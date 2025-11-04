Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Rouen vs Nice 4 - 3 (1-1 1-1 1-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 03/10/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] Rouen au bout du bout. Pour cette rencontre de haut de tableau entre niçois et rouennais est sous le giron d’octobre rose, association pour soulever des fonds contre le cancer du sein. C’est donc avec une belle tenue rose que Rouen va évoluer. Du côté des aigles, Lefebvre et Proux font défaut alors que pour la première fois Rouen affiche complet. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 04/10/2025 à 23:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Laboulais assistés de MM. Fauvel et Lefebvre Buts :

Rouen : 02.28 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili et Patrick Holway) ; 35.50 Charles Schmitt (ass Anthony Rech et Dylan Yeo) ; 53.59 Loïc Lamperier (ass Charles Schmitt et Tommy Perret) ; 65.00 Loïc Lamperier

Nice : ; 05.16 Robin Johansson (ass Mathieu Desgagnés et Charles-Antoine Roy) ; 31.42 Teemu Loizeau (ass Nicolas Ruel et Samuel Regis) ; 59.33 Jesper Larinmaa (ass Charles-Antoine Roy et Adam Nobes) Pénalités 2 minutes contre Rouen 2 minutes contre Nice



Rouen démarre fort, Nice répond.



Comme pour la plupart des rencontres à domicile, les dragons entament pied au plancher et prend possession de sa zone offensive. C’est tout naturellement que Rouen, part Simonsen adresse la première banderille que Shank dévie (01.32). Si la première tentative est sans succès la seconde fera mouche. Sur un superbe mouvement collectif parti de la zone défensive normande.

C'est la quasiment le bloc complet qui touchera le palet et sur un service de Chakiachvili sur le côté droit trouve complètement seul Rech pleine axe qui ne laisse aucune chance à Shank (02.28 / 1-0 / Rech ass. Chakiachvili et Holway).

Photographe : Marine Romain Voilà qui lance parfaitement la rencontre. Mais Nice n’est pas un quatrième par hasard. Si Loizeau est en échec par Carruth (04.30) le contre suivant rondement mené fera trembler les filets des locaux.

Desgagnes file plein pot sur la droite et trouve dans le slot Johansson plus prompt que le défenseur normand et trompe Carruth de près (Johansson ass. Desgagnes et Roy).

Nullement abattu Rouen reprend sa marche en avant. La possession du palet est rouennaise mais Nice dès qu’ils le peuvent se projette rapidement sur la cage de Carruth. Comme celui ou Rommel grille la politesse à tout le monde sauf Carruth (06.10).

Rouen butte sans cesse sur une défense fort bien organisé et bien compact et quand les normands s’extirpent de cette défensive, c’est Shank qui met en échec les artilleurs rouennais. Simonsen de face (12.39), Lafrance seul dans le slot (13.23) ou Holway excentré côté droit (13.40) sont mis en échec.

Coulaud en débordement sur la droite oblige Carruth à rester vigilent (15.54). Les dernières occasions sont au crédit des dragons mais ni Lafrance en one timer côté droit (17.18), Yéo sur la gauche (17.35) verront Shank être en opposition.

Rouen aura fort bien débuté le match en marquant tôt, peut-être trop tôt, mais n’aura pas su se mettre à l’abri. Le niçois avec des projections rapides aura fait tremblé les dragons et fait mouche évitant de cogiter.



Du tac au tac.



Pris par la patrouille en fin de tiers, Nice attaquant ce second tiers en avantage numérique. Même si les aigles se sont bien installés dans la zone offensive, Johansson (20.12) et Larinmaa (21.25) ne peuvent battre celui que le public surnomme Big Mac.

Photographe : Marine Romain De retour en nombre égal, Rouen subit toujours les assauts des azuréens. Nice croit de plus en plus en ses chances mais ne profitent des deux erreurs défensives rouennaises, Cherkowski (25.12) et Coulaud (24.18) ne cadrent pas leur tir. Rouen subit et cette fois joue par contre comme par Vigners qui déborde sur la gauche pour Colomban dans le slot qui est mis en échec par Shank (28.52).

Occasion manqué pour Rouen et Nice va punir.

Sur un palet gratté par Ruel en zone neutre, il lance Loizeau plein axe, son face à face avec Carruth tourne à l’avantage de l’attaquant qui loge le palet dans la lucarne droite (31.42 / 1-2 / Loizeau ass. Ruel et Shank).

Un but mérité par les niçois qui concrétisent leur domination. Rouen accuse quelque peu le coup.

Mais cette saison cette équipe version 2025/2026 a du cœur.

Sur une montée rageuse de Schmitt depuis la zone neutre, il passe la bleue et d’un tir soudain et bien placé trompe Shank pas assez attentif sur l’action (35.50 / 2-2 / Schmitt ass. Rech et Yéo).

Un but que l’on peut dire contre le court du jeu. En fin de tiers chaque formation aura son occasion, Morillon trouve le bouclier de Carruth (36.49) alors que Colomban en break ne surprend pas Shank (38.15).



Un tiers à l’avantage des aigles qui n’a pas su pas concrétiser au tableau d’affichage. Bien que dominé, Rouen aura su courber l’échine et faire mouche au moment opportun. Il reste 20 minutes pour faire pencher le sort du match.



Rouen y a cru.



Nice reste entreprenant pour cet ultime tiers et Roy permet à Carruth de rester bien chaud (40.57). Nice confisque le palet aux rouennais durant trois bonnes minutes ponctué par un tir de Cherkowski mais le palet est hors cadre (44.29).

Photographe : Marine Romain Il reste 14 minutes à jouer et Shank n’a rien à faire. Enfin Rouen va réagir par Perret qui seul au poteau gauche ne peut conclure (46.53). Cette action va redonner du tonus aux dragons et Phelan (47.48) puis Holway (47.51) se mettront en évidence comme Shank qui stoppe.

Ruel, en bon capitaine, envoie un gros tir que Carruth repousse difficilement (48.32). Le score toujours à égalité ne convient pas au capitaine Lamperier.

Sur la droite Perret se bat pour conserver le palet, retrouve Schmitt dans l’axe qui lance sur Shank. Le gardien repousse le palet sur la gauche dans la crosse de Lamperier (toujours bien placé) qui trompe le cerbère niçois (53.59 / 3-2 / Lamperier ass. Schmitt et Perret).

On entre dans les deux dernières minutes et Rouen est toujours devant. Nice prend son temps mort (58.29) puis dans la foulée sort son gardien (58.52).

A 6 contre 5, Nice est en possession du palet et Roy lance à la cage, Carruth repousse du bouclier, le palet reste dans le slot dans une forêt de jambes et c’est Larinmaa qui sort vainqueur et marque dans une cage ouverte (59.33 / 3-3 / Larinmaa ass. Roy et Nobes).

On va donc jouer 5 minutes de plus.



Rouen s’en tire plutôt bien sur l’ensemble de ces 60 minutes face à des niçois vifs et bien organisés.



Rouen retrouve des couleurs

Photographe : Marine Romain

Dans cette prolongation, c'est Rouen qui domine les débats et se procure de bon nombres d'occasion de finir le match mais Shank ne l'entends pas ainsi. Regush (61.42), Gresok (62.09), Lafrance (63.21) et Rech (64.15) ne parviendront pas à trouver la faille. Seul Regis seul devant Carruth tire au-dessus (64.36). C'est donc en fusillade que ce match va définir son vainqueur.



Les tireurs rouennais : Lafrance but, Gresock échec, Regush but, Rech échec, Simonsen but, Vigners échec, Lafrance échec, et Lanperier but.

Les tireurs niçois : Desgagnes but, Larinmaa but, Rommel échec, Ruel échec, Johansson but, Desgagnes échec, Larinmaa échec et Johasson échec.



Rouen remporte cette rencontre à l'arracher face à des niçois qui en feront souffrir bien d'autres Comme pour la plupart des rencontres à domicile, les dragons entament pied au plancher et prend possession de sa zone offensive. C’est tout naturellement que Rouen, part Simonsen adresse la première banderille que Shank dévie (01.32). Si la première tentative est sans succès la seconde fera mouche. Sur un superbe mouvement collectif parti de la zone défensive normande.Voilà qui lance parfaitement la rencontre. Mais Nice n’est pas un quatrième par hasard. Si Loizeau est en échec par Carruth (04.30) le contre suivant rondement mené fera trembler les filets des locaux.Nullement abattu Rouen reprend sa marche en avant. La possession du palet est rouennaise mais Nice dès qu’ils le peuvent se projette rapidement sur la cage de Carruth. Comme celui ou Rommel grille la politesse à tout le monde sauf Carruth (06.10).Rouen butte sans cesse sur une défense fort bien organisé et bien compact et quand les normands s’extirpent de cette défensive, c’est Shank qui met en échec les artilleurs rouennais. Simonsen de face (12.39), Lafrance seul dans le slot (13.23) ou Holway excentré côté droit (13.40) sont mis en échec.Coulaud en débordement sur la droite oblige Carruth à rester vigilent (15.54). Les dernières occasions sont au crédit des dragons mais ni Lafrance en one timer côté droit (17.18), Yéo sur la gauche (17.35) verront Shank être en opposition.Rouen aura fort bien débuté le match en marquant tôt, peut-être trop tôt, mais n’aura pas su se mettre à l’abri. Le niçois avec des projections rapides aura fait tremblé les dragons et fait mouche évitant de cogiter.Pris par la patrouille en fin de tiers, Nice attaquant ce second tiers en avantage numérique. Même si les aigles se sont bien installés dans la zone offensive, Johansson (20.12) et Larinmaa (21.25) ne peuvent battre celui que le public surnomme Big Mac.De retour en nombre égal, Rouen subit toujours les assauts des azuréens. Nice croit de plus en plus en ses chances mais ne profitent des deux erreurs défensives rouennaises, Cherkowski (25.12) et Coulaud (24.18) ne cadrent pas leur tir. Rouen subit et cette fois joue par contre comme par Vigners qui déborde sur la gauche pour Colomban dans le slot qui est mis en échec par Shank (28.52).Occasion manqué pour Rouen et Nice va punir.Un but mérité par les niçois qui concrétisent leur domination. Rouen accuse quelque peu le coup.Mais cette saison cette équipe version 2025/2026 a du cœur.Un but que l’on peut dire contre le court du jeu. En fin de tiers chaque formation aura son occasion, Morillon trouve le bouclier de Carruth (36.49) alors que Colomban en break ne surprend pas Shank (38.15).Un tiers à l’avantage des aigles qui n’a pas su pas concrétiser au tableau d’affichage. Bien que dominé, Rouen aura su courber l’échine et faire mouche au moment opportun. Il reste 20 minutes pour faire pencher le sort du match.Nice reste entreprenant pour cet ultime tiers et Roy permet à Carruth de rester bien chaud (40.57). Nice confisque le palet aux rouennais durant trois bonnes minutes ponctué par un tir de Cherkowski mais le palet est hors cadre (44.29).Il reste 14 minutes à jouer et Shank n’a rien à faire. Enfin Rouen va réagir par Perret qui seul au poteau gauche ne peut conclure (46.53). Cette action va redonner du tonus aux dragons et Phelan (47.48) puis Holway (47.51) se mettront en évidence comme Shank qui stoppe.Ruel, en bon capitaine, envoie un gros tir que Carruth repousse difficilement (48.32). Le score toujours à égalité ne convient pas au capitaine Lamperier.On entre dans les deux dernières minutes et Rouen est toujours devant. Nice prend son temps mort (58.29) puis dans la foulée sort son gardien (58.52).On va donc jouer 5 minutes de plus.Rouen s’en tire plutôt bien sur l’ensemble de ces 60 minutes face à des niçois vifs et bien organisés.Dans cette prolongation, c'est Rouen qui domine les débats et se procure de bon nombres d'occasion de finir le match mais Shank ne l'entends pas ainsi. Regush (61.42), Gresok (62.09), Lafrance (63.21) et Rech (64.15) ne parviendront pas à trouver la faille. Seul Regis seul devant Carruth tire au-dessus (64.36). C'est donc en fusillade que ce match va définir son vainqueur.Les tireurs rouennais : Lafrance but, Gresock échec, Regush but, Rech échec, Simonsen but, Vigners échec, Lafrance échec, et Lanperier but.Les tireurs niçois : Desgagnes but, Larinmaa but, Rommel échec, Ruel échec, Johansson but, Desgagnes échec, Larinmaa échec et Johasson échec.Rouen remporte cette rencontre à l'arracher face à des niçois qui en feront souffrir bien d'autres © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur