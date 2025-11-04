 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Amiens vs Angers
3-4
(0-1 2-1 1-2)
Le 30/09/2025
Le Coliseum - Amiens
Amiens  ] Angers  ]
Angers s'impose à Amiens
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 6ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques s'incliner face aux Ducs d'Angers.
 
Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo © Nicolas Leleu - Magnus.tv le 03/10/2025 à 07:30
FICHE TECHNIQUE

2929 spectateurs
Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Maillard et Yssembourg
Buts :
Amiens : ; 25.30 William Lemay (ass Sean Richards et Guillaume Roussel) ; 37.32 Gauthier Gibert (ass Justin Bergeron et Felix Larose) ; 59.52 Justin Bergeron (ass Rudy Matima et Antonin Plagnat)
Angers : 02.42 Sami Tavernier (ass Philippe Halley et Matt Prapavessis) ; 36.40 Matt Prapavessis (ass Sami Tavernier et Robin Gaborit) ; 53.33 Daniel Viksten (ass Jere Rouhiainen et Philippe Halley) ; 58.38 Daniel Viksten (ass Jere Rouhiainen)
Pénalités
8 minutes contre Amiens
10 minutes contre Angers


 
 
 
 
 





