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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4 : Angers vs Grenoble
3
-
2
(0-0 3-1 0-1)
Le 01/04/2026
Ice Park d'Angers
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Angers
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Grenoble
]
Magnus POFFS M3 et 4 - Angers vs Grenoble - PHOTOS
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO des matchs 3 et 4 des 1/2 playoffs de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais Ã©lite de hockey sur glace.
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo
Photographes Â© Munin Photographie - Video Â© Magnus.tv le 04/04/2026 à 11:30
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FICHE TECHNIQUE
3586 spectateurs
Arbitres
:
MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Cady et Simon
Buts
:
Angers :
25.03 Jordan Herve (ass Ethan Cap et Lucien Onno) ; 27.35 Kale Kerbashian (ass Orrin Centazzo et Nicolas Ritz) ; 37.29 Cody Donaghey (ass Olivier Archambault et Philippe Halley)
Grenoble :
; 37.07 Nolan Zajac (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 58.11 FranÃ§ois Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Nolan Zajac)
Pénalités
8 minutes contre Angers
8 minutes contre Grenoble
42 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe Â© Munin Photographie
Photographe Â© Munin Photographie
Photographe Â© Munin Photographie
Photographe Â© Munin Photographie
Vidéo MAGNUS.TV
MATCH 3
Angers VS Grenoble
1 - 0
MATCH 4
Angers VS Grenoble
3 - 2
Vidéo réalisée par
Photographe Â© Munin Photographie
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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