Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Nice vs Cergy-Pontoise 4 - 3 (0-0 0-2 3-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 27/02/2026 Patinoire Jean Bouin de Nice

Nice – Cergy : Un comeback renversant & Vidéo Menés de trois buts à dix minutes du terme, les Aigles de Nice ont réalisé une remontée spectaculaire face à Cergy pour finalement s'imposer aux tirs au but, au terme d'une rencontre riche en émotions.

Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini - Video © Magnus.tv le 28/02/2026 à 11:30

FICHE TECHNIQUE



1162 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Goncalves assistés de MM. Simon et Mercier-Landry Buts :

Nice : ; 51.38 Nicolas Ruel (ass Mathieu Desgagnés) ; 52.04 Jesper Larinmaa (ass Nicholas Cherkowski et Hugo Nogaretto) ; 59.36 Henrik Rommel (ass Samuel Regis et Nicholas Cherkowski) ; 65.00 Nicholas Cherkowski

Cergy-Pontoise : 32.41 Oscar Gustafsson (ass Filip Bratt et Patrick Coulombe) ; 34.57 Oscar Gustafsson (ass Jake Stella et Bobby MacIntyre) ; 42.11 Phileas Perrenoud (ass Arthur Hostein) Pénalités 8 minutes contre Nice 6 minutes contre Cergy-Pontoise Tout s’emballe dans le deuxième tiers



Après un premier tiers relativement équilibré (9 tirs à 8), Cergy ne parvient pas à profiter d’un jeu de puissance obtenu dès la 6ᵉ minute. La rencontre bascule finalement au cœur du deuxième acte.



Depuis le côté gauche, Bratt repique dans l’axe et déclenche un tir dévié permettant à Gustafsson de reprendre opportunément. Masqué, Alexis Shank ne peut intervenir (0-1, 32ᵉ). Dans la foulée, le Suédois s’offre un doublé, bien servi par Stella après une relance rapide initiée par Macintyre (0-2, 34ᵉ).



Pris de court, les Aigles se heurtent ensuite à un excellent Sabol, solide dans la cage francilienne.



Dix dernières minutes complètement folles



Au retour des vestiaires, Cergy accentue encore son avance. Sous la pression d’Hostein, une relance niçoise mal négociée profite à Perrenoud, qui marque en première intention malgré une tentative d’arrêt de Shank (0-3, 42ᵉ).



Touchés mais loin d’abdiquer, les Niçois vont alors renverser la rencontre avec caractère.

Le capitaine Nicolas Ruel sonne la révolte en déviant un tir de Régis (1-3, 51ᵉ). Une minute plus tard, le Top Scorer Larinmaa redonne espoir à Jean-Bouin après un but validé vidéo à l’appui malgré une possible gêne sur le gardien (2-3, 52ᵉ).



Nice pousse, multiplie les offensives et sort son gardien dans les dernières minutes. Le pari s’avère gagnant : oublié côté opposé, Rommel égalise à trente secondes du terme et fait exploser Jean-Bouin (3-3, 59ᵉ).

Les tirs au but pour départager les deux équipes



La prolongation reste fermée et la décision se fait lors de la séance de tirs au but. Alexis Shank se montre impérial en repoussant toutes les tentatives cergyssoises, tandis que Nicholas Cherkowski inscrit l’unique réussite niçoise.



Grâce à ce succès au caractère, les Aigles récupèrent la 5ᵉ place du classement, tandis que Cergy peut nourrir de sérieux regrets dans la course au maintien.



