Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2 : Rouen vs Bordeaux 3 - 5 (0-3 3-1 0-1) Le 28/03/2026 Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Bordeaux fait le break ! Les Dragons de Rouen et les boxers de Bordeaux se retrouvent pour le match 2 de la demi-finale de ligue Magnus. Après une nette victoire de Bordeaux la veille les Dragons se doivent de revenir dans la série avant de se déplacer sur Bordeaux. Rouen est privé de Phelan qui est suspendu pour ce match. Ile Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 30/03/2026 à 11:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Bernoussi assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : ; 21.51 Simon Lafrance (ass Alexandre Lavoie et Tomas Simonsen) ; 33.06 Simon Lafrance (ass Alexandre Lavoie) ; 37.37 Anthony Rech (ass Tommy Perret et Patrick Holway)

Bordeaux : 10.16 Mathieu Pompéi (ass William Pelletier et Jakub Kindl) ; 12.56 Baptiste Bruche (ass Loïk Poudrier et Jules Boscq) ; 16.57 Maxim Lamarche (ass Julien Guillaume et Loïc Farnier) ; 32.06 Pierre-Olivier Morin (ass Tommy Giroux et Maxim Lamarche) ; 51.18 Quentin Tomasino (ass Tommy Giroux et Pierre-Olivier Morin) Pénalités 8 minutes contre Rouen 2 minutes contre Bordeaux



Bordeaux fait le break en 8 minutes



Les Dragons de Rouen rentrent très bien dans la partie avec une volonté d’aller vers le but directement et de mettre des palets à la cage. L’intensité est tout autre que la veille et on sent que les Rouennais veulent mettre de l’impact.

Les Boxers vont rapidement casser le rythme mis par les Rouennais avec un enchainement de 3 buts en 8 minutes.

Le premier but signé Pompei sur une perte de palet de Holway qui remet le palet plein centre en zone défensive repris immédiatement par Pompei qui se retrouve seul face à Carruth (10.16 / 0-1 / Pompei ass. Pelletier et Kindl).

Puis rapidement un second but avec une perte de palet en zone offensive de la part des Dragons, le contre est parfaitement mené par les Bordelais qui se retrouvent en 2 contre 1 et Bruche fini parfaitement l’action par une belle feinte pour tromper Carruth (12.56 / 0-2 / Bruche ass. Poudrier et Bosc).



Rouen parvient difficilement à remettre la crosse sur le palet et sur une nouvelle phase offensive de Bordeaux va scorer.

Kindl lance à la bleue, le palet est dévié par Guillaume mais Carruth est attentif et repousse le palet mais Lamarche traine au rebond et parvient à tromper Carruth (16.57 / 0-3 / Lamarche ass. Guillaume et Kindl).

Les Bordelais prennent le large dans ce premier tiers, malgré les efforts des Dragons en fin de tiers le score reste inchangé.



Il reste 40 minutes aux Dragons pour réagir.



La réaction des Dragons



Les Dragons savent ce qu’il faut faire pour revenir au score car le début de match était plutôt intéressant.

Très rapidement, Lafrance donne de l’espoir aux Dragons avec une superbe déviation après une passe de Lavoie entre les jambes du défenseur (21.51 / 1-3 / Lafrance ass. Lavoie et Simonsen).



Les Dragons continuent de pousser après ce but mais son pénalise pour une faute de Simonsen qui offre un power play aux Bordelais. La défense des Dragons est bien en place et ne concède pas de nouveau but.



Les Bordelais semblent avoir diminuer le rythme de jeu, les Dragons poussent de nouveau pour inscrire un nouveau but et ainsi rester en vie dans ce match.

Mais contre le cours du jeu un tir-passe de Morin à droite du but se retrouve dévié par un patin Rouennais et finit dans le but de Carruth alors que le momentum était côté Rouennais (32.06 / 1-4 / Morin ass. Giroux et Lamarche).



Les Dragons réagissent immédiatement par Lafrance qui est servi par Lavoie qui vient de récupérer un palet en zone Offensive.

Lafrance prends le temps de fixer Papillon et envoi un tir puissant sous le bras (33.06 / 2-4 / Lafrance ass. Lavoie).

Les Boxers ont toujours deux buts d’avance et bénéficient d’une nouvelle supériorité numérique mais la défense Rouennaise mené par Perret est bien en place et permet à Rech de se retrouver en contre.

Rech parvient à se défaire de son vis-à-vis pour tromper Papillon d’un super tir du revers qui fini au fond des filets (37.37 / 3-4 / Rech ass. Perret et Holway).



Les dragons sont de nouveau au contact de bordeaux dans ce second tiers et ne se laissent pas abattre. Le dernier tiers sera donc décisif.



Tomasino assomme les espoirs Rouennais



Les Dragons reviennent des vestiaires avec la vive intention de renverser le match, les assauts Rouennais sont nombreux le jeu d’attaque est beaucoup plus fluide et les normands semblent vraiment bien dans ce tiers.

Le répit va être de courte durée puisque sur un palet perdu en zone défensive Tomasino est bien servit par Giroux et trouve une magnifique barre rentrante pour mettre fin aux espoirs des Dragons (51.18 / 3-5 / Tomasino ass. Giroux et Morin).



Malgré tous les efforts des Dragons pour recoller au score et la sortie de Mac Carruth en fin de match, les Bordelais repartent de l’île Lacroix avec deux victoires.



Le scénario ressemble étrangement à la finale de 2024 ou Bordeaux avait gagné les deux matchs sur l’île Lacroix et perdu les 4 suivants pour offrir le titre aux Dragons.

Les Dragons de Rouen rentrent très bien dans la partie avec une volonté d’aller vers le but directement et de mettre des palets à la cage. L’intensité est tout autre que la veille et on sent que les Rouennais veulent mettre de l’impact.Les Boxers vont rapidement casser le rythme mis par les Rouennais avec un enchainement de 3 buts en 8 minutes.Rouen parvient difficilement à remettre la crosse sur le palet et sur une nouvelle phase offensive de Bordeaux va scorer.Les Bordelais prennent le large dans ce premier tiers, malgré les efforts des Dragons en fin de tiers le score reste inchangé.Il reste 40 minutes aux Dragons pour réagir.Les Dragons savent ce qu’il faut faire pour revenir au score car le début de match était plutôt intéressant.Les Dragons continuent de pousser après ce but mais son pénalise pour une faute de Simonsen qui offre un power play aux Bordelais. La défense des Dragons est bien en place et ne concède pas de nouveau but.Les Bordelais semblent avoir diminuer le rythme de jeu, les Dragons poussent de nouveau pour inscrire un nouveau but et ainsi rester en vie dans ce match.Les Dragons réagissent immédiatement par Lafrance qui est servi par Lavoie qui vient de récupérer un palet en zone Offensive.Les Boxers ont toujours deux buts d’avance et bénéficient d’une nouvelle supériorité numérique mais la défense Rouennaise mené par Perret est bien en place et permet à Rech de se retrouver en contre.Les dragons sont de nouveau au contact de bordeaux dans ce second tiers et ne se laissent pas abattre. Le dernier tiers sera donc décisif.Les Dragons reviennent des vestiaires avec la vive intention de renverser le match, les assauts Rouennais sont nombreux le jeu d’attaque est beaucoup plus fluide et les normands semblent vraiment bien dans ce tiers.Malgré tous les efforts des Dragons pour recoller au score et la sortie de Mac Carruth en fin de match, les Bordelais repartent de l’île Lacroix avec deux victoires.Le scénario ressemble étrangement à la finale de 2024 ou Bordeaux avait gagné les deux matchs sur l’île Lacroix et perdu les 4 suivants pour offrir le titre aux Dragons. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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