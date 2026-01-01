Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Amiens vs Marseille 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 01/03/2026 Amiens (Le Colyséum) [ Amiens ] [ Marseille ] Maïa délivre Amiens au bout de la nuit Au terme d’un match tendu et engagé, les Gothiques d'Amiens ont dominé les Spartiates de Marseille en prolongation (2-1), lors de la 42e journée de Ligue Magnus. Un succès précieux pour les Picards, qui renouent avec la victoire avant d’attaquer les play-offs face aux Dragons de Rouen mais avant ils devront affronter Nice et Cergy-Pontoise. Amiens (Le Colyséum), Hockey Hebdo GB / Photographe © Nicolas Leleu le 04/03/2026 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Herrault assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Amiens : 10.32 Zachary Lavigne (ass Taran Kozun) ; 60.49 Bastien Maia (ass Zachary Lavigne et Justin Bergeron)

Marseille : ; 27.13 Julius Valtonen (ass Kim Stromberg et Maurin Bouvet) Pénalités 26 minutes dont 10 à Beauchamp contre Amiens 20 minutes dont 10 à Da Costa contre Marseille





Dominés au nombre de tirs (29 contre 39), les Amiénois ont pu compter sur un solide Taran Kozun devant sa cage. Finalement, c’est Bastien Maïa qui a tranché en prolongation, en supériorité numérique, validant un succès au parfum de pré-play-offs. Amiens (8e) met fin à une série de deux défaites, tandis que Marseille (5e) enchaîne une quatrième défaite consécutive.



© Photographe Nicolas Leleu



Premier tiers : Amiens frappe en premier



Dès l’entame, le ton est donné. L’intensité est bien supérieure à celle affichée lors de la lourde défaite précédente. Malgré une infériorité numérique rapide (2’27), les Gothiques tiennent bon.

À 10’32, Zachary Lavigne ouvre le score à forces égales, bien servi… par son gardien Taran Kozun. L’attaquant insiste sur la botte de Libor Kasik et offre l’avantage aux siens. La fin de période est marquée par quelques échauffourées et pénalités croisées, symbole d’une tension déjà palpable. Amiens vire en tête (1-0).



Deuxième tiers : Marseille répond, la tension monte



Le rythme ne baisse pas. Marseille hausse le ton et prend progressivement le contrôle du palet. À 27’13, Julius Valtonen conclut une relance rapide pour égaliser (1-1).

La rencontre bascule alors dans un registre plus rugueux : pénalités pour dureté et comportements antisportifs s’enchaînent (Beauchamp et Da Costa notamment). Les contacts sont appuyés, les mises en échec lourdes. Larose aura une belle opportunité en sortie de prison, sans cadrer.

Amiens plie mais ne rompt pas malgré 14 tirs concédés dans la période. À 40 minutes, tout reste à faire.



Troisième tiers : un parfum de play-offs



La dernière période débute sous tension, avec des pénalités consécutives à une altercation en fin de tiers précédent. Amiens tue son infériorité avec sérieux, un secteur en progrès après les difficultés aperçues à Briançon.

Les Spartiates dominent territorialement (15 tirs dans le tiers) mais se heurtent à un Kozun vigilant. Les Gothiques obtiennent aussi une supériorité chaude en fin de match sans concrétiser. Le temps mort amiénois à 1’11 du terme ne change rien : direction la prolongation.



© Photographe Nicolas Leleu



Prolongation : Maïa en patron



En supériorité numérique au début de l’overtime, Amiens ne tergiverse pas. À 60’49, Bastien Maïa surgit et conclut un jeu rapide, assisté de Lavigne et Bergeron. Le Coliseum exulte.

Une victoire courte mais symbolique, acquise dans l’engagement et la maîtrise émotionnelle.



© Photographe Nicolas Leleu



Conclusion



Amiens valide officiellement son quart de finale face aux Dragons de Rouen avec une victoire qui fait du bien aux têtes autant qu’au classement. Sans enjeu majeur comptable, la rencontre avait tout d’un galop d’essai avant les phases finales. Les Gothiques ont montré qu’ils savaient gagner un match serré, physique et pauvre en buts — exactement le type de confrontation qui les attend en play-offs.



© Photographe Nicolas Leleu



Analyse



Ce succès repose sur trois éléments majeurs :

1. Le retour à l’identité amiénoise.

Engagement physique, solidarité défensive et discipline collective ont été les fondations du succès. Malgré 26 minutes de pénalité, les unités spéciales ont tenu bon.

2. Kozun, muraille décisive.

Avec 38 arrêts sur 39 tirs, le portier amiénois a été déterminant, notamment lors du deuxième tiers dominé par Marseille.

3. L’efficacité dans les moments clés.

Amiens a marqué à forces égales puis en supériorité en prolongation. Deux moments stratégiques parfaitement exploités.

Pour Marseille, la dynamique devient préoccupante avec une quatrième défaite de rang. Dominateurs au tir, les hommes de Luc Tardif ont manqué de tranchant dans la zone de vérité et payé cher leur indiscipline en fin de match.

