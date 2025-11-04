Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 4 - 1 (0-1 2-0 2-0) Le 26/09/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Rouen en mode diesel retrouve la victoire Les Dragons sont de retour sur l’île Lacroix ce soir après un déplacement en terre angevine soldé par une défaite. Phelan purge son dernier match de suspension tandis que Vigners est toujours absent. Avonde et Lechevallier sont donc alignés pour ce match. Les Jokers reviennent eux d’un long déplacement à Marseille ou ils ont perdu le glassico malgré un bon match. L’effectif est très jeune du côté de Cergy il faut le temps que les systèmes soient rodés. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 27/09/2025 à 21:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Herrault assistés de MM. Cady et Thiebault Buts :

Rouen : ; 22.20 Tommy Perret (ass Anthony Rech et Dylan Yeo) ; 33.03 Tomas Simonsen (ass Simon Lafrance et Tommy Perret) ; 42.02 Dylan Yeo (ass Charles Schmitt et Anthony Rech) ; 58.50 Anthony Rech (ass Patrick Holway et Tommy Perret)

Cergy-Pontoise : 05.50 Ben Sokay (ass Sayam Limtong et Vincent Melin) Pénalités 2 minutes contre Rouen 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Les Jokers prennent l’avantage



L’entame de match est nettement à l’avantage des Jokers qui mettent beaucoup de rythme et proposent un jeu très rapide à l’image de leur effectif assez jeune qui se projettent vite vers l’avant.

Photographe : Marine Romain Perrenoud est le premier à tirer sur Carruth après une entrée en zone rapide, mais le portier Rouennais ne laisse pas de répond et bloque la rondelle. Rech est proche d’ouvrir le score quelques secondes plus tard en face à face avec Richard mais le palet passe au-dessus du but sur un tir vicieux du revers.

Le match débute sur un bon rythme, les Jokers jouent pleinement leur chance sur chaque palet. Après 5 minutes de jeu Nesa se met à la faute ce qui offre une situation de power play aux Jokers.

Cergy s’installe en zone offensive, le palet vie entre les attaquants et Sokay bien positionné face au but trouve la lucarne droite de Carruth masqué par le flux de joueur devant lui (05.50 / 0-1 / Sokay ass. Limtong et Melin).

Les Jokers ouvrent le score dans ce match et sont proches de doubler la mise quelques minutes plus tard avec une déviation de Philip qui s’échappe du but mais aurait pu être dangereuse, tout comme un tir de Perrenoud qui est dévié par le casque de Carruth.

Les Dragons disposent à leur tour d’une supériorité numérique mais les attaquants rouennais ne trouvent pas l’ouverture malgré plusieurs tentatives de Gresock. L’équipe des Dragons retrouvent de la vivacité dans cette fin de tiers avec plusieurs tirs dangereux de Rech, Gresock et Lafrance mais Richard réalise un bon début de partie et ne cède pas.



Les Jokers ont été très actif en début de tiers puis Rouen a pris l’ascendant dans le jeu après l’ouverture du score. Une réaction des Dragons est attendue pour les 40 dernières minutes.



Rouen impose son rythme



Dès le retour des vestiaires les Dragons recollent au score avec un bel enchainement en entrée de zone.

Rech fixe le défenseur et laisse le palet à Perret qui slap en première intention et trompe Richard (22.20 / 1-1 / Perret ass. Rech et Yeo).

Photographe : Marine Romain La pause à fait le plus grand bien aux Rouennais qui reviennent avec plus d’envie et qui reprennent le contrôle du palet pour imposer leur jeu ce qui permet à Regush de se retrouver seul devant Richard mais le portier des Jokers remporte ce duel.

Lafrance puis Simonsen tentent à leur tour de scorer mais la défense est bien en place du côté de Cergy la débauche d’énergie pour contrer les attaques Rouennaises est énorme. Les Jokers ne finissent par se mettre à la faute par Delatour pour Accrocher.

Le power play rouennais cette fois ne se trompe pas et sur un beau mouvement collectif.

Simonsen feinte son vis-à-vis d’un mouvement de corps qui lui fait perdre l’équilibre, il finit néanmoins son geste dans sa chute et slap au ras de la glace pour tromper le portier (33.03 / 2-1/ Simonsen ass. Lafance et Perret).

Les Dragons prennent l’avantage dans cette partie et montre une certaine maitrise, bien que sur une perte de palet en zone défensive, Addamo qui trainait devant le but, récupère le palet et est proche de tromper Carruth mais s’est finalement le portier qui remporte le duel.



Rouen rentre au vestiaire avec une longueur d’avance.



Rouen fini bien et maitrise la fin de match



Photographe : Marine Romain Tout comme le second tiers, les Dragons veulent scorer des le retour des vestiaires. Ils imposent une grosse pression sur la défense des Jokers.

Les défenseurs Rouennais Yeo et Schmitt réalisent un bel enchainement avec beaucoup de changement de secteur tout en s’appuyant sur Rech.

Après avoir écraser la défense et Yeo se retrouve seul à gauche du but et envoi un tir puissant au premier poteau, Richard n’a pas le temps de s’interposer. (42.02 / 3-1 / Yeo ass. Schmitt et Rech).

Les Dragons s’offrent deux longueurs d’avance dès l’entame du troisième tiers.

Les Jokers sont moins en jambes, le déplacement à Marseille en début de semaine et le rythme imposé dans le premier tiers semble peser dans la balance.

Photographe : Marine Romain La jeunesse des Jokers ne se laissent néanmoins pas abattre et tente de nombreuse chose, Carruth doit réaliser de beau arrêt pour ne pas encaisser un second but. Bien que le score soit en faveur des Dragons, Cergy réalise 9 tirs contre 5 dans ce dernier tiers.

Les Dragons disposent d’une nouvelle supériorité dans ce tiers mais le power play ne donnera rien, Richard réalise une très belle prestation dans sa cage ce soir et repousse les tentatives rouennaises.

Après un temps mort des Jokers en fin de partie, Richard sort pour mettre un attaquant supplémentaire, l’engagement en zone défensive des Dragons est remporté par Cergy.

Holway récupère rapidement le palet let long de la bande, pour Perret qui transmet à Rech en zone neutre et se retrouve en 2 contre 2 sans gardien. Rech feinte la passe à Perret et pousse le palet au fond de la cage vide. Le score est scellé (58.50 / 4-1 / Rech Ass Perret et Howay).



Les Dragons ont mis du temps à prendre l'ascendant sur les Jokers mais finissent tout en maitrise. Prochain rendez vous sur l'ile Lacroix vendredi 3 octobre contre Nice.







