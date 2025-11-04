 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Angers vs Marseille
3-2
(2-1 0-1 0-0 1-0)
Après prolongation
Après tirs aux buts
Le 02/11/2025
Ice Park d'Angers
Angers  ] Marseille ]
Victoire des Ducs aux tirs au but
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 9ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Spartiates de Marseille.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie le 05/11/2025 à 18:08
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Cregut et Garbay assistés de MM. Fauvel et Tchekachev
Buts :
Angers : ; 12.28 Orrin Centazzo (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey) ; 17.06 Orrin Centazzo (ass Romain Gutierrez et Neil Manning) ; 65.00 Téo Sarliève
Marseille : 05.46 Emil Tavernier (ass Maurin Bouvet) ; 20.28 Fabien Colotti (ass Alexandre Lavoie et Brett Thompson)
Pénalités
8 minutes contre Angers
6 minutes contre Marseille

 


41 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie

(cliquer pour accéder à la galerie complète)
 
 
 
 
 
 





VIDEO réalisée par
 
 
