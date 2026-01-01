Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Nice vs Amiens
0
-
3
(0-1 0-0 0-2)
Le 04/03/2026
Patinoire Jean Bouin de Nice
[
Nice
]
[
Amiens
]
Victoire d'Amiens à Nice
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 43ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'imposer 0-3 (0-1 0-0 0-2) face à Nice.
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo
Photographes © Patrick Giaume le 06/03/2026 à 07:15
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
1160 spectateurs
Arbitres
:
MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Briolat
Buts
:
Nice :
Amiens :
05.11 Sean Richards (ass Kieran Craig et Bastien Maia) ; 54.21 Gauthier Gibert (ass Ilies Djemel et Kristjan Cepon) ; 58.45 Anthony Beauchamp (ass Gauthier Gibert et Ilies Djemel)
Pénalités
10 minutes contre Nice
12 minutes contre Amiens
37 PHOTOS
Photographe : © Patrick Giaume
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Vidéo MAGNUS.TV
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
