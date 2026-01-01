Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Rouen vs Gap 10 - 2 (3-0 3-0 4-2) Le 27/02/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] Un festival offensif des Rouennais. Les Dragons retrouvent Gap ce soir sur l’île Lacroix après une victoire dans le derby des plaines quelques jours plus tôt. Si Rouen remporte ce match ils sont assurés de finir premier de la saison régulière et ainsi obtenir l’avantage de la glace sur l’ensemble des séries. Les Dragons sont toujours privés de Tessier et Chakiachvili. Les Gapençais sont dans une situation délicate actuellement et occupe la dernière place du classement, la soirée risque d’être difficile pour l’équipe de Luciano dans une patinoire de nouveau à guichet fermés. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 28/02/2026 à 21:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de MM. Maudet et Thiebault Buts :

Rouen : 01.22 Alexandre Lavoie (ass Tomas Simonsen et Simon Lafrance) ; 16.32 Chase Gresock (ass Robin Colomban et Tommy Perret) ; 17.02 Michael Regush (ass Anthony Rech et Chase Gresock) ; 23.36 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Patrick Holway) ; 25.57 Chase Gresock (ass Anthony Rech et Loïc Lamperier) ; 31.03 Pier-Olivier Roy (ass Robin Colomban et Tommy Perret) ; 47.04 Michael Regush (ass Anthony Rech et Chase Gresock) ; 51.00 Charles Schmitt (ass Anthony Rech et Michael Regush) ; 53.59 Pier-Olivier Roy (ass Robin Colomban et Gutav Bouramman) ; 59.07 Charles Schmitt (ass Michael Regush et Anthony Rech)

Gap : ; 56.29 Dakota Raabe (ass Bohdan Panasenko et Daniel Takkunen) ; 56.53 Radim Matus (ass Bohdan Panasenko et Dakota Raabe) Pénalités 4 minutes contre Rouen 8 minutes contre Gap



Les Dragons prennent les commandes.



Dès la première minute du match les Dragons sont proches de scorer avec un tir de Simonsen sur une passe de Lafrance mais Gilbert est bien présent au premier poteau.

Le répit est de courte durée pour le portier puisque Simonsen de nouveau bien servi par Lafrance contourne la cage et trouve la déviation de Lavoie dans le slot qui trompe Gilbert pour le premier but de la soirée (01.22 / 1-0 / Lavoie ass. Simonsen et Lafrance).

Les Gapençais laissent la maitrise du palet aux Dragons ce qui leur permet d’installer leur jeu en zone offensive et de mettre de nombreux palet devant la cage. Vigners à son tour est proche de réaliser la même action que Simonsen quelques minutes plus tôt mais Gilbert est attentif.

Le jeu est à sens unique dans ce début de tiers, Mugnier est très peu mis à contribution par les attaquants des Rapaces.

Photographe : Marine Romain Vigners obtient un tir de pénalité suite à une faute en contre mais celui-ci est bien détourné par le portier qui maintient son équipe à flot.

Les Rapaces se mettent à la faute par Santerno pour accrocher mais la supériorité numérique des Rouennais ne donne rien. Le jeu est haché par quelques faits de jeu mais les Dragons restent concentrés.

A 16 :32 de jeu sur une sortie de zone rapide des Rouennais Perret trouve Colomban en zone neutre qui temporise pendant le changement de ligne pour transmettre à Gresock tout juste sortie du banc qui se retrouve seul face à Gilbert pour un magnifique lancé en lucarne côté mitaine. (16.32 / 2-0 / Gresock ass. Colomban et Perret).

Le schéma se répète trente secondes plus tard une sortie de zone rapide, Rech trouve Regush à l’opposé qui prend de vitesse son vis-à-vis pour se retrouver face à Gilbert qu’il trompe d’un palet piquet au premier poteau, Gilbert est pris à contre pieds dans son déplacement (17.02 / 3-0 / Regush ass. Gresock et Rech).

Les Rapaces ont pris un coup sur la tête avec ce troisième but rapide, et rentrent aux vestiaires avec 3 buts de retard, malgré une tentative dangereuse de Cerda en toute fin de tiers.



Rouen poursuit son cavalier seul.



L’entame de second tiers ressemble au précédent les Dragons se retrouvent en supériorité numérique suite à une faute de Paul Cerda.

Le Power play rouennais s’installe en zone offensive, Simonsen contourne la cage avec une bonne protection du palet et sert Lafrance qui trompe Gilbert d’une belle déviation (22.36 / 4-0 / Lafrance ass. Simonsen et Holway).

Photographe : Marine Romain Regush est tout proche d’offrir un nouveau but aux Rouennais mais son tir fini sur le poteau, l’échéance n’est que retardée puisque sur une nouvelle récupération en zone neutre Rech trouve parfaitement Gresock à l’opposé qui trompe une nouvelle fois Gilbert pour le cinquième but. (25.57 / 5-0 / Gresock ass. Rech et Lampérier).

C’est le but de trop pour Gilbert qui cède sa place à Richard pour la fin de la partie.

Les Rapaces subissent dans ce match et offrent une nouvelle supériorité aux Dragons suite à une faute de Cruchandeau.

Le Power play des Dragons s’installe en zone offensive et sur une mise au jeu remporté par Colomban, Perret sert Roy qui trompe Richard d’un tir puissant en pleine lucarne face au but (31.03 / 6-0 / Roy ass. Colomban et Perret).

Après ce sixième but les Gapençais réussissent à revenir un peu dans le match et s’offre plusieurs situations dangereuses devant la cage de Lucas Mugnier qui malgré le peu de shoot reste bien concentré et tient sa cage inviolée malgré un beau poteau de Chad Langlais dans les dernières minute du tiers.



Les Dragons à l’assaut du dixième but.



Les Dragons baissent le rythme dans ce dernier tiers le score étant acquis et la première place du classement assuré.

Photographe : Marine Romain Malgré la baisse d’intensité les Dragons vont tirer 7 fois à la cage pour s’offrir 4 buts.

Une nouvelle fois la solution vient d’une sortie de zone parfaitement maitrisée et pleine de vitesse, Regush est trouvé par Rech dans l’enclave pour une superbe déviation qui trompe Richard (47.04 / 7-0 / Regush ass. Rech et Gresock).

Gap réagit sur un contre mais Mugnier repousse le palet. Sur une nouvelle sortie de zone rapide de Rech qui temporise pour l’arrivée de Schmitt lancé à la bleue qui trompe Richard d’un slap puissant, Richard masqué par son défenseur ne peut s’interposer (51.00 / 8-0 / Schmitt ass. Rech et Regush).

Le Festival offensif se poursuit avec le doublé de Roy bien servit à droite de la cage par Colomban, Roy trouve la lucarne coin long et marque le neuvième but des Dragons ce soir (53.59 / 9-0 / Roy ass. Colomban et Bouramman).

Photographe : Marine Romain Après ce nouveau but, les Dragons partent à l’assaut du dixième but et son proche d’encaisser un premier but sur un contre, mais le super retour de Gresock empêche l’attaquant des Rapaces de mettre le palet à la cage de Mugnier.

La volonté d’attaquer prime dans ces dernières minutes et deux erreurs défensives vont offrir deux buts à Gap qui sauve l’honneur.

Un premier but de Raabe sur une entrée en zone à droite du but, le défenseur laisse de l’espace à Raabe qui trouve un angle parfait pour tromper Mugnier d’une lucarne coin long (56.29 / 9-1 / Raabe ass Panasenko et Takkunen).

Puis sur un palet perte en zone neutre Matus se retrouve en face à face avec Mugnier qui perd son duel malgré le retour de Phelan (56.53 / 9-2 / Matus ass. Panasenko et Raabe).

Les Dragons finissent par scorer une dernière fois et s’offrent le dixième but de nouveau par un défenseur Schmitt bien décalé qui s’offre lui aussi un doublé ce soir. (59.07 / 10-2 / Schmitt ass. Regush et Rech).



Avec cette victoire, les Dragons s’offrent la première place de la saison régulière et pour s’offrir le trophée Jacques Lacarrière ce qui leur permet d’avoir l’avantage de la classe tout au long des play offs. Pour Gap la soirée a été difficile après trois déplacement ils doivent se remobiliser pour le derby dimanche.

Avec cette victoire, les Dragons s'offrent la première place de la saison régulière et pour s'offrir le trophée Jacques Lacarrière ce qui leur permet d'avoir l'avantage de la classe tout au long des play offs. Pour Gap la soirée a été difficile après trois déplacement ils doivent se remobiliser pour le derby dimanche.

Les Dragons se déplace à Bordeaux puis recevront Angers pour garder cette bonne dynamique.







