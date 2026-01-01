Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Rouen vs Angers 1 - 2 (0-1 0-1 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 04/03/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Angers s’impose dans un match sans intensité Les Dragons de Rouen et les Ducs d’Angers se retrouvent pour l’avant dernière journée de championnat avant les séries. Rouen est désormais assuré de finir premier et Angers peux encore accéder à la place de second selon les résultats de Grenoble. Rouen est privé de Lavoie et Tessier mais Chakiachvili fait son retour dans l’alignement. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 06/03/2026 à 18:31 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Laboulais assistés de Mercier-Landry et Yssembourg Buts :

Rouen : 09.43 Tomas Simonsen (ass Michael Regush et Anthony Rech)

Angers : ; 38.25 Jonathan Charbonneau (ass Orrin Centazzo et Philippe Halley) ; 65.00 Téo Sarliève Pénalités 8 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers



Rouen ouvre le score.



Le match débute sur un rythme assez tranquille peu de mise en échec et peu d’intensité dans les actions. Goncalves s’offre néanmoins une situation de shoot après une bonne récupération de palet en zone défensive mais Smith n’et pas surpris par le tir.

Photographe : Marine Romain Les Dragons ont la possession du palet mais prennent peu de tir tout comme les Angevins qui se contente de défendre et attaque très peu.

Il faut attendre la dixième minutes de jeu pour voir une belle action des Rouennais se conclure par un but de Regush qui est très en forme en ce moment.

Rech est bien servit en profondeur et temporise pour le changement de ligne rouennais, il sert Regush lancé à la sortie du banc qui trompe Smith d’un tir puissant pour ouvrir le score. (09 :43 / 1-0 / Regush ass. Simonsen et Rech).

Les Dragons dispose d’une nouvelle opportunité de but quelques minutes plus tard par Colomban mais Smith est attentif.

Les Angevins tentent à leur tour de mettre Carruth en difficulté mais les actions ne sont pas franches et le portier des Dragons est bien présent.



Le premier tiers se termine sur le score de 1-0 pour Rouen mais le contenu du match est assez faible avec 5 pour Roeun et 6 pour Angers.



Angers recolle au score.



Les Angevins reviennent des vestiaires avec de meilleurs intentions et mettent un peu plus de rythme et d’intensité dans ce match. Charbonneau met plusieurs palets à la cage mais Carruth ne laisse pas de rebond.

Colomban obtient une pénalité suite à une bonne récupération de palet Sarlieve se met à la faute pour dureté. Le power play rouennais se met en place, Lafrance tente à deux reprises de scorer puis Chakiachvili mais Smith réalise les parades.

Photographe : Marine Romain Après un début de tiers à l’avantage des Angevins les Rouennais prennent l’ascendant mais ne scorent pas. Vigners met parfaitement Lafrance en position qui ne parvient pas à réaliser le geste juste puis Gresock seul qui tir du revers au-dessus du but.

Yeo se met à son tour à la faute permettant aux Ducs d’avoir une supériorité numérique, Rouhainen tente un tir de la bleue mais il est parfaitement lu par Carruth.

Puis Lampérier est chassé pour accrocher. Phelan est tout proche de réaliser le break en infériorité numérique mais manque son face à face.

La rondelle est rapidement relancée par les Angevins, qui profite pleinement de cette désorganisation défensive pour mettre Charbonneau en bonne position de tir qui envoi un tir puissant pour tromper Carruth et ramener son équipe au score. (38 :25 / 1-1 / Charbonneau ass. Centazzo et Halley).



Le second tiers se termine par un score de parité



Angers et Rouen se neutralise.



Le dernier tiers se joue sur un rythme assez lent, les deux équipes gèrent les efforts et ne veulent as trop se découvrir avant les play-offs.

Photographe : Marine Romain Lafrance malgré cela trouve un super tir en angle fermé qui fini sa course sur le poteau de Smith.

Rouhainen est proche de faire basculer le match à l’avantage de Angers mais une nouvelle fois Carrtuh s’impose. Holway à son tour parvient à se faire un passage dans la défense des ducs lais Smith réalise l’arrêt en deux temps

Rouen bénéficie à nouveau d’une supériorité numérique * 9 minutes de la fin du match mais les dragons ne parviennent pas à scorer.

Yeo tente à son tour un tir puissant en lucarne mais le portier des Ducs réalise un bel arrêt, Centazzo lui répond quelques secondes plus tard mais Carruth bloque le palet dans la mitaine.

Les deux équipes se dirigent tout droit vers la prolongation. Hervé offre une dernière supériorité à Rouen à 1 minutes de la fin mais une fois de plus le power play n’est pas efficace ce soir.

Rouen en meilleur posture ne score pas

Durant les 5 minutes de prolongation Rouen se retrouve 50 secondes en supériorité mais ne parvient pas à mettre fin au match malgré plusieurs tentative. Le dénouement du match se fera au tir aux buts.

Photographe : Marine Romain

Le show Sarlieve



Coté angevins Sarlieve et Viksten vont marquer sur les 5 premiers tiers, Lafrance et Regush leur répondent pour les Dragons.

Par la suite Sarlieve répond à Rech puis Lafrance rate son tir au but. Sarlieve y retourne et offre la victoire à son équipe.

Sarlieve score à 3 reprises dans cette séance de tir aux buts avec une superbe feinte sur les deux premiers tirs.



