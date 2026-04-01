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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4 : Angers vs Grenoble
3-2
(0-0 3-1 0-1)
Le 01/04/2026
Ice Park d'Angers
Angers  ] Grenoble  ]
Magnus POFFS M3 et 4 - Angers vs Grenoble - PHOTOS
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO des matchs 3 et 4 des 1/2 playoffs de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais Ã©lite de hockey sur glace.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes Â© Munin Photographie - Video Â© Magnus.tv le 04/04/2026 à 11:30
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Cady et Simon
Buts :
Angers : 25.03 Jordan Herve (ass Ethan Cap et Lucien Onno) ; 27.35 Kale Kerbashian (ass Orrin Centazzo et Nicolas Ritz) ; 37.29 Cody Donaghey (ass Olivier Archambault et Philippe Halley)
Grenoble : ; 37.07 Nolan Zajac (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 58.11 FranÃ§ois Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Nolan Zajac)
Pénalités
8 minutes contre Angers
8 minutes contre Grenoble


   

MATCH 3

Angers VS Grenoble
1 - 0



 

MATCH 4

Angers VS Grenoble
3 - 2



Vidéo réalisée par
 

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4 : Angers vs Grenoble - Magnus POFFS M3 et 4 - Angers vs Grenoble - PHOTOS
Photographe Â© Munin Photographie
 
 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
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