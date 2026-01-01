Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Nice vs Amiens

0 - 3 (0-1 0-0 0-2) Le 04/03/2026 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Amiens ]

Victoire d'Amiens à Nice

GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 43ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'imposer 0-3 (0-1 0-0 0-2) face à Nice.

Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Photographes © Patrick Giaume le 06/03/2026 à 07:15

FICHE TECHNIQUE



1160 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Briolat Buts :

Nice :

Amiens : 05.11 Sean Richards (ass Kieran Craig et Bastien Maia) ; 54.21 Gauthier Gibert (ass Ilies Djemel et Kristjan Cepon) ; 58.45 Anthony Beauchamp (ass Gauthier Gibert et Ilies Djemel) Pénalités 10 minutes contre Nice 12 minutes contre Amiens





