Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1 : Rouen vs Bordeaux 1 - 4 (0-1 1-2 0-1) Le 27/03/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Bordeaux remporte la première manche sur l’Ile Lacroix ! Premier match de cette série de demi-finale, les Dragons de Rouen retrouvent les Boxers de Bordeaux qui sortent vainqueur de leur série face à Marseille. Les équipes se connaissent bien et il faudra être vigilant aux relances du côté des Boxers car les attaquants sont plutôt rapides. Rouen se présente au complet avec le retour de suspension de Regush. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 28/03/2026 à 19:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de MM. Yssembourg et Mercier-Landry Buts :

Rouen : ; 21.17 Alexandre Lavoie (ass Chase Gresock)

Bordeaux : 13.28 Baptiste Bruche (ass Tommy Giroux et Maxim Lamarche) ; 24.03 Loïk Poudrier (ass Craig Puffer) ; 25.19 William Pelletier (ass Mathieu Pompéi et Kaylian Leborgne) ; 41.42 Tommy Giroux (ass Quentin Tomasino et Jules Boscq) Pénalités 18 minutes dont 5 à Phelan et Regush contre Rouen 22 minutes dont 5 à Kindl et Dusseau contre Bordeaux



Bordeaux ouvre le score



Les dix premières minutes du tiers sont largement à l’avantage des Rouennais qui passent beaucoup de temps en zone offensive Perret est proche d’ouvrir la marque mais Papillon réalise l’arrêt en 3 temps.

Les Dragons vont rapidement bénéficier d’une première supériorité numérique suite à une obstruction de Pelletier mais le power play Rouennais n’est toujours pas en réussite et ne parvient pas à trouver l’ouverture.

Les Dragons continuent de pousser avec un beau tir de Bouramman mais Papillon est vigilant.

Les Boxers rentrent petit à petit dans le match et prennent le contrôle du palet, Dusseau en bonne position envoi un tir puissant capté par Carruth.

Le jeu est très ouvert mais les passes ne sont pas précises ce qui ne permet pas d’enchainer les situations. Les Dragons vont offrir successivement deux supériorités numériques aux Boxers qui vont prendre l’avantage sur la seconde.

Le palet est mis à la cage, Carruth semble avoir geler le palet mais celui-ci se retrouve dans le but, l’action est revisionné par les arbitres et le but est accordé à Baptiste Bruche (13.28 / 1-0 / Bruche ass. Giroux et Lamarche).

Les Dragons bénéficient d’une nouvelle supériorité à deux minutes de la fin du tiers mais ne parviennent pas à se mettre dans une position favorable pour tromper Papillon.

Les Boxers sont bien en place en cette fin de tiers et Carruth est mis à contribution à plusieurs repriseurs mais ne cède pas.



Les Boxers opportunistes



Les Bordelais se retrouvent devant le but dès l’entame de se second tiers mais Carruth réalise un bel arrêt.

Sur la récupération de palet, Gresock voit seul Lavoie, il le lance en profondeur seul à la bleue, qui bénéficie d’un télescopage des défenseur Bordelais pour finir seul face à Papillon et laisse glisser le palet dans le but d’une superbe feinte. (21.17 / 1-1 /Lavoie ass. Gresock )

Les Dragons recollent rapidement au score dans ce second acte mais les Boxers réagissent très rapidement suite à une perte de palet de Yeo en zone offensive.



Puffer lance Poudrier seul en profondeur qui ajuste Carruth d’un tir puissant a mi-hauteur côté mitaine. (24.03 / 1-2 / Poudrier ass. Puffer).



Les Boxers prennent rapidement deux longueurs d’avance avec une nouvelle relance hasardeuse le long de la bande depuis l’arrière du but.

Les boxers bien en place en zone neutre se projettent rapidement vers le but, une incompréhension dans l’enclave permet à Pelletier de tromper Carruth qui semble agacé par la situation (25.19 / 3-1 / Pelletier ass. Pompei et Leborgne).



Les Dragons sont à la peine dans ce second tiers et bordeaux exploite parfaitement les failles de la défense rouennaise.

Malgré une nouvelle supériorité numérique pour les dragons le power play reste stérile et ne trouve pas du tout la brèche.

Les attaquants rouennais ne sont pas dans le rythme se soir à l’image de Simonsen bien servit par Lafrance qui envoi un tir puissant au-dessus du but.



La fin de tiers est à l’avantage de Bordeaux qui trouve de belle solution et met en difficulté la défense de Rouen.



Les Boxers poursuivent leur domination



Le dernier tiers débute sur les mêmes bases que le précédent.

Sur un contre parfaitement mené par l’ancien Rouennais Tomasino, Carruth repousse le palet de la jambière directement dans la palette de Giroux qui trompe le portier d’un tir puissant. (41.32 / 1-4 / Giroux ass. Tomasino et Bosq).

Au vu du contenu du match on voit difficilement les Dragons revenir dans le match malgré un sursaut d’orgueil des Rouennais menés par Regush et Phelan suite à une bagarre avec Kindl et Dusseau, les dragons ne parviendront pas renverser le match sur ce dernier tiers.



Les Boxers remportent donc ce premier match de la série en terre normande, il faudra à tout prix réagir samedi soir pour revenir à égalité dans la série. Les dix premières minutes du tiers sont largement à l’avantage des Rouennais qui passent beaucoup de temps en zone offensive Perret est proche d’ouvrir la marque mais Papillon réalise l’arrêt en 3 temps.Les Dragons vont rapidement bénéficier d’une première supériorité numérique suite à une obstruction de Pelletier mais le power play Rouennais n’est toujours pas en réussite et ne parvient pas à trouver l’ouverture.Les Dragons continuent de pousser avec un beau tir de Bouramman mais Papillon est vigilant.Les Boxers rentrent petit à petit dans le match et prennent le contrôle du palet, Dusseau en bonne position envoi un tir puissant capté par Carruth.Le jeu est très ouvert mais les passes ne sont pas précises ce qui ne permet pas d’enchainer les situations. Les Dragons vont offrir successivement deux supériorités numériques aux Boxers qui vont prendre l’avantage sur la seconde.Les Dragons bénéficient d’une nouvelle supériorité à deux minutes de la fin du tiers mais ne parviennent pas à se mettre dans une position favorable pour tromper Papillon.Les Boxers sont bien en place en cette fin de tiers et Carruth est mis à contribution à plusieurs repriseurs mais ne cède pas.Les Bordelais se retrouvent devant le but dès l’entame de se second tiers mais Carruth réalise un bel arrêt.Sur la récupération de palet,Les Dragons recollent rapidement au score dans ce second acte mais les Boxers réagissent très rapidement suite à une perte de palet de Yeo en zone offensive.Les Boxers prennent rapidement deux longueurs d’avance avec une nouvelle relance hasardeuse le long de la bande depuis l’arrière du but.Les Dragons sont à la peine dans ce second tiers et bordeaux exploite parfaitement les failles de la défense rouennaise.Malgré une nouvelle supériorité numérique pour les dragons le power play reste stérile et ne trouve pas du tout la brèche.Les attaquants rouennais ne sont pas dans le rythme se soir à l’image de Simonsen bien servit par Lafrance qui envoi un tir puissant au-dessus du but.La fin de tiers est à l’avantage de Bordeaux qui trouve de belle solution et met en difficulté la défense de Rouen.Le dernier tiers débute sur les mêmes bases que le précédent.Sur un contre parfaitement mené par l’ancien Rouennais Tomasino,Au vu du contenu du match on voit difficilement les Dragons revenir dans le match malgré un sursaut d’orgueil des Rouennais menés par Regush et Phelan suite à une bagarre avec Kindl et Dusseau, les dragons ne parviendront pas renverser le match sur ce dernier tiers.Les Boxers remportent donc ce premier match de la série en terre normande, il faudra à tout prix réagir samedi soir pour revenir à égalité dans la série. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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