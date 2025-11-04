Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Angers vs Marseille
3
-
2
(2-1 0-1 0-0 1-0)
Après prolongation
Après tirs aux buts
Le 02/11/2025
Ice Park d'Angers
[
Angers
]
[
Marseille
]
Victoire des Ducs aux tirs au but
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 9ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Spartiates de Marseille.
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo
© Munin Photographie le 05/11/2025 à 18:08
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
3586 spectateurs
Arbitres
:
MM. Cregut et Garbay assistés de MM. Fauvel et Tchekachev
Buts
:
Angers :
; 12.28 Orrin Centazzo (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey) ; 17.06 Orrin Centazzo (ass Romain Gutierrez et Neil Manning) ; 65.00 Téo Sarliève
Marseille :
05.46 Emil Tavernier (ass Maurin Bouvet) ; 20.28 Fabien Colotti (ass Alexandre Lavoie et Brett Thompson)
Pénalités
8 minutes contre Angers
6 minutes contre Marseille
41 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception