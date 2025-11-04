 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Bordeaux vs Amiens
0-4
(0-0 0-3 0-1)
Le 26/09/2025
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux ] Amiens  ]
Bordeaux toujours à 0 point !
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 5ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Boxers concéder une 5ème défaite face aux Gothiques d'Amiens.
 
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 27/09/2025 à 11:00
FICHE TECHNIQUE

3207 spectateurs
Arbitres : MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Fauvel et Suzzarini
Buts :
Bordeaux :
Amiens : 20.38 Jackub Izacky (ass Justin Bergeron et Janis Svanenbergs) ; 27.32 Aleksandar Magovac (ass Rudy Matima et Antonin Plagnat) ; 33.14 William Lemay (ass Aleksandar Magovac et Justin Bergeron) ; 49.42 Jackub Izacky (ass Kieran Craig et Bastien Maia)
Pénalités
8 minutes contre Bordeaux
22 minutes dont 10 à Richards contre Amiens


 
Photographe : © Stéphanie Prévot
 
Photographe : © Stéphanie Prévot
 
Photographe : © Stéphanie Prévot
 
Photographe : © Stéphanie Prévot
 





VIDEO réalisée par


 
 
 
