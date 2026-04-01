Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4 : Angers vs Grenoble

3 - 2 (0-0 3-1 0-1) Le 01/04/2026 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Grenoble ]

Magnus POFFS M3 et 4 - Angers vs Grenoble - PHOTOS

GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO des matchs 3 et 4 des 1/2 playoffs de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais Ã©lite de hockey sur glace.

Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes Â© Munin Photographie - Video Â© Magnus.tv le 04/04/2026 à 11:30

FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Cady et Simon Buts :

Angers : 25.03 Jordan Herve (ass Ethan Cap et Lucien Onno) ; 27.35 Kale Kerbashian (ass Orrin Centazzo et Nicolas Ritz) ; 37.29 Cody Donaghey (ass Olivier Archambault et Philippe Halley)

Grenoble : ; 37.07 Nolan Zajac (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 58.11 FranÃ§ois Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Nolan Zajac) Pénalités 8 minutes contre Angers 8 minutes contre Grenoble





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