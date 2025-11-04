FICHE TECHNIQUE



2929 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Amiens : ; 25.30 William Lemay (ass Sean Richards et Guillaume Roussel) ; 37.32 Gauthier Gibert (ass Justin Bergeron et Felix Larose) ; 59.52 Justin Bergeron (ass Rudy Matima et Antonin Plagnat)

Angers : 02.42 Sami Tavernier (ass Philippe Halley et Matt Prapavessis) ; 36.40 Matt Prapavessis (ass Sami Tavernier et Robin Gaborit) ; 53.33 Daniel Viksten (ass Jere Rouhiainen et Philippe Halley) ; 58.38 Daniel Viksten (ass Jere Rouhiainen) Pénalités 8 minutes contre Amiens 10 minutes contre Angers



