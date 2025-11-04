Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Bordeaux vs Amiens

0 - 4 (0-0 0-3 0-1) Le 26/09/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Amiens ]

Bordeaux toujours à 0 point !

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 5ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Boxers concéder une 5ème défaite face aux Gothiques d'Amiens.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 27/09/2025 à 11:00

FICHE TECHNIQUE



3207 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Fauvel et Suzzarini Buts :

Bordeaux :

Amiens : 20.38 Jackub Izacky (ass Justin Bergeron et Janis Svanenbergs) ; 27.32 Aleksandar Magovac (ass Rudy Matima et Antonin Plagnat) ; 33.14 William Lemay (ass Aleksandar Magovac et Justin Bergeron) ; 49.42 Jackub Izacky (ass Kieran Craig et Bastien Maia) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 22 minutes dont 10 à Richards contre Amiens





