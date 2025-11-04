Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Angers vs Marseille

3 - 2 (2-1 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 02/11/2025 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Marseille ]

Victoire des Ducs aux tirs au but

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 9ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Spartiates de Marseille.

Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie le 05/11/2025 à 18:08

FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Garbay assistés de MM. Fauvel et Tchekachev Buts :

Angers : ; 12.28 Orrin Centazzo (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey) ; 17.06 Orrin Centazzo (ass Romain Gutierrez et Neil Manning) ; 65.00 Téo Sarliève

Marseille : 05.46 Emil Tavernier (ass Maurin Bouvet) ; 20.28 Fabien Colotti (ass Alexandre Lavoie et Brett Thompson) Pénalités 8 minutes contre Angers 6 minutes contre Marseille





