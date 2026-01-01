 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Nice vs Amiens
0-3
(0-1 0-0 0-2)
Le 04/03/2026
Patinoire Jean Bouin de Nice
Nice ] Amiens  ]
Victoire d'Amiens à Nice
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 43ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'imposer 0-3 (0-1 0-0 0-2) face à Nice.
 
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Photographes © Patrick Giaume le 06/03/2026 à 07:15
FICHE TECHNIQUE

1160 spectateurs
Arbitres : MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Briolat
Buts :
Nice :
Amiens : 05.11 Sean Richards (ass Kieran Craig et Bastien Maia) ; 54.21 Gauthier Gibert (ass Ilies Djemel et Kristjan Cepon) ; 58.45 Anthony Beauchamp (ass Gauthier Gibert et Ilies Djemel)
Pénalités
10 minutes contre Nice
12 minutes contre Amiens


 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 