faut attendre le début du deuxième acte pour voir Chamonix ouvrir la marque par Koponen, rapidement suivi d'un second but signé Malo Ville, permettant aux visiteurs de prendre une avance de deux longueurs.



Photographe © Patrick Giaume

Nice hausse alors le rythme et est récompensé en fin de période. Jordan Mugnier réduit d'abord l'écart avant d'égaliser en supériorité numérique quelques minutes plus tard, relançant totalement la rencontre avant le deuxième entracte (2-2).



Photographe © Patrick Giaume

Dans le troisième tiers, les Aigles poursuivent leurs efforts et prennent l'avantage grâce à Rommel en jeu de puissance. Solides défensivement dans les dernières minutes, les Niçois scellent définitivement leur succès par Loizeau en cage vide.



Menés mais combatifs, les Aigles signent un succès important à domicile face à une équipe chamoniarde accrocheuse.

Photographe © Patrick Giaume Photographe © Patrick Giaume

